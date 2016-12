Foto der Woche

Foto: AP Photo/Nariman El-Mofty

Eine Nonne blickt am vergangenen Sonntag in die zerstörten Innenräume der koptischen Kathedrale in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Bei einem gegen das Gotteshaus gerichteten Sprengstoffanschlag, zu dem sich die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) bekannt hatte, waren 15 Menschen getötet und 49 weitere verletzt worden. Die meisten der Opfer waren Frauen. Über die ihnen nahestehende Nachrichtenagentur Amaq drohten die Dschihadisten am Dienstag mit weiteren Attacken: Jeder »Ungläubige« solle wissen, dass der »Krieg« fortgesetzt werde. Orthodoxe Kopten sind die größte christliche Religionsgemeinschaft im Nahen Osten. Sie stellen etwa zehn Prozent der rund 90 Millionen Einwohner Ägyptens. (Reuters/jW)