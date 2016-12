Zwei Großdemos in Planung

Kleiner Vorgeschmack auf G20: Demonstration gegen das Treffen des OSZE-Ministerrats in Hamburg (8. Dezember) Foto: Bodo Marks/dpa

Bunte Ballons oder Barrikaden – auf diesen Gegensatz lässt sich, zugegebenermaßen etwas polemisch, ein Streit zuspitzen, der sieben Monate vor dem Hamburger G-20-Gipfel am 7. und 8. Juli 2017 im Lager der Gipfelgegner ausgebrochen ist. Das Netzwerk Campact und die Naturfreunde wollen ein Bündnis für eine Großdemo am 2. Juli schmieden, offenbar vor allem weil sie Ausschreitungen bei oder vor der Kundgebung am 8. Juli befürchten, die ein Bündnis unter Führung von Linkspartei, ATTAC und Inter­ventionistischer Linke (IL) bereits Mitte November angemeldet hatte. Bei einem Sondierungstreffen in Berlin soll am heutigen Freitag über das Thema diskutiert werden.

Für viele kam der Vorstoß wie »Kai aus der Kiste«: Die linke Szene schaute vor einer Woche gebannt auf die OSZE-Ministerratstagung in der Hansestadt, da lancierten Campact und die Naturfreunde über Neues Deutschland ihren Plan. Christoph Bautz vom Campact-Vorstand betont aber, dass noch nichts entschieden sei: »Der Ausgang ist total offen«, sagte er gegenüber junge Welt. »Eine zweite Demo macht nur Sinn, wenn dafür ein breites Bündnis zustande kommt.« Zum Treffen in Berlin haben Campact und die Naturfreunde Vertreter der knapp 100 Mitglieder des Bündnisses »TTIP unfairhandelbar« eingeladen, also von Gruppen und Organisationen aus dem umweltpolitischen, gewerkschaftlichen und kirchlichen Bereich.

Zur Begründung für den Vorstoß verwies Bautz auf Befürchtungen, dass sich an den Gipfeltagen selbst »was zusammenbrauen« könne. An einer Großkundgebung würden auch viele Familien teilnehmen, deren Sicherheit sei am 8. Juli aber nicht zu gewährleisten. Selbst wenn vorher Absprachen getroffen würden, dass es bei der Demo nicht zu Gewalt kommen soll, könne das niemand garantieren. »Man weiß doch zum Beispiel überhaupt nicht, was von Polizeiseite kommt, wo ein Hardliner zum Gesamteinsatzleiter gemacht wurde«, sagte der Campact-Vorstand, »das funktioniert so nicht.«

Wichtiger als die Frage möglicher Gewalt bei den Protesten sei für ihn, so Bautz, dass man aus Anlass von G20 ein starkes Signal für eine »linke Gegenerzählung« setze, zu dem »was in Europa aktuell aus der rechtspopulistischen Ecke kommt«. Das sei aber besser bei einer Großdemo vor dem G-20-Gipfel zu machen. Bei einer Kundgebung während des Treffens selbst würde sich der Protest zu sehr auf Staatenlenker wie Donald Trump, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan und auch die Militanzfrage konzentrieren.

Ähnliche Gründe nannte Uwe Hicksch vom Bundesvorstand der Naturfreunde gegenüber jW. Eine »Personalisierung des Protestes« sehe auch er als schädlich an. Die Naturfreunde wollten eine Demonstration, »an der möglichst viele teilnehmen können, mit möglichst vielen Luftballons und Fahnen, einen bunten, lachenden Protest«. Bei den Protesten an den Gipfeltagen sei angesichts der Ankündigung linker Gruppen, so nah wie möglich an die abgesperrte Zone zu kommen, und angesichts des martialischen Auftretens der Polizei mit »schwierigen Bildern« zu rechnen.

Beim Bündnis, das die Großdemo plant, sorgt der Vorstoß von Campact und den Naturfreunden für Verärgerung. »Die Demo am 8. Juli findet natürlich statt«, konstatierte der Hamburger Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, Jan van Aken, der die Kundgebung angemeldet hat, »schon weil Kurden und Türken bereits mobilisieren und allein für 20.000 bis 30.000 Teilnehmer sorgen werden.« Er gehe davon aus, dass sich die Einsicht durchsetze, dass nur eine einzige Großkundgebung zum Gipfel sinnvoll sei.

Das sieht auch van Akens Bündnispartner Werner Rätz von ATTAC so. »Der Protest muss dann laufen, wenn die Leute, gegen die er sich richtet, in der Stadt sind, und nicht Tage vorher«, sagte er gegenüber jW. Die Mobilisierung für eine Kundgebung am Sonntag vor dem Gipfel »würde beiden Demos schaden«. Rätz vermutet, dass der Vorstoß von Campact und den Naturfreunden auch mit parteipolitischen Einflüssen zu tun hat: »Schließlich fällt der G-20-Gipfel in den Bundestagswahlkampf.«

Dass sie an die Wirksamkeit bunter Luftballons im Kampf gegen Ausbeutung, Krieg und Unterdrückung nicht recht glauben wollen, machen Aktivisten aktuell im Internet deutlich. Auf dem für anonyme Postings offenen Portal linksunten.indymedia.org wurde am Mittwoch auf einen Blog hingewiesen, der unter der Überschrift »Für eine militante Koordinierung aller Troublemakers und ChaotInnen gegen den G20« Anschläge dokumentiert, so zuletzt einen Brandanschlag auf ein Polizeigebäude in Berlin am 6. Dezember und Farbbeutelwürfe am Tag zuvor auf das Haus des SPD-Politikers Niels Annen in Hamburg.