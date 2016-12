Nebenklage für Hinterbliebene

Zu jW vom 10./11. Dezember: »Ungerecht und unwahr«

Detlef Joseph hat völlig recht. Die DDR hat viel getan für die Aufarbeitung der Massenmorde an den europäischen Juden. So gab es intensive Bemühungen, in dem gegen Adolf Eichmann in Israel durchgeführten Verfahren eine Zulassung der Nebenklage für Hinterbliebene der Opfer zu erreichen, was an kurzfristigen Rechtsänderungen der israelischen Regierung scheiterte. Dennoch wurde ausführlich über den Verlauf berichtet. Im ersten und zweiten Auschwitz-Prozess sind solche Nebenklagen geführt worden und trugen viel zur Aufklärung der Hintergründe der Mordmaschinerie bei. Zahlreiche in der DDR lebende jüdische Mitbürger wie Jürgen Kuczynski, Lea Grundig, Rudolf Hirsch, Albert Norden oder F. K. Kaul haben die Entwicklung ihres Staates auf ihren jeweiligen Fachgebieten wesentlich mitgestaltet.

Ralph Dobrawa, Gotha

Diskreditierung der DDR

Zu jW vom 10./11. Dezember: »Ungerecht und unwahr«

(…) Es sollte unter anderem daran erinnert werden, dass die DDR dem größten Schreibtischmassenmörder aller Zeiten, der späteren rechten Hand von Konrad Adenauer, Hans Josef Maria Globke, in seiner Abwesenheit den Prozess machte. Wer behauptet, in der DDR hätte man sich nicht oder nur unzureichend mit dem Thema des Rassismus und der Judenverfolgung auseinandergesetzt, verfolgt zwei Ziele. Zum einen ist das das Ablenken von der Phase der Renazifizierung des Bonner Separatstaates, in der Kriegsverbrechen, die im Zweiten Weltkrieg verübt wurden, kaum oder gar nicht vorkamen, und zum anderen ist es der Antikommunismus, der sich in der Diskreditierung der DDR stets aufs neue wiederfindet. (…)

Gerhard Hoffmann, per E-Mail

Provokation als Motiv

Zu jW vom 8. Dezember: »Hamburgs Blaulichtviertel«

Gut, dass Ihr das Thema zu einem Aufmacher gemacht habt. Darüber hinaus müsste aber folgendes gefragt werden: Wieso kommen die Herrschenden denn auf einmal wieder auf die Idee, eine solche Großveranstaltung wie das G-20-Gipfeltreffen in einer europäischen Großstadt stattfinden zu lassen, nachdem sie es nach den Erfahrungen in Genua vor 15 Jahren vorzogen, sich lieber an abgelegene Orte wie Heiligendamm oder Schloss Elmau zurückzuziehen? Und dann wird als Ort innerhalb der Stadt Hamburg ausgerechnet die besondere Nähe zu den widerständigen Kiezen Karolinen- und Schanzenviertel gewählt. Da muss selbst der naivste Beobachter stutzen. Da schon angesichts der Vielzahl der Initiatoren dieses Ereignisses und angesichts Tausender alternativ möglicher Veranstaltungsorte Dummheit ausgeschlossen werden kann, muss zwingend angenommen werden, dass Provokation das Motiv der Verlegung der Veranstaltung an eine solche sensible Stelle sein muss.

Wieso aber Provokation? Was können sich die Veranstalter denn davon versprechen? Wir alle wissen aus jahrelanger Erfahrung, dass die Leitmedien bei allen politischen Großereignissen nichts sehnlicher erwarten als eindrucksvolle Bilder von Gegenwehr, die sie dann ihrerseits als provokativen Erstangriff ausgeben können. Und wo können solche Bilder besser produziert werden als vor der Tür derjenigen, deren Gegenwehr am ehesten zu erwarten ist? Das kann nur dann schiefgehen, wenn diese zu provozierende Gegenwehr ausbleibt. Das ist der einzige mögliche Fall, gegen den die Herrschenden Vorsorge treffen müssen. Und wir wissen alle oder können es wenigstens ahnen, wodurch das geschehen kann. Genau, durch Agents provocateurs! (…)

Ortwin Zeitlinger, Berlin

Echte Alternativen?

Zu jW vom 10./11. Dezember: »Die Integrationsfalle«

Portugal zeigt, dass die Linke in nicht revolutionären Zeiten nicht nur die Wahl hat zwischen Mitregieren und Mitblamieren oder Opposition und Ohnmacht. Duldung geht auch! Leider werden diese Erfahrungen europaweit nicht genügend analysiert – oder gleich pauschal verworfen. (…) Was für echte Alternativen gibt es denn? Wenn nicht »reine Opposition« versus »schmähliches Mitverwalten des Kapitalismus«? »Wsja wlast sowjetam!« – »Alle Macht den Sowjets!« setzt wohl erst einmal die Existenz und genügende Autorität im Volk solcher Räte der Werktätigen voraus. Das ist aber nur in Revolutionssituationen der Fall. Gegenwärtig: Fehlanzeige! »Der Plan der Kommunistischen Internationale, das vorhersehbare militärische Eingreifen der Reichswehr (1923, V.W.) mit einem Generalstreik zu beantworten und so (!) eine Revolution auszulösen, schlug fehl«, schreibt Ekkehard Lieberam. Tja, eben »so«!? Generalstreiks hat es doch in der Welt des Kapitals schon einige gegeben, mangels Waffen und Entschlossenheit sowie Organisation nahmen die jeweiligen Arbeiter – 1923 mit Ausnahme derjenigen Hamburgs! – von einem anschließenden offenen Kampf mit den Streitkräften des Staates, der ja den Generalstreik abzuwürgen sucht, aber lieber Abstand. (…)

Volker Wirth, Berlin

Pfandringe als Geschäftsfeld

Zu jW vom 14. Dezember: »Mehr Menschen überschuldet«

Nach einem Antrag der Grünen im Stadtparlament in Friedberg/Wetteraukreis gibt es bald Pfandringe rund um den Bahnhof in Friedberg, mit den Stimmen der CDU und der Linkspartei wurde der Antrag angenommen. Mit Pfandringen bekämpft man aber nicht die Armut, sondern man verwaltet das Ganze und macht sich als Linke dabei unglaubwürdig. In vielen Städten lehnt Die Linke diese Pfandringe ab und das mit Recht – dass in Friedberg die Uhren anders ticken, ist widerlich. Was ist das für eine Politik in Friedberg, die es zulässt, dass sich ein weiteres Geschäftsfeld der Armutsindustrie auf dem Rücken der Bedürftigen etabliert?

Werner Schulz, Friedberg/Hessen