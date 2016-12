Polen verstaatlicht Bank

Der Mops der Pekao SA soll zurück nach Polen. Das lässt sich der Staat einiges kosten Foto: www.pekao.com.pl

Die staatliche polnische Versicherung PZU und der ebenfalls staatliche Nationale Entwicklungsfonds übernehmen noch vor dem Jahresende die zweitgrößte Bank des Landes, Pekao SA. Das wurde Ende der vorigen Woche in Warschau und Mailand bekanntgegeben. Seit 1999 war die Pekao SA eine Tochtergesellschaft der italienischen Großbank Unicredit. Diese sah sich im Zuge der heimischen Bankenkrise gezwungen, Teile ihres Vermögens zu versilbern, und die polnische Regierung griff zu.

Wirtschaftlich ist das Geschäft für Polen kein Gewinn. Für das angebotene gute Drittel des Aktienkapitals zahlen PZU und Entwicklungsfonds 10,6 Milliarden Zloty, umgerechnet rund 2,5 Milliarden Euro. Das ist etwa das Dreifache des Betrags, den der polnische Staat 1999 beim Verkauf der Pekao an die Italiener erlöst hatte. Aber es geht Warschau auch nicht in erster Linie darum, Profit zu machen. Der ehemalige Banker Mateusz Mora­wiecki, der in der polnischen Regierung in Personalunion das Finanz- und das Wirtschaftsministerium leitet, will Schlüsselsektoren der Volkswirtschaft wieder unter nationale Kontrolle bekommen. Mit der Renationalisierung der Pekao SA ist er diesem Ziel um einiges näher gekommen. Zusammen mit der seit jeher staatlichen Bank PKO BP sind jetzt 46 Prozent des polnischen Kreditmarkts wieder unter der Kontrolle des Staates. Und die Begehrlichkeiten der Regierung sind damit nicht befriedigt: Verhandlungen über die Übernahme der Tochter der österreichischen Bank Raiffeisen International direkt durch die PKO BP sind noch im Gang. Auch dort ist es die Finanzkrise im Heimatland, die die ausländischen Eigner zum Verkauf drängt. Die polnischen Töchter sowohl von Unicredit als auch Raiffeisen gelten als vergleichsweise gesund.

Diese Profitabilität ist es, die Morawiecki auf den Gedanken zur Übernahme hat kommen lassen. In einer pseudolinken Rhetorik schrieb er vor einigen Monaten, Polen sei zu einer Halbkolonie Westeuropas geworden. Polnische Arbeiter mehrten den Reichtum ausländischer Investoren, und das könne nicht gut für Polen sein. Die Dividendenabführungen der Töchter ausländischer Großbanken nannte Morawiecki in diesem Beitrag eine »koloniale Rente«. Sie sollen nach Schätzungen aus der Branche allein im Fall der Pekao SA in den Jahren seit der Privatisierung ungefähr so hoch gelegen haben wie der jetzt ausgehandelte Kaufpreis: elf Milliarden Zloty.

Diese Profite will der »Superminister« im ersten Schritt nationalisieren und im zweiten anzapfen, um seinen »Nationalen Entwicklungsplan« zu finanzieren. Der schon erwähnte Entwicklungsfonds soll mit Hilfe von Krediten Hightech- und Infrastrukturprojekte finanzieren, etwa den Einstieg Polens in die Produktion von Elektroautos und Drohnen. Kritiker haben freilich den Verdacht, dass es der PiS-Regierung mindestens ebenso darum geht, solche politisch inspirierten Projekte auch dann durch politisch kontrollierte Banken finanzieren zu lassen, wenn sie sich geschäftlich gerade nicht rechnen. Beispiele für dieses Handlungsmuster liegen aus der Energiewirtschaft vor. Hier hat die Regierung veranlasst, dass die halbstaatlichen Energieversorger defizitäre Kohlebergwerke übernehmen. Ihre Aufgabe: aus ihren – vom Staat durch politisch gesetzte Strompreise garantierten und daher letztlich vom Verbraucher zu bezahlenden – Profiten die Bergwerke zu subventionieren, damit die Sache nicht nach jener »öffentlichen Beihilfe« aussieht, die nach EU-Recht verboten ist. Nebeneffekt: Die nach kapitalistischer Logik nötigen Entlassungen im Bergbau sollen auf diese Weise entweder verzögert oder, wenn sie sich langfristig nicht vermeiden lassen, so gestaltet werden, dass die Regierung ihre Hände in Unschuld waschen und auf die zwischengeschalteten Energieversorger als Verantwortliche sowie eventuell die böse EU verweisen kann.

Mit der Übernahme der Kontrolle über die Hälfte des polnischen Kreditmarkts ist der Appetit der Regierung freilich noch nicht gestillt. Als nächstes Ziel hat sich die PiS die »Repolonisierung« der privaten Medien gestellt. Deren ausländische Eigner nutzten ihre Verfügungsrechte, um Zeitungen und Fernsehsender auf eine regierungsfeindliche Linie festzulegen, erklärt sich die Regierungspartei den Umstand, dass die maßgeblichen Zeitungen und Sender des Landes – mit Ausnahme des Staatsfernsehens TVP – inzwischen praktisch alle kritisch zur Regierung stehen. Dass dies an einem ausländischen Meinungsdiktat liege, ist ohnehin eine Fiktion. Abgesehen von dem tatsächlich durch die Verlage Springer (BRD) und Ringier (Schweiz) herausgegebenen, allerdings nicht besonders auflagenstarken, Wochenmagazin Newsweek sind alle überregionalen Zeitungen und Magazine in polnischem Besitz. Die zehn Regionalzeitungen, die in den neunziger Jahren die Gruppe der Passauer Neuen Presse gekauft hatte, sind dagegen so unpolitisch, wie Lokalblättchen eben sind.