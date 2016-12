Drei Gänge für Weihnachten

Der vierte Advent ist ein guter Zeitpunkt, das Essen für Weihnachten zu planen. Wenigstens an einem Festtag sollte es feierlich schmecken. Das heißt: mindestens drei Gänge. Vorüben können leider nur Menschen mit Zeit und Geld. Solche sind wir ja nicht. Deshalb an dieser Stelle drei wundervolle, absolut erprobte Gerichte. Für vier Personen:

Vorspeise: Crostini mit Fenchel: Zwei große Fenchelknollen putzen, waschen, halbieren, den harten Strunk entfernen. Knollen in einen Zentimeter dicke Spalten schneiden. Mit Salz, Pfeffer, Zucker würzen, zwanzig Minuten ziehen lassen. Fenchel trockentupfen. In einer Pfanne in einem EL Olivenöl rundum bei mittlerer Hitze fünf Minuten braten. Acht Scheiben Baguette in einer weiteren Pfanne in einem EL Olivenöl auf beiden Seiten goldbraun rösten, mit Knoblauch einreiben. Einen EL Zitronensaft, einen EL Honig, einen halben TL Meersalz, ein paar Chiliflocken, zwei EL Olivenöl verrühren. Fenchel auf den Baguettescheiben verteilen. Mit der Marinade beträufeln, jeweils zwei auf einen Teller setzen.

Hauptgang: Rindsmedaillons in Pilz-Marsala-Creme-fraiche-Sauce: Zwei Handvoll getrocknete Pilze (zum Beispiel Steinpilze) in heißes Wasser geben und mindestens eine Stunde lang einweichen. Eine Handvoll frischen Thymian fein hacken und mit etwas Olivenöl über acht kleine Rindsmedaillons (je 100 g) geben, schön einpinseln, zugedeckt im Kühlschrank ein paar Stunden ziehen lassen. Eine große, beschichtete Pfanne erhitzen, Medaillons auf beiden Seiten salzen, pfeffern, auf jeder Seite gut zwei Minuten anbraten. Auf einen Teller legen, vier oder fünf Minuten ruhen lassen. Inzwischen die Temperatur reduzieren, etwas Olivenöl in die Pfanne geben, zwei Schalotten, eine Knoblauchzehe und etwas frischen Thymian dazugeben. Pilze abgießen, kleinhacken und in die Pfanne geben. Ein Weinglas Marsala zugießen. Vier EL Creme fraiche und Bratensaft zufügen, abschmecken. Ist die Sauce zu dick, mit Wasser verdünnen. Dazu passen Kartoffelrösti: Ein Kg Kartoffeln schälen. Die eine Hälfte grob, die andere fein reiben. Eine Zwiebel abziehen und fein hacken. Aus den geriebenen Kartoffeln, Zwiebelstücken, zwei Eiern, zwei EL Mehl und einer Prise Salz einen Röstiteig zubereiten. Reichlich Bratöl in einer Pfanne erhitzen und nach und nach Röstitaler aus der Kartoffelmasse braten. Auf Küchenkrepp abtropfen lassen und im Backofen bei geringer Temperatur warmhalten, bis alle Röstitaler und die Medaillons fertig sind.

Dessert: Vier Bioäpfel waschen, trockenreiben. Von jedem Apfel das Gehäuse ausstechen, die Äpfel quer in Scheiben schneiden. Ca. einen EL Butter in eine Pfanne geben, die Apfelscheiben auf beiden Seiten goldbraun braten. Jeweils vier bis fünf auf einen großen Teller legen, mit Puderzucker bestreuen. Noch heiß servieren.

Nachtrag: Der Hauptgang haut ordentlich rein, was Kalorien und Geld betrifft. Dafür macht das (relativ) leichte Dessert in beiden Punkten wieder alles wett. Denken Sie daran, dass Sie für dieses Menü mehrere Pfannen brauchen oder ihre eine Pfanne mehrmals abwaschen müssen, um alles ordentlich herzustellen. Viel Glück und guten Appetit!