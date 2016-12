Anhaltender Protest

Auch nach Wintereinbruch wird der Widerstand im Standig-Rock-Reservat aufrechterhalten (North Dakota, 5.12.16) Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Die Havarie einer Ölpipeline im US-Bundesstaat North Dakota hat die schlimmsten Befürchtungen der Gegner der »Dakota Access Pipeline« (DAPL) bestätigt. Rund 240 Kilometer vom Reservat der Standing-Rock-Sioux entfernt, wo seit September Tausende für den Schutz der Trinkwasserreservoire des Missouri River demonstrieren, wurde der Ash Coulee Creek durch ein Leitungsleck verseucht. 3.100 Barrel Öl der »Belle Fourche Pipeline« in Billings County hätten acht Kilometer des Flusses kontaminiert, erklärte William »Bill« Seuss, Leiter des »Spill Response Team« des Gesundheitsministeriums von North Dakota, vergangene Woche in einer Stellungnahme. Das Leck, das am 5. Dezember von einem Anwohner entdeckt worden war, sei zwar gestopft, aber das genaue Ausmaß des Schadens noch nicht abzusehen, hieß es seitens der Behörden.

Nach einer Analyse des in Arizona ansässigen »Center for Biological Diversity« kam es im 240.000 Kilometer umfassenden Ölpipelinenetz der USA seit 1986 durchschnittlich pro Jahr zu rund 300 Havarien. Dabei starben 500 Menschen, 2.300 wurden verletzt, und es entstand ein finanzieller Schaden von fast sieben Milliarden US-Dollar. Im Schnitt seien jährlich 76.000 Barrel Öl ausgetreten, was rund 12 Millionen Litern entspricht. Pro Tag sind dies mehr als 200 Barrel oder rund 32.000 Liter.

Mit dem vorläufigen Baustopp für die »Dakota Acces Pipeline« Anfang Dezember ist die »schwarze Gefahr« zumindest dort vorerst gebannt. Dennoch gehen die Proteste im Norden des Standing-Rock-Reservats weiter. Dem Widerstand der Sioux gegen die potentielle Zerstörung ihrer Trinkwasserversorgung hatten sich Hunderte indigene Stämme, Klimaschutzaktivisten und Veteranen der US-Armee angeschlossen. Die Mehrheit von ihnen ist entschlossen, auch unter den widrigen Bedingungen des harten Winters in den Protestcamps auszuharren.

Für Irritation gesorgt hatte der Vorsitzende des Sioux-Stammesrates, David Archambault II, der nach Verkündung des Baustopps am Missouri River den Wasserschützern empfahl, die Atempause zu nutzen und erst einmal zu ihren Familien nach Hause zurückzukehren. Daraufhin meldeten sich indigene Gegenstimmen zu Wort, die einer Aufgabe der Protestcamps energisch widersprachen. So erklärte LaDonna Brave­bull Allard, Gründerin des »Sacred Stone Camp«, das im April 2016 als erstes Widerstandscamp entstanden war, Archambault habe »nicht das Recht«, alle nach Hause zu schicken. Dies sei schließlich »eine Jugend- und Basisbewegung und nicht eine Bewegung der Stammesregierung«. Wasser sei Leben, so Allard, »und wir bleiben und leisten Widerstand, bis die schwarze Schlange tot ist«. Es betrübe sie auch, wenn den Armeeveteranen vermittelt werde, »sie würden nicht mehr gebraucht«. Die mehr als 3.500 Männer und Frauen von Veteranenverbänden waren gekommen, um sich nach ihren eigenen Worten als »menschliche Schutzschilde« zwischen die indigenen Aktivisten und die Polizeikräfte zu stellen, als vor dem Baustopp die polizeiliche Räumung drohte. »Wir fühlen uns durch ihren Einsatz geehrt«, betonte Allard. Und mit Blick auf die ausstehende endgültige Entscheidung Washingtons: »Wir dürfen nicht darauf warten, dass uns jemand rettet. Das müssen wir selber tun.«

Auch Chase Iron Eyes, Aktivist der Sioux, erklärte in einem Video der »Last Real Indians« im Internet, er müsse »respektvoll unserem Vorsitzenden widersprechen«. Es seien immer noch »8.000 Leute in den Camps, die nicht weggehen, sondern unterstützt werden sollten, um durch den extremen Winter zu kommen«. Ein Bündnis aus den Räten der Widerstandscamps sowie indigenen Jugend- und Umweltschutzorganisationen verbreitete im Internet eine Botschaft, in der es hieß: »Der Kampf ist noch nicht vorbei, nicht annähernd.« Tatsächlich eskaliere er angesichts der kommenden Präsidentschaft von Donald Trump, der »Freund der Ölindustrie und Feind der indigenen Völker« sei. Mehr denn je seien deshalb »alle aufgefordert zu bleiben und mit uns den Kampf für Gerechtigkeit fortzusetzen«, so das Bündnis.

Der ab 20. Januar 2017 regierende Donald Trump hatte erst vor wenigen Tagen den ehemaligen texanischen Gouverneur Richard »Rick« Perry zum neuen Energieminister bestimmt. Laut einer Analyse des Magazins Mother Jones, dürfte es keinen zweiten Politiker geben, der persönlich und wirtschaftlich derart tief in den texanischen Konzern Energy Transfer Partners und dessen »Dakota Access Pipeline«-Projekt verstrickt ist wie Perry. Er wird den Kampf in North Dakota persönlich nehmen, befürchten die Wasserschützer.

Die noch einen Monat amtierende Regierung Barack Obamas gibt sich indes zurückhaltend. Wie der Sender CNBC meldete, lehnte das Weiße Haus ein dringendes Ersuchen des für das DAPL-Baugebiet zuständigen Bezirkssheriffs Kyle Kirchmeier ab, Bundespolizei zu entsenden, »um den Protest in den Griff zu bekommen«. Mehr scheint von der Obama-Regierung allerdings nicht zu erwarten zu sein. Nach der Einschätzung der »Last Real Indians« schiebt die Obama-Regierung das Problem bis zu Trumps Amtsübernahme vor sich her.