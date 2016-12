Kopf hoch - der »Totalkünstler« Ulrichs macht mehr aus seinen Wurzeln Foto: Timm Ulrich

Timm Ulrichs hat seinen Körper bereits Mitte der 70er Jahre als Bildträger begriffen und sich mehrfach tätowieren lassen. »The End« schmückt das Oberlid seines rechten Auges, eine Zielscheibe die linke Brust, auf dem Oberarm befindet sich die Signatur mit dem Geburtsjahr, während am rechten Unterschenkel »© by Timm Ulrichs« prangt. Schon in der 60er Jahren definierte er sich als »erstes lebendes Kunstwerk« und bezeichnete sich als »Totalkünstler«, weil für ihn Leben gleich Kunst und Kunst gleich Leben ist. Im Prinzip hält er jeden Aspekt von Mensch und Natur für thementauglich.

Nun hat der 76jährige seine erste größere Einzelausstellung in dem österreichischen Skiort Saalfelden im Salzburger Land bekommen. Den Titel »Trial & Error« erklärt er so: »Ich bin eine Art Columbus, der nach Indien fahren will und dann in Amerika landet. Ich lasse mich auf das Abenteuer ein, ins Blaue hinein zu denken und zu arbeiten«. Er arbeitet mit vollem Körpereinsatz interdisziplinär. Sein Haar ließ er zum »Künstlerhaarpinsel« (1971/73) verarbeiten, seine Haut vermessen, um anschließend die errechnete Fläche als Leinwand in den Kunstraum zu überführen. Er macht sich zum Maß aller Dinge, um anhand der eigenen Person das Verhältnis Mensch und Welt als Pars pro toto zu erforschen.

Ein Beispiel ist das »Autobiografische Tagebuch vom 12.9.1972 (0.00–24.00), 1963/1972«. Es ist eine »ganztägige Dokumentation folgender Lebensdaten: EEG, endexspiratorische CO2-Konzentration, Thorax-Bewegung und EKG«. Unoriginellerweise hat sich neulich Michel Houellebecq mehr als 40 Jahre nach Ulrichs mit einer frappant ähnlichen Arbeit für die von Christian Jankowski kuratierte »Manifesta« in Zürich als Konzeptkünstler erfunden. Solche Nachfolger mit verblüffend vergleichbaren Konzepten, bewusst oder unbewusst, sind Ulrichs’ Drama, der einen Kahlschlag im Ideenwald hinterlassen hat, wie Thomas Kapielski anerkennend festgestellt hat.

Es gibt große thematische Stränge im Werk von Ulrichs, die auch in der aktuellen Ausstellung zu finden sind. Leben und Tod, Erinnern und Vergessen ebenso wie die Absurditäten des Alltags ziehen sich wie rote Linien durch das schier unüberschaubar große Œuvre. So früh und ernst sich Ulrichs mit dem Tod befasst hat, so wenig kommt ihm der Humor dabei abhanden. Mit seiner paradoxen Aufforderung »Denken Sie immer daran, mich zu vergessen« bringt er den Grundwiderspruch zwischen Todesangst und -verdrängung einerseits und dem Gebot einer Sepulkralkultur auf den Punkt. Dass die Museen zu Friedhöfen der Künstler werden können, wo ihre Arbeiten mitunter im Depot verschwinden und vergessen werden, schwingt hier als Aperçu gleich mit.

Eine Gipsmaske seines Gesichts ließ er am 26.9.1975 abnehmen und zeigt diese – üblicherweise als Totenmaske bekannte Verewigungsform – mit dem Credo »Ich glaube an ein Leben vor dem Tode« als agnostische Absage an die christliche Jenseitsvorstellung. Das »Denkmal der gestürzten Denkmäler« (1996/1998) entwickelte er im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs für ein »Denkmal 17. Juni 1953« und bewies damit einmal mehr seine Skepsis gegenüber politischer Opportunität und dem Zeitgeist. Denn zum Gedenken an den Aufstand in der DDR kritisierte Ulrichs damit gleichzeitig und kontrapunktisch den manisch betriebenen Sturz aller Denkmäler sozialistischer Provenienz. Kein Wunder, dass dieser subversive Denkmalsentwurf nicht mehrheitsfähig war.

Schon sehr früh beschäftigte sich Ulrichs mit dem Tarnmuster, produzierte unter dem Titel »Mit Kriegslist und Tücke« ein »Schachspielfeld als Kriegsschauplatz« (1974/1994) und applizierte 1968/1973 das Tarnmuster auf ein Landschaftsfoto.

Auch eine anarchische Seite ist bei ihm zu entdecken, etwa wenn er willenlose und dem Menschen ausgelieferte Objekte zu Subjekten erweckt, die ein fröhliches Eigenleben entwickeln. Inmitten der Halle befindet sich die Installation »Außer Atem« (1989/1995/1996), bei der mehrere Schaukelstühle durch Ventilatoren bewegt vor sich hin schwingen, während sich daneben der »Erste sitzende Stuhl (nach) langem Stehen sich zur Ruhe setzend« (1970) dem Dienst am Menschen völlig verweigert. Als Kunst-am-Bau-Projekt für ein Polizeigebäude in Sinsheim schuf Ulrichs eine äußerst ungewöhnliche Szenerie. Aus der Brandmauer des Gebäudes schält sich in luftiger Höhe ein kleines Haus heraus. Die früher als »Hausgeburt« konzipierte Idee erhielt bei der Realisierung 2012 und aufgrund des Kontextes den neuen Titel »Ausbruch II«.

Werke aus einer über 50jährigen Karriere wurden für diese Ausstellung in Österreich zusammengestellt. Darunter auch das auf Plakat und Einladungskarte abgebildete »Wurzel-Werk« (1980/1989/2010). Ein Porträt Timm Ulrichs’ aus Erde und dichtem Wurzelnetz, das ein Buchsbaum gebildet hat. Die fein verästelten Wurzeln durchziehen den Erdkopf des Künstlers gleich Nerven- und Blutbahnen. Ein Porträt aus der Materie, in die wir – in welcher Konsistenz auch immer – nach dem Tod versenkt werden.