Die kleine Carol Anne Freeling hört Stimmen aus dem Fernseher: »Poltergeist«

Cuisine Royale

Auf Burg Castello di Scipione

Oberhalb der Poebene, in der Nähe von Parma, liegt das Castello di Scipione. Dort leben Graf René und Gräfin Stefania von Holstein mit ihrer Tochter Elisabeth. René ist ein Nachfahre der Markgrafen Pallavicino, die von dort aus den Salzhandel in Oberitalien beherrschten. Eine besondere Beziehung haben die Pallavicino zum Komponisten Giuseppe Verdi. Wenn Graf René in der Oper von Parma eines der Werke des Maestros anhört, kommt in einer der sogenannten Hinterlogen gerne ein »Risotto Verdi« auf den Tisch. Zubereitet wird es von Koch Edoardo Craviari. Er ist auch für ein Diner zuständig, das auf Burg Scipione für Freunde gegeben wird. Dabei gibt es unter anderem ein Pasticcio Pallavicino, dazu Spargel und Forelle in Aspik und eine Creme Bavaroise. So geht Leben. Und weniger sollten Linke nicht fordern.

Arte, Sa., 18.45

Ausgelöscht

Gefiederte Drachen. Wie die Vögel in den Himmel kamen

Denn die Erde ist reich und alt: Im Jahre 1996 wurde in der nordchinesischen Provinz Liaoning der erste Federsaurier gefunden. Danach entdeckten die Forscher noch mehr fast vollständig erhaltene Fossilien von gefiederten Sauriern. Die Dokumentation zeigt Bilder von den Fossilien am Ausgrabungsort, Computerrekonstruktionen lassen den Zuschauer in die Welt der Dinosaurier einfliegen.

Arte, Sa., 20.15

Moby Dick

Klassiker, klassisch verfilmt. Und draußen Nieselregen. Mit Gregory Peck (Kapitän Ahab), Richard Basehart (Ishmael), Leo Genn (Starbuck), Orson Welles (Pfarrer Mapple). USA 1956. Regie: John Huston.

ZDF Neo, So., 18.20

Laurel & Hardy – Im Wilden Westen

Nicht weniger gelungen: In einem Wildweststädtchen wollen Stan und Ollie die Tochter eines verstorbenen Freundes aufsuchen, um ihr die Besitz­urkunde für eine Goldmine zu überreichen. Als der Besitzer des Saloons davon erfährt, versucht er, Stan und Ollie zu übertölpeln. Mit Stan Laurel (Stan), Oliver Hardy (Ollie), Sharon Lynne (Lola Marcel). USA 1937. Regie: James W. Horne.

3sat, So., 21.15

Poltergeist

Und dann noch einer: Die Freelings sind eine kalifornische Familie, die ihr Leben in der Vorstadt genießt. Doch Schrecken macht sich breit, als ein Poltergeist Einzug in ihr Eigenheim hält. USA 1982. Regie: Tobe Hooper. Drehbuch: Steven Spielberg (der eigentliche Macher), Michael Grais, Mark Victor.

ZDF Neo, So., 23.55