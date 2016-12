Sächsischer Verfolgungsfuror

Sitzblockadetraining im November 2011 in Dresden Foto: Oliver Killig dpa/lsn/dpa-Bildfunk

Die Kriminalisierungswut der sächsischen Justiz gegen Antifaschisten ebbt nicht ab. Während die Behörden erst Ende Oktober gezwungen waren, ein Verfahren nach Paragraph 129 StGB (»Bildung einer kriminellen Vereinigung«) einzustellen, welches sich gegen Leipziger Neonazigegner richtete (jW berichtete), will die Dresdner Staatsanwaltschaft nun erneut gegen den Berliner Antifaschisten Tim H. vorgehen.

Dem Berliner war ursprünglich vorgeworfen worden, sich im Jahr 2011 an den Blockaden eines neofaschistischen Aufmarsches in Dresden beteiligt und sich damit angeblich des »schweren Landfriedensbruchs«, der »gefährlichen Körperverletzung« und der »Rädelsführerschaft« schuldig gemacht zu haben. Seit 2009 hatte das breite antifaschistische Bündnis »Dresden nazifrei« dazu aufgerufen, den bis dato europaweit größten Neonaziaufmarsch zu verhindern. Dies gelang sowohl 2009 als auch 2010 und 2011. Die Polizei war 2011 mit brutaler Gewalt gegen die anwesenden Antifaschisten vorgegangen und hatte Telekommunikationsdaten von Personen gespeichert, die sich in gewissen Teilen Dresdens aufhielten. Betroffen von der Spähaktion waren etwa 20.000 Antifaschisten (jW berichtete).

Im Rahmen der Ermittlungen war auch Tim H. ins Visier der Behörden geraten. Sie bezichtigten ihn, mit einem Megafon ausgestattet, andere Neonazigegner animiert zu haben, eine Polizeikette zu durchbrechen. So soll er angeblich »Kommt nach vorn« durchgesagt haben. Der beschuldigte Antifaschist war 2013 zu einer Haftstrafe von über zwei Jahren verurteilt worden. Der Richterspruch wurde jedoch 2015 in zweiter Instanz aufgehoben, Tim H. sollte statt dessen eine Geldstrafe wegen Beleidigung zahlen.

Wie der Rechtsanwalt von H., Sven Richwin, am Donnerstag mitteilte, wird sich sein Mandant ab 21. Dezember erneut vor dem Landgericht Dresden verantworten müssen. Neue Erkenntnisse gibt es laut Richwin hingegen nicht. Der Rechtsanwalt bezichtigte die Staatsanwaltschaft, »in diesem Verfahren jedes Augenmaß verloren« zu haben und durch »die uferlose Verfahrensdauer Antifaschisten von weiteren Protesten in Dresden« abschrecken zu wollen.

Nach den antifaschistischen Protesten 2011 in Dresden gab es harsche Kritik an Justiz, Politik und Polizei. »Was da in Dresden passiert ist, war Rechtsbeugung«, kommentierte etwa der Jenaer Oberbürgermeister Albrecht Schröter (SPD). »In Sachsen sind selbst die letzten verbliebenen Grund- und Freiheitsrechte massiv in Gefahr«, konstatierte der heutige Ehrenvorsitzende der VVN-BdA und ehemalige Rektor der Berliner Humboldt-Universität, Heinrich Fink, damals.