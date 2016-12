Vorschlag: Die jW-Programmtips

Abendfüllend: »Schneewittchen und die sieben Zwerge« Foto: dpa - Bildfunk

Yakuza – Gangster und Wohltäter

Nur mal so, im Sinne der Informationsstreuung. In welchen westlichen Ländern gab es nach 1945 die stärksten kommunistischen Parteien? Und in welchen ist das organisierte Verbrechen immer noch mächtig, eben mehr als nur eine der bewaffneten Banden, mit denen die Polizeien aller Länder noch immer fertiggeworden sind? Genau: in Japan und Italien. Damit diese simple Tatsache, also dass Mafiakriminalität immer staatlich wenigstens gebilligt ist, nicht zu offensichtlich wird, braucht es allerhand Brimborium. Die Yakuza etwa lassen sich gern als Nachfahren der in Japan verehrten Samurai betrachten.

ZDF Info, 18.45

Schneewittchen und die sieben Zwerge

Alles wunderbar, in diesem ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm der Disney-Studios. USA 1937.

Disney Channel, 20.15

Makro: Der Kampf um die Saaten

Zehn Milliarden Menschen müssen 2050 ernährt werden. Eine Aufgabe – und ein Riesengeschäft. Saatgut ist dabei ein entscheidender Faktor. Muss es genverändert und hocheffizient sein? Oder eher divers und an die jeweiligen Bedingungen angepasst? Monsanto, der größte und am meisten kritisierte Saatguthersteller, hat das Übernahmeangebot von Bayer, dem zweitgrößten Chemiekonzern, angenommen. Das Ziel: die industrielle Landwirtschaft weiterzuentwickeln. Auch andere Saatgut- und Chemiegiganten planen Zusammenschlüsse und könnten bald den Markt bestimmen.

3sat, 21.00

Heute-Show

Der Jahresrückblick

Ein Jahr voller welt-, europa- und bundespolitischer Ereignisse liegt hinter uns. Gut, dass die »Heute-Show« alles noch einmal Revue passieren lässt. Zur letzten Ausgabe im Jahr und Verleihung der Goldenen Vollpfosten erwartet Oliver Welke Mandy Hausten, Carolin Kebekus, Birte Schneider, Gernot Hassknecht, Ulrich von Heesen und Albrecht Humboldt. Und schon jetzt hat man das bestimmte Gefühl: An 2016 werden wir noch lange denken. Und nicht nur lachend.

ZDF, 22.30

Angst über der Stadt

Ein Psychopath versetzt eine Frau per Telefon derart in Panik, dass sie sich umbringt. Der Mörder kontaktiert Kommissar Letellier und kündigt an, weitere »unzüchtige« Frauen richten zu wollen. Mit Jean-Paul Belmondo (Kommissar Jean Letellier), Rosy Varte (Germaine Doizon). Regie: Henri Verneuil. F/I 1975.

BR Fernsehen, 23.15