Trump gegen »Vergewaltigung«

Donald Trump, der am 20. Januar 2017 als 45. Präsident der USA vereidigt werden soll, hat noch vor seinem Amtsantritt einen Streit mit China ausgelöst. Anlass war ein Telefonat, das er am 2. Dezember mit der Präsidentin der chinesischen Insel Taiwan, Tsai Ing-wen führte. Angeblich hatte die 60jährige ihn angerufen, um ihm zur Wahl zu gratulieren. Es war das erste Gespräch eines amtierenden oder de­signierten US-Präsidenten mit Taiwans Oberhaupt, seit Washington 1979 die diplomatischen Beziehungen zur »Republik China« abgebrochen und zur Volksrepublik China aufgenommen hatte. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums äußerte sich »ernsthaft besorgt« und warnte, dass eine kontinuierliche Weiterentwicklung der zwischenstaatlichen Beziehungen ausgeschlossen wäre, falls die USA sich von der »Ein-China-Politik« abwenden sollten. Gemeint ist das Prinzip, dass es nur einen chinesischen Staat gibt, der von der Regierung in Beijing repräsentiert wird, und Taiwan, die sogenannte Republik China, Teil dieses Staates ist.

Tsai Ing-wen war von 2008 bis 2012 schon einmal Präsidentin der Insel, wurde am 16. Januar 2016 erneut gewählt und ist seit dem 20. Mai im Amt. Die von ihr geführte Demokratische Fortschrittspartei (DPP) erreichte bei der am selben Tag stattfindenden Parlamentswahl erstmals in der Geschichte Taiwans die absolute Mehrheit der Mandate. Während die abgelöste Kuomintang-Partei der Zusammenarbeit mit Beijing aufgeschlossen gegenübersteht, bringt die DPP immer wieder den Gedanken einer formalen Unabhängigkeitserklärung ins Spiel. Für diesen Fall hat die Volksrepublik eine militärische Reaktion angekündigt.

Taiwan hat in politischen, militärischen und wirtschaftlichen Kreisen der USA immer noch eine einflussreiche Lobby. Unter Trumps Beratern ist die gut vertreten. Einen Tag vor der Präsidentenwahl, am 7. November, hatten zwei Mitglieder seines Teams ein Papier mit dem programmatischen Titel »Donald Trumps Vision von Frieden durch Stärke für den asiatisch-pazifischen Raum« veröffentlicht. Die Autoren, Alexander Gray und Peter Navarro, beklagten darin, dass die Regierung von Barack Obama der VR China viel zu viel Aktionsfreiheit lasse und eine Verkümmerung der US-Streitkräfte zu verantworten habe. Die Folge sei eine Entmutigung der Partner der USA in der Region, die bis zur Abwendung gehe. Die Behandlung Taiwans durch die Obama-Administration wurde als »ungeheuerlich« kritisiert. Insbesondere wurde beanstandet, dass die Wünsche der Inselregierung nach Waffenlieferungen nicht im vollen Umfang erfüllt worden seien.

Trumps künftiger Stabschef im Weißen Haus, Reinhold Richard »Reince« Priebus, der bisherige Chef des Parteivorstands der Republikaner, pflegt seit vielen Jahren enge Beziehungen nach Taiwan. Im Oktober 2015 reiste er mit einer Delegation dieses nationalen Organisationsgremiums der Republikanischen Partei auf die Insel und traf sich mitten im Wahlkampf mit Tsai Ing- wen. Deren Außenminister David Lee bezeichnete später die Nominierung von Priebus als »gute Nachricht für Taiwan«. John Bolton, unter George W. Bush Botschafter bei den Vereinten Nationen und jetzt als stellvertretender Außenminister in der engeren Wahl, war am Tag des Telefongesprächs mit Taiwans Präsidentin bei Trump. Anschließend forderte er im Sender Fox News, die Beziehungen zu China »kräftig durchzurütteln«.

Trump selbst hielt während des Wahlkampfs vor allem in Städten, die stark vom Niedergang der Industrie betroffen sind, Hetzreden gegen China. Immer wieder beschwor er die angebliche »Vergewaltigung unseres Landes« und die »Ermordung unseres Handels« durch die chinesische Konkurrenz, die er als Präsident beenden werde. »Wir können den Spieß umdrehen, wir haben die Karten in der Hand, vergesst das nicht. Wir haben viel Macht gegenüber China«, rief er zum Beispiel am 1. Mai seinen Anhängern in Fort Wayne, Indiana, zu.

Im gleichen Ton reagierte der Milliardär auf die chinesische Kritik an seinem Gespräch mit Taiwans Präsidentin. Im Sender Fox News sagte er am 11. Dezember, er verstehe nicht, warum er an der »Ein-China-Politik« festhalten sollte, »sofern wir nicht einen Deal mit China machen können, bei dem es um andere Dinge, einschließlich des Handels, geht«. Die Volksrepublik schädige die USA durch den niedrigen Wechselkurs ihrer Währung, durch die Besteuerung US-amerikanischer Importe, durch den Bau einer »massiven Festung mitten in der Südchinesischen See« und durch mangelnde Unterstützung im Vorgehen gegen Nordkorea.

China, Nordkorea und Iran zeichnen sich schon vor dem Einzug des Milliardärs ins Weiße Haus als Objekte einer betont harten und aggressiven Politik ab. Das könnte zwei Zielen dienen: Erstens würde Trump die Mehrheit der Republikaner hinter sich bringen, Entschlossenheit demonstrieren und sich damit gegen den Vorwurf der »Schwäche« wehren, der unvermeidlich käme, falls er das Verhältnis zu Russland wirklich verbessern will. Zweitens könnte der designierte US-Präsident versuchen, auf diese Weise Russland von seinen Partnern China und Iran zu trennen und gegen sie auszuspielen.