Musik sucht Hörer

Cluster guckten auf ihre Instrumente, nicht auf die Charts Foto: www.bureau-b.com

Hans-Joachim Roedelius, als Elektropionier und Krautrocker tatsächlich ein Solitär der deutschen Musikgeschichte, gründete Ende 1967 in Westberlin zusammen mit Conrad Schnitzler erst einen Avantgardeclub und dann wenig später die passende Band dazu.

Das Zodiac Free Arts Lab in Kreuzberg am Landwehrkanal war tatsächlich eine Keimzelle des Kommenden: Krautrock und elektronische Musik, für die Bands wie Tangerine Dream, Agitation Free und dann auch Ash Ra Tempel stehen sollten. Demgegenüber waren Kluster, das Projekt, für das Roedelius und Schnitzler noch Dieter Moebius dazuholten, eigenwillige Außenseiter, weil weniger Pop. Schnitzler und Moebius kamen von der Konzeptkunst und Roedelius interessierte sich für Jazz. 1971 erschienen gleich zwei Alben: »Klopfzeichen«, und »Kluster Zwei Osterei«. Als Schnitzler danach bei Tangerine Dream einstieg, benannte das übriggebliebene Duo die Band in Cluster um. Und als ab 1973 noch Michael Rother von der Düsseldorfer Formation Neu! dazukam, wurde aus Cluster Harmonia.

Kompliziert? Die Cluster-Geschichte gibt es in der Box »Cluster 1971–1981« zu studieren, die Anfang des Jahres erschien und die sich auch noch gut als Weihnachtsgeschenk eignet – oder als »unergründliches Obdach für Reisende«, wie zur Zeit des Zodiac ein weiterer Club in Westberlin hieß.

Nicht dabei ist Qluster, ein Projekt, das Roedelius 2011 begonnen hat. Er aber meint: »Zwischen Kluster und Cluster und jetzt Qluster gibt es keinen Unterschied. Das Konzept ist dasselbe: Improvisation aus dem Moment heraus, mit dem jeweils gerade verfügbaren Equipment. Harmonia war ein künstlerisch recht erfolgreicher Ausflug von Cluster in die Welt der Programmusik. Aber da wir, wie ich selbst immer noch, dem Prinzip die Treue halten wollten und wollen, verhalf es uns zu einem prominenten Platz im Olymp authentischer Kunst. Außerdem ist es nicht unsere Sache, dieselben Stücke ewig zu rekapitulieren. Es war sozusagen vorherbestimmt, dass Cluster für uns nur als eines unter vielen Experimenten Sinn machen konnte«.

Der Platz im Olymp war früher nicht zu erkennen. Die Alben »Cluster 1«, »Cluster II«, »Zuckerzeit«, »Sowiesoso« und das mit Brian Eno 1977 aufgenommene »Cluster & Eno« galten im eigenen Land nicht viel, wurden aber in den USA, im asiatischen Raum und besonders in Großbritannien regelrecht gefeiert.

Wem die 9-CD-Box »Cluster 1971–1981« (um die 80 Euro) zu teuer ist, der kann sich nun auch eine einzelne Best-of-CD , die verwirrenderweise unter fast demselben Titel erschienen ist, zulegen: »Cluster 1971–1981 Compiled by John McEntire«. Der Schlagzeuger und Produzent McEntire (Tortoise, Blur, Spoon) hat hier 11 Stücke vereint, die man keinesfalls als Hits bezeichnen kann, denn sie entstanden durch intensive Arbeit ganz ohne Blick auf die Charts. Cluster wollten nie einen bestimmten Markt bedienen und auch nicht den Erwartungen eines bestimmten Publikums zuliebe an Stücken herumbasteln, die eventuell rund um die Uhr im Radio laufen könnten. Roedelius erläuterte dies in einem Interview: »Es ist eine Tonkunst, die sich ihre Hörer selber suchen muss, was sie mit ständig wachsendem Erfolg macht. Wer uns zuhört, tickt von vorneherein anders«.

Cluster sind ein großes Klangexperiment, mit zufälligen Klangfetzen und herrlich aufgedrehten Soundvignetten, mit fizzligen Synthi-Attacken und beschwingten kosmischen Trips (oh Hörer, höre: »Für die Katz«), die wunderlich melodiös klingen. Hier ein psychedelisches Instrumentalstück (»Zum Wohl«), das den Sternenhimmel greifbar macht, dort ein basslastiges »In Ewigkeit«, das eine surreale Welt eröffnet und alle Menschen freundlich stimmen sollte.