Die Plantage als gefräßiges Tier

Palmöl steckt in nahezu allen Erzeugnissen der Ernährungsindustrie: Palmfruchtplantage auf Sumatra, September 2015 Foto: Antara Photo Agency/Reuters

Kritische Bücher über die zweifelhaften Segnungen der »Grünen Ökonomie«, bzw, der »Bioökonomie« gibt es mittlerweile mehrere. Interessant an Kathrin Hartmanns Buch »Aus kontrolliertem Raubbau« ist, dass sich die Autorin vor Ort umgeschaut hat: In Malaysia, Indonesien und Bangladesch hat sie mit Beschäftigten in der boomenden Palmöl- und Aquakulturökonomie gesprochen. Sie berichtet von Treffen mit Vertretern von Unternehmen und Wissenschaft, sogenannten Entwicklungsmanagern und Aktivisten.

Palmöl steckt in nahezu allen Erzeugnissen der Ernährungsindustrie. Aquakultur wird gerne als Ausweg für der Überfischung der Weltmeere verkauft. Für einen Taxifahrer im indonesischen Teil der Insel Borneo sind »Palmölplantagen wie gefräßige Tiere. Sie fressen Bambus, Rattan, Reis, Kautschuk, Wälder, Fische – einfach alles.« Aquakultur, von Lobbyisten gefeiert als »Blaue Revolution«, sollte armen Ländern Devisen und Wohlstand bringen – statt dessen bringt sie »Hunger und Tod«, fasst Hartmann ihre Eindrücke aus Bangladesch zusammen.

Verantwortlich dafür seien die »Mainstream Gourmets«. Die Analyse bleibt nicht bei der Beschreibung des Konsumverhaltens stehen. Neben den eindringlichen Beschreibungen der Arbeits- und der Umweltsituation, die mit der Produktion von Palmöl und Shrimps verbunden sind, werden die Ursachen und Hintergründe erläutert: Die EU-Politik der Förderung von Agrarsprit, »Landraub als Entwicklungshilfe«, die Kreditpolitik der Weltbank, die Strategien von Konzernen wie Unilerver und die zweifelhafte Rolle von Stiftungen wie der »Bill and Melinda Gates Foundation« sowie deren Verquickung mit Konzerninteressen werden von Hartmann ausgeleuchtet. Durch ständig wechselnde modische Schlagworte wie »Nachhaltigkeit«, »Unternehmensverantwortung« oder »Grüne Ökonomie« wird suggeriert, dass die negativen Auswirkungen des Kapitalismus beseitigt werden könnten. Ergänzt wird die Analyse um Exkurse zum Emissionshandel und zur Gentechnik »als Trojanischem Pferd der Saatgutkonzerne«.

Hartmann gelingt es, deutlich zu machen, wie die Agrar- und Ernährungsindustrie als ein System funktioniert, das weit über den ökonomischen Bereich hinaus Umwelt-, Entwicklungs- und Sozialpolitik beeinflusst und für Unternehmensstrategien zurechtbiegt – einerseits durch gewaltförmige Politik, andererseits durch die »weiche« Einbindung von Kritik und Widerstand in die Verlockungen von »Partnerschaften« und Dialogprozessen.

Hartmann setzt sich mit »Non-Profit-Organisationen« auseinander, die sich oftmals »als Partner der Wirtschaft und als Geburtshelfer des grünen Wachstums« leichtfertig auf die Versprechungen der Image-Abteilungen der Konzerne verlassen.

Die Wohlfühl-Erwartungen der Konsumenten, durch ihre Kaufentscheidungen für »Bioprodukte« einen persönlichen Beitrag zur Entwicklung ökonomischer »Nachhaltigkeit«, wenn nicht gar zur allgemeinen Armutsminderung leisten zu können, kontrastiert Hartmann mit der Schilderung der Lebens- und Produktionsbedingungen in den Erzeugerländern. Vor allem fragt sie danach, welche Rolle Konzerne und privatwirtschaftliche Stiftungen spielen? Einfache Antworten wie die, auf Nachhaltigkeitszertifikate zu vertrauen, erübrigen sich nach der Lektüre.