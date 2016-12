Der zweite seiner Art

Big Man, big Balls. Kristaps Porzingis gibt den New York Knicks neues Selbstbewusstsein Foto: AP Photo/Chuck Burton

Wie ein Prinz sieht Kristaps Porzingis mit seinen 2,21 Metern, dem schlaksigen Körper und dem akkuraten Bürstenhaarschnitt nun wirklich nicht aus. Dennoch hat er, um in der Sprache der Märchen zu bleiben, die New York Knicks nach sportlich tristen Jahren wachgeküsst.

Nachdem sich das Management in New York mit einigen schlechten bis haarsträubenden Entscheidungen die sportliche Zukunft endgültig zu verbauen schien, markierte die Ankunft des Letten in der Draft 2015 (der Lotterie zur zentralisierten Verteilung bisheriger Amateurspieler auf Profivereine), während der Porzingis von den Knickerbockers an der vierten Stelle gezogen wurde, so etwas wie einen Wendepunkt zum Positiven.

Dabei wollte die basketballverrückte Stadt zunächst nicht warm werden mit dem 21jährigen Power Foward aus der lettischen Hafenstadt Liepaja. Nach der Bekanntgabe, dass sich die Knicks am Draftabend für Porzingis entschieden haben, ertönten Buhrufe von Fans, die meinten, die Knicks hätte ihr frühes Wahlrecht mit dieser Entscheidung verschwendet.

Doch kaum stand Porzingis für sein Team auf dem Feld, verstummten die kritischen Stimmen. Denn jedermann mit Augen im Kopf wurde schnell klar, dass die Knicks einen echten Rohdiamanten gefunden hatten. In seiner Debütsaison gelangen dem Lette durchschnittlich 14,3 Punkte, 1,9 Blocks und 7,3 Rebounds pro Spiel. Mehr als beachtliche Werte für einen »Rookie« (Neuling).

Porzingis’ Besonderheit ist, dass er trotz seiner Größe über eine gute Ballbehandlung und einen ebenso guten Wurf verfügt. Um zu erklären, weshalb diese Fähigkeiten so außergewöhnlich sind, muss man einen kurzen Blick in die Basketball-Historie werfen.

Über eine lange Zeit galten Spieler von der Größe Porzingis’ als klassische »Post-Spieler«. Akteure also, die sich vornehmlich dem Spiel direkt unter dem Korb widmeten, dabei offensiv wie defensiv abprallende Bälle eroberten, einfache Punkte in unmittelbarer Korbnähe machten und gegnerische Würfe blockten. Ein Paradebeispiel für einen solchen »Big Man« aus der jüngeren Vergangenheit ist sicherlich Shaquille O’Neal, der durch seine gewaltige Physis unter dem Korb dominierte, aber weder Werfen noch Dribbeln konnte.

Diese positionsspezifische Eindimensionalität kennzeichnete über lange Zeit die sportliche Ausbildung der großen Spieler an den US-amerikanischen High Schools und Colleges. Doch vor allem die Ankunft eines gewissen Dirk Nowitzki in der NBA revolutionierte das Spiel der sogenannten Seven Footer (Spieler über 2,10 m).

Denn der Würzburger war und ist in der Lage, trotz seiner Größe von 2,13 Metern auch Würfe außerhalb der Post zu nehmen und sogar von jenseits der Dreierlinie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu treffen. Porzingis könnte diesen neuen Spielertyp durch seine schiere Größe und sein Talent nochmals weiterentwickeln. In seiner ersten Saison traf er gleich 33,3 Prozent seiner Dreierwürfe – eine für einen »Big Man« erstaunlich gute Quote.

Trotzdem gelang es ihm nicht, den Knicks das erste Mal seit der Saison 2012/13 wieder zur Teilnahme an den Playoffs zu verhelfen. Zu groß ist weiterhin die sportliche Hypothek, die man sich in den Jahren der miesen Personalentscheidungen aufgeladen hat. Der von notorischer Ungeduld und einem großen Ego getriebene Team-Besitzer James L. Dolan wollte den Erfolg erzwingen und der Stadt New York mit ihrer legendären Spielstätte, dem Madison Square Garden, eine spektakuläre Spitzenmannschaft präsentieren.

Dank widersprüchlicher Entscheidungen wurden Kader und Basketball in Manhattan statt immer besser, immer schlechter. Von einem nachvollziehbaren sportlichen Plan war das Handeln Dolans in der jüngeren Vergangenheit nicht geleitet.

Negativer Höhepunkt war die Saison 2014/15, die man mit einer historisch schlechten Bilanz von 17 Siegen zu 65 Niederlagen abschloss. Zum Ende dieser Spielzeit hatte Dolan aufgrund des grauenhaften Spiels seiner Mannschaft eine Art Epiphanie und gab die sportliche Verantwortung an den neuen Teampräsidenten Phil Jackson ab, der mit elf errungenen Meisterschaften nicht nur der erfolgreichste NBA-Coach aller Zeiten ist, sondern bereits als Spieler mit New York in den 70er Jahren zwei Titel gewinnen konnte.

Jacksons Entscheidung war es auch, einen jungen, unbekannten Europäer namens Kristaps Porzingis zu draften. Mittlerweile gehört dieser zu den aufregendsten jungen Spielern der NBA. Auch Dirk Nowitzki bescheinigte ihm, über ein riesiges Potential zu verfügen – vielleicht sogar ein größeres als er.

Ob Porzingis aber einmal auf eine ähnliche Karriere wie der Deutsche wird zurückblicken können, liegt vor allem bei ihm selbst. Denn trotz aktueller Statistiken von 20 Punkten, 7,7 Rebounds, einer Wurfquote von 46 Prozent sowie eine Dreier-Rate von 38 Prozent hat er noch einiges an Arbeit vor sich. Vor allem wird er sich eine NBA-taugliche Physis antrainieren müssen, um auch defensiv mit den »großen Jungs« mithalten zu können.

Eines hat Porzingis jedoch jetzt schon geschafft: Das einst sportlich darniederliegende Team hat eine neue Hoffnung (momentan liegt man in der Eastern Conference sogar wieder auf Playoff-Kurs). Sie ist 2,21 Meter groß, von schlaksiger Gestalt, trägt einen Bürstenhaarschnitt und schaut so gar nicht aus wie ein Prinz.