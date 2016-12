Maulkorbpolitik

Oppositionspolitiker protestieren im Sejm gegen die geplante Einschränkung der Pressefreiheit (Warschau, 16.12.2016) Foto: Agencja Gazeta/Reuters

Natürlich ist das Leben der parlamentarischen Opposition auch in Deutschland kein Zuckerschlecken. Verteilung der Redezeit nach Fraktionsstärke – so, als spräche die Möglichkeit, Argumente der zahlenmäßig Überlegenen zu verbreiten bzw. breitzutreten, in irgendeiner Weise für deren Qualität; Verlegung von kritischen Anfragen auf die späten Abendstunden, wenn schon kein Sender mehr in die Versuchung kommt, live zu berichten und die Reporter im Feierabend sind; schließlich das »Nicht mal ignorieren« durch physische Abwesenheit, mit dem die Regierungsparteien demonstrieren, dass ihnen die Opposition den Buckel herunterrutschen kann. Alles »guter demokratischer Brauch«.

Aber was sich die polnische Regierungspartei PiS am Freitag im Sejm geleistet hat, geht weit darüber hinaus. Zuerst wurde einem Vertreter der christdemokratischen Oppositionspartei PO, der einen Zettel mit der Aufschrift »Freie Medien« am Rednerpult aufgestellt hatte, wegen »Störung der Beratungen« das Mikrofon abgestellt und er anschließend von der Teilnahme an der – immerhin – Haushaltsdebatte ausgeschlossen. Als seine Parteifreunde daraufhin die Rednertribüne besetzten, beendete der Sejm-Vorsitzende Marek Kuchcinski kurzerhand die Sitzung und berief sie Stunden später in einem anderen Saal wieder ein. Als einzelne Oppositionsabgeordnete sich dort Einlass verschaffen wollten, um die Beschlussfähigkeit zu kontrollieren, versuchten Saaldiener und untergehakte PiS-Abgeordnete, sie daran zu hindern. In dieser Atmosphäre wurde wenig später ohne Debatte und ohne Gegenstimmen der Haushalt 2017 verabschiedet. Die PiS, die sich stets zugute hält, dass sie – mit knapp 38 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung um die 50 Prozent – die Mehrheit hat (auch wenn diese mit vier Stimmen knapp ist), gibt sich erkennbar nicht mehr mit den üblichen Methoden der Knebelung per Geschäftsordnung zufrieden. Sie will, so hat es PiS-Chef Jaroslaw Kacyznski mehrfach erklärt, die Tätigkeit der Opposition »in Ordnung bringen«. Dafür kam er auf den Gedanken, den »Oppositionsführer« (wer soll das bei mehreren Oppositionsparteien sein?) mit dem Rang eines Vizeministerpräsidenten auszustatten. Aber das ist, anders als er es darstellt, kein Zeichen der Wertschätzung, sondern ein Versuch ihrer Gleichschaltung. Denn entweder ist die Opposition eine Verfassungsinstitution, der aus eigenem Recht zusteht, was ihre Mandate eben hergeben, oder sie wird zu einer Nebenstelle der Regierung gemacht.

Ministerpräsidentin Beata Szydlo hat die Proteste im und vor dem Sejm als Zeichen der Verzweiflung der Opposition bezeichnet, der nichts mehr einfalle. Das ist nicht ganz falsch, aber vor allem zynisch. Denn was soll einer aufs Parlament konzentrierten Opposition auch einfallen, wenn ihr die elementarsten parlamentarischen Rechte vorenthalten werden?