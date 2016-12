Nachschlag: »Cannabis«

Foto: Rafael Marchante/Reuters

Farid ist verschwunden. Und alle suchen ihn. Denn er soll dem Drogenboss El Feo (der Hässliche) zwei Tonnen Haschisch aus Marokko gestohlen haben. Farids Neffe wird von dem Pariser Dealer, für den die Ware bestimmt war, nach Spanien geschickt, diese zu suchen. El Feo durchforstet derweil mit brutalster Gewalt die spanische Küstenstadt Marbella, und Farids verzweifelte Ehefrau muss lernen, dass ihr Mann ein kriminelles Doppelleben geführt hat. Dabei ist es der Komplize Farids, der die Beute an sich gerissen hat.

Angesichts zahlreicher erfolgreicher US-Produktion liegt die Messlatte mittlerweile hoch. Was die an »The Wire« orientierte französische Serie »Marseille« mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle höchstens in Ansätzen schaffte, wird von »Cannabis« locker erfüllt: spannende, realistische Fiktion mit widersprüchlichen Figuren. Man darf gespannt sein, wie der Sechsteiler am Ende ausgeht. (jW)