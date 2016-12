AKW-Gegner zum Tod Eckart Spoos

Die Bürgerinitiative (BI) Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e. V. würdigte am Sonntag das Wirken Eckart Spoos in der Antiatombewegung. Der bekannte Publizist und Gewerkschafter war am Donnerstag 79jährig verstorben (jW berichtete). Am heutigen Montag wäre er 80 Jahre alt geworden.

(…) Als niedersächsischer Korrespondent der Frankfurter Rundschau hat er die Gorleben-Geschichte ständig und wachsam begleitet: als investigativer Journalist und Berichterstatter. Unter anderem hat er mitgeholfen, einen ganz besonderen Skandal aufzudecken:

Nach Auswertung der Tiefbohrungen in Gorleben wollte die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) von Gorleben abrücken, das politische Bonn aber intervenierte umgehend und bestand auf einer Eignungsaussage. Das sollte aber herbe Konsequenzen haben. Spoo hatte am Rande einer Pressekonferenz aufgeschnappt, wie der damalige PTB-Ressortchef, Professor Helmut Röthemeyer, von einem »Maulkorb« sprach.

Unter der Überschrift »Maulkorb für kritische Wissenschaftler« schrieb Spoo am 25. Juli 1985: »Die Bundesregierung hat der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt untersagt, Überlegungen anzustellen, ob als Alternativen zum Gorlebener Salzstock auch andere mögliche Endlagerstätten für Atommüll erkundet werden sollten. Professor Helmut Röthemeyer von der PTB bestätigte am Mittwoch die Existenz dieser Weisung und bezeichnete sie als eine ›unangenehme Sache‹.«

»Diesen Zeitungsartikel«, so BI-Sprecher Wolfgang Ehmke, »haben wir jahrelang vor Augen gehabt, und schließlich haben wir erfolgreich bei der Nachfolgebehörde, dem Bundesamt für Strahlenschutz, einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt. Was dann folgte, war helle Empörung über diese politische Intervention, die allein das Ziel hatte, Gorleben gegen alle Zweifel an der geologischen Eignung als Endlagerstätte auszubauen. Die vielen Nachfragen mündeten in den parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Gorleben.

Vielen Dank, Eckart Spoo!«

Zur Debatte um die Berufung des Sozialwissenschaftlers Andrej Holm zum Staatssekretär für Wohnen in Berlin erklärte der Ref-Rat, die studentische Vertretung der Humboldt-Universität zu Berlin, am Sonntag:

(...) Andrej Holm genießt über Deutschland hinaus wissenschaftliche Anerkennung als Gentrifizierungsforscher, der auch in seiner Forschung konsequent linke und mit den von Verdrängungsprozessen betroffenen Menschen solidarische Positionen vertritt. Das ist letztlich der Grund für die Hetze gegen ihn seitens konservativer Kreise.

Insbesondere vor dem Hintergrund der bedingungslosen Solidarität seitens der Universität gegenüber offen rechten Professoren ist die mangelnde Solidarisierung mit Holm seitens der HU nicht nachvollziehbar.

Offensichtlich misst die Humboldt-Universität mit zweierlei Maß, wenn sie umgehend kritische Proteste gegen rechte Professoren, u. a. ein aktives Mitglied der rechten Partei »Alternative für Deutschland (AfD)«, auf der Grundlage von Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit verurteilt, jedoch Holm ihre Solidarität verweigert. Als Andrej Holm 2007 Opfer haltloser Anschuldigungen, von Inhaftierung und Überwachungsmaßnahmen durch die Bundesanwaltschaft wurde, hat die Universität schon einmal gegenüber der Presse Andrej Holm die Solidarität entzogen und keinen Beitrag zu seiner gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Rehabilitation geleistet – es gilt, diesen Fehler nicht noch einmal zu wiederholen. (...)