Länder gegen weitere Ausgrenzung

Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Bildfunk

Der Bundesrat hat das vielfach kritisierte Asylbewerberleistungsgesetz vorerst gestoppt. Die Änderungen hätten nach dem Willen von Bundesregierung und der Mehrheit des Bundestags zum 1. Januar greifen sollen. Die Neuregelung, die etwa Einschnitte für Flüchtlinge in Sammelunterkünften vorsah, verfehlte am Freitag in der Länderkammer die erforderliche Mehrheit.

Asylbewerber, die beengt mit vielen anderen leben müssen, sollten der Vorlage zufolge zehn Prozent weniger Geld bekommen als einzeln Untergebrachte. Ausgaben für Haushaltsenergie und Wohnungsinstandhaltung aus den Bedarfssätzen sollten ausgegliedert werden, weil diese bei Gemeinschaftsunterbringung durch Sachleistungen gedeckt würden. Zudem sollte mit dem neuen Gesetz ein Anreiz für die Aufnahme ehrenamtlicher Tätigkeiten geschaffen werden. Hierzu wurde eine Freibetragsregelung für steuerbefreite Einnahmen aus derartigem Engagement in den Gesetzentwurf aufgenommen. An den Leistungseinschränkungen für Asylbewerber hatte es von Grünen und Linken Kritik gegeben, die in vielen Ländern mitregieren. Bundesregierung und Bundestag können nun den Vermittlungsausschuss anrufen, um eine Einigung zwischen Bund und Ländern zu erzielen. Bis dahin bleibt es bei der alten Rechtslage.

Das Bundessozialministerium bedauerte die Entscheidung des Bundesrates. Noch am Freitag werde eine technische Mitteilung für die Verwaltung herausgegeben, wie die Auszahlung der Leistungen jetzt zu erfolgen habe, sagte eine Sprecherin. Außerdem sollten zügig Gespräche geführt werden, »wie wir eine neue gesetzliche Grundlage schaffen können.« Der Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl, Günter Burkhardt, begrüßte die Entscheidung des Bundesrats. Das Gesetz sei diskriminierend. »Eine immer weitere Ausgrenzung der Betroffenen schadet nicht nur ihnen, sondern der gesamten Gesellschaft. Wir appellieren an Bundesregierung und Bundestag, diese Entscheidung zu akzeptieren und nicht den Vermittlungsausschuss anzurufen«, erklärte Burkhardt weiter. (AFP/jW)