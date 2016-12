Kartellamt bestraft 22 Unternehmen

Der Eingang des Bundeskartellamts in Bonn Foto: Oliver Berg/dpa-Bildfunk

Das Bundeskartellamt hat in diesem Jahr Konzerne mit Bußgeldern im Umfang von insgesamt 121 Millionen Euro belegt. Die Strafen seien gegen 22 Unternehmen und fünf Manager verhängt worden, sagte der Chef der Bonner Behörde, Andreas Mundt, am Sonntag. 85 Firmenstandorte und drei Privatwohnungen wurden demnach durchsucht. Besonders häufig seien illegale Absprachen im Lebensmitteleinzelhandel entdeckt worden.

Vier Handelsketten dominieren hier: Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe mit den Lidl-Märkten sowie Kaufland. Schon vor der Übernahme von Kaiser’s-Tengelmann durch Edeka hätten die vier Monopolkonzerne etwa 85 Prozent des Marktes auf sich vereint. Die Konzentration sei nun abermals gestiegen. Kleinere und mittlere Unternehmen seien »nur noch Zaungast« in der Branche, so Mundt.

Noch am vergangenen Donnerstag hatte das Kartellamt über abschließende Bußgeldbescheide wegen »vertikaler Preisbindung im Lebensmittelhandel« informiert. So sind zwei Unternehmen der Edeka-Kette in Absprachen zu Bierpreisen verwickelt, weshalb sie eine Strafe von 18,3 Millionen Euro zahlen sollen. Ähnliche Fälle seien gehäuft in bezug auf Süßwaren, Kaffee und Bier vom Amt beobachtet worden. Stets seien die Absprachen zu Lasten der Konsumenten gegangen.

Auch in anderen Branchen vermutet die Behörde Rechtsbrüche. Derzeit laufen etwa Verfahren gegen Bauunternehmer, gegen Unternehmen im Pharmagroßhandel und gegen solche, die den Stahleinkauf für Autohersteller übernehmen. Zu Details der Verfahren äußert sich das Kartellamt bislang nicht.

Nicht in jedem Fall werden die Schuldigen auch zur Rechenschaft gezogen. So etwa bei einem Verfahren gegen einen Fleischfabrikanten im Herbst diesen Jahres, dem ein Bußgeld von 128 Millionen Euro drohte. Das Unternehmen war Teil eines Konzerns; als sich der Konzern eine neue Struktur gab, war das betroffene Unternehmen schlicht nicht mehr greifbar. Um dem – wie auch zunehmenden Mauscheleien von Internetportalen – entgegenzuwirken, müsste das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen geändert werden. (dpa/jW)