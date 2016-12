Annäherung mit Hindernissen

Sanfte Annäherung: Zu seinem Besuch hat Wladimir Putin seinen Akita-inu-Hund mitgebracht, den er 2012 von Japan geschenkt bekommen hat Foto: Alexei Druzhinin/ Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Der erste Tag des Japan-Besuchs des russischen Präsidenten Wladimir Putin war von diplomatischen Höflichkeiten geprägt. Gastgeber Shinzo Abe empfing Putin in seiner Heimatregion Nagato auf der südlichen Insel Honshu, bewirtete ihn mit japanischen Delikatessen und empfahl ihm ein Bad in den heißen Quellen des Konferenzortes. Putin reagierte zurückhaltend und sagte, das sei sicherlich eine schöne Sache, aber es gebe zuviel zu tun, um lange warm zu baden.

Da ist einiges dran. Putins Besuch ist der erste in Japan seit über zehn Jahren; zwei frühere Anläufe zu offiziellenTreffen mit der japanischen Führung waren von den USA durch entsprechende »Warnungen« torpediert worden. Vor dem aktuellen Zusammenkommen gab es solche Äußerungen amerikanischen Missmuts auch, doch diesmal hat sich Shinzo Abe davon nicht beeindrucken lassen. Als einzige Konzession wurde für den russischen Präsidenten keine Audienz beim japanischen Kaiser vereinbart.

Das Bestreben beider Seiten ist groß, ihre Beziehungen zu beleben, wenn auch die dahinter stehenden Interessen sehr unterschiedlich und teilweise gegensätzlich sind. Russland möchte seinen Rohstoffexport nach Ostasien ausbauen und in der Zielrichtung diversifizieren; außerdem wäre ein erfolgreicher Besuch ein Signal, dass die Sanktionsfront gegen den Kreml ihre Lücken hat. Japan ist an einer Belebung seiner Exporte nach Russland interessiert; vor allem aber möchte Abe Fortschritte in der sogenannten Kurilenfrage erreichen.

Die Kurilen sind vier Inseln am südlichen Ende einer 1.200 Kilometer langen Inselkette zwischen Kamtschatka, einer Halbinsel im östlichsten Teil Russlands, und Japan. Die Sowjetunion hatte sie 1945 nach einem kurzen Krieg gegen das bereits vor der Kapitula­tion stehende Japan erobert, vor allem aus strategischen Gründen. Es ging um die Möglichkeit für die Pazifikflotte, in den offenen Ozean auszulaufen. Wirtschaftlich sind die vulkanischen Inseln unbedeutend, das Klima ist unwirtlich, und die Bevölkerungszahl lag 2009 bei knapp 19.000 Personen. Die Bewohner tragen zur russischen Volkswirtschaft vor allem durch die Herstellung von Fischkonserven bei. 2015 erregten einige von ihnen landesweites Aufsehen, als sie sich bei der Staatsführung beschwerten, dass ihnen die Leitung der Konservenfabrik über Monate den Lohn vorenthalten habe und der Präsident den Fall daraufhin in seiner Jahresbotschaft skandalisierte. Dass Putin jetzt in Japan vorschlägt, die Inseln unter fortdauernder russischer Souveränität gemeinsam zu nutzen, ist demnach auch Ausdruck der Tatsache, dass Russland aus ihrem Besitz wirtschaftlich keinen großen Nutzen zieht.

Von einer Aufhebung des auf dem Papier immer noch bestehenden Kriegszustandes zwischen Japan und Russland, als Rechtsnachfolger der UdSSR, könnten beide Seiten nur profitieren. Keiner der beiden Staaten gefällt dieser Schwebezustand. Im Prinzip war die Rückgabe der Inseln zwischen Tokio und Moskau schon 1956 vereinbart worden und sollte erfolgen, sobald ein Friedensvertrag abgeschlossen sein würde. Das wussten die USA aber bisher zu verhindern. Russland kann die Inseln aber auch nicht leichten Herzens zurückgeben; dagegen sprechen Prestigegründe, vor allem der entgegengesetzte Präzedenzfall der Krim. Vor seinem Hintergrund wäre ein solcher Schritt mit erheblichen innenpolitischen Risiken verbunden: eine »formlose« Rückgabe der Kurilen im Interesse besserer Beziehungen zu Japan würde die Frage aufwerfen, ob die Krim es wert ist, dass Russland für ihren Besitz den großen Ärger in Kauf nimmt. Damit käme das 2014 angewandte und bisher nicht offen hinterfragte moralische Argument der »Rettung bedrohter Landsleute« zur Diskussion, und erst recht die wirklich dahintersteckenden militärischen Interessen.