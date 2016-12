US-Notenbank hebt Leitzins an

Mit Dollarzeichen in den Augen lauscht ein Broker an der New Yorker Börse der Rede von Janet Yellen Foto: Lucas Jackson/Reuters

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins erhöht und will nächstes Jahr gleich dreimal nachlegen. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken mit Geld steigt vorerst um 0,25 Punkte und liegt nun in einer Spanne zwischen 0,5 und 0,75 Prozent, wie die Fed am Mittwoch abend (Ortszeit) mitteilte. Die Währungshüter signalisierten in ihren aktuellen Prognosen, dass sie angesichts der guten Konjunkturperspektiven die Zügel 2017 stärker anziehen wollen als bislang gedacht. Ende nächsten Jahres soll der Zins dann bei 1,375 Prozent stehen. Damit wird der geldpolitische Kurs voraussichtlich straffer, da die Fed-Führungsmitglieder im September nur zwei Schritte nach oben für 2017 angepeilt hatten. Besonders exportstarke Unternehmen aus der Euro-Zone werden davon wohl profitieren.

Wie aus dem Begleittext zum Zinsentscheid hervorgeht, ist die Wirtschaft aus Sicht der Fed robust genug, um eine Erhöhung zu verkraften. Bei einer Arbeitslosigkeit von 4,6 Prozent sei ein Anschub durch die Finanzpolitik »nicht nötig«, sagt Präsidentin Janet Yellen. Vollbeschäftigung sei de facto erreicht. Dabei werden in der Statistik jene Menschen ohne Erwerbstätigkeit nicht berücksichtigt, »die sich nicht aktiv um Arbeit bemühen« oder keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben.

Bis Donnerstag mittag sank der Wert des Euro gegenüber dem Dollar auf den niedrigsten Stand seit Januar 2003. Für US-Unternehmen wird der Export ihrer Produkte tendenziell teurer. Zugleich steigen ihre Zinskosten.

Silke Tober, Expertin für Geldpolitik im Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, erklärte am Donnerstag gegenüber jW: Die Leitzinserhöhung wirke über die langfristigen Zinsen dämpfend auf die Wirtschaft im Euro-Raum, die sich nur allmählich erhole. Hinzu komme die negative Wirkung auf andere Regionen der Welt, allen voran auf die Schwellenländer. Dadurch stiegen auch die Risiken auf den internationalen Finanzmärkten. »Da die Geldpolitik der EZB weiterhin sehr expansiv ist, schwächt eine weniger lockere Geldpolitik in den USA aber auch den Euro, was sich positiv auf die Exporte Europas auswirkt.« Insgesamt belaste die Straffung der Geldpolitik in den USA aber die Wirtschaft und es wird noch dringlicher, dass eine expansive Fiskalpolitik die Geldpolitik der EZB unterstützt.« Bereits im November hatten Investoren laut dem Institut für Internationale Finanzen fast 25 Milliarden Dollar aus Schwellenländern abgezogen – das war der höchste Wert seit Juni 2013. (AFP/Reuters/jW)