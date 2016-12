Heldinnen das ganze Jahr

Ein Text der uruguayischen Dichterin Cristina Peri Rossi im Literarischen Frauenkalender ist mit dem Gemälde »Die Emanzipierte« illustriert, das der Österreicher Johann Baptist Reiter Mitte des 19. Jahrhunderts schuf Foto: ebersbach-simon Verlag/Abb. Johann Baptist Reiter/ Die Emanzipierte

Ein attraktiver Wandkalender geht als Geschenk immer, besonders, wenn er neben beeindruckenden Bildern auch intelligente, witzige und ermutigende Texte liefert. Auch für Feministinnen gibt es hier mittlerweile Klassiker, darunter der besonders schön gestaltete Literaturkalender aus dem Hause Ebersbach & Simon. Er bietet jede Woche einen kleinen Romanausschnitt oder ein Gedicht einer Schriftstellerin, daneben kurze Erläuterungen zum zitierten Werk und zur Autorin. Dazu jeweils ein Porträt oder ein Foto bzw. Gemälde, das thematisch zum Text passt. Die Bildauswahl genügt ästhetisch höchsten Ansprüchen, die danebenstehenden Zeilen sind teilweise unterhaltsam, andere programmatisch-feministisch.

Ein bewährter Taschenkalender für all jene, die gern ein klassisches Planungstool mit dem gewissen Etwas neben dem Smartphone oder an seiner Stelle mit sich führen, ist »Wir Frauen«, wie die gleichnamige linksfeministische Zeitschrift ehrenamtlich produziert von deren Redakteurinnen wie auch von den Verfasserinnen der Texte und von professionellen Fotografinnen. Der dezidiert linksfeministische Planer mit dem robusten roten Cover enthält zahlreiche Jubiläen, Geburtstage bekannter und weniger bekannter Widerstandskämpferinnen, Dichterinnen, Künstlerinnen, Politikerinnen, Jahres- und Gedenktage, natürlich einen Eintrag zum Internationalen Frauentag. Zum 100. der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution finden sich ein Beitrag über Clara Zetkins Antikriegsengagement und ihre Begeisterung über die Errungenschaften der Bolschewiki in Sachen Gleichberechtigung sowie im Anhang Briefe aus dem Jahr 1917 von Zetkin und Rosa Luxemburg.

Das »Kleine Lexikon« ist dieses Mal Fotografinnen gewidmet, für die das Selbstporträt ein wichtiges künstlerisches Mittel ist. Hier gibt es erstaunliche Persönlichkeiten zu entdecken, von denen viele nur Fachleuten bekannt sein dürften. Außerdem im Kalender: eine kleine Chronik der Frauenbewegung mit wichtigen Jahrestagen sowie ein umfangreiches Webadressenverzeichnis mit Kontakten zu Beratungsstellen, Forschungseinrichtungen, Fraueninitiativen und -archiven, Museen, Parteien, Verbänden etc.

Zwölf – in vielen Fällen heute zu Unrecht fast vergessene – Frauen werden im von Gisela Notz nunmehr bereits zum 15. Mal herausgegebenen Kalender »Wegbereiterinnen« mit schönen Fotos und Texten von neun Autorinnen und drei Autoren vorgestellt. Unter den Porträtierten ist zum Beispiel die armenische Literatin Zabel Jesajan (1878–1943), die um Gleichberechtigung und für die Rechte der Armenier im Osmanischen Reich kämpfte, dem Tod während der massenhaften Ermordung Angehöriger ihres Volkes 1915/1916 knapp entkam, in die Sowjetunion emigrierte, dort als Autorin und Professorin für französische Literatur arbeitete und zu den Opfern der Stalinschen »Säuberung« gehörte. Auch an die zeitweilig als »gefährlichste Frau Amerikas« geltende irisch-amerikanische Gewerkschaftsaktivistin Mary Harris Jones (1837–1930) wird erinnert. Beeindruckend auch der Beitrag über das bewegte Leben der Wienerin Lotte Hümbelin (1909–2008), Kommunistin, Freiwillige im Spanischen Krieg und Mitbegründerin der Schweizerischen Frauenvereinigung für Frieden und Fortschritt.

Etwas Besonderes ist der zum dritten Mal in kleiner Auflage produzierte Wandkalender »Starke Frauen«, der 13 von Künstlerinnen und Künstlern geschaffene Bildtafeln wichtiger Aktivistinnen, Künstlerinnen, Politikerinnen enthält, darunter drei von Herausgeber Utz Benkel. Zu jedem Porträt gibt es eine Kurzbiographie. Das Deckblatt zeigt Angela Davis und Gloria Steinem, weitere Porträtierte sind u. a. die von den Nazis ermordete deutsch-jüdische Dichterin Gertrud Kolmar, die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht, Josepha von Siebold (1771–1849), Pionierin der modernen Geburtshilfe, und Elisabeth Käsemann, deutsche linke Aktivistin in Lateinamerika, die von Schergen der argentinischen Militärdiktatur verhaftet, schwer gefoltert und 1977 ermordet wurde.

Für 2017 hat Benkel übrigens erstmals einen weiteren Kalender in ähnlicher Aufmachung mit dem Titel »Männer« herausgegeben, der ebenso vielfältig wie schön gestaltete Porträts von Größen wie Rainer Werner Fassbinder, Thomas Brasch und Wladimir Majakowski enthält.