Scheinheilig

Zu jW vom 6. Dezember: »Aleppo: Russische Helferinnen getötet«

Im Unterschied zu unseren doch so neutralen Massenmedien bringt die junge Welt die Nachricht vom Feuerüberfall auf ein russisches mobiles Lazarett. Die anderen schweigen es einfach tot. Es kann ja nicht sein, dass die so verhassten Russen ein Lazarett für die endlich aus der Herrschaft der Terroristen befreiten Menschen einrichten. Laut der westlichen Welt sind ja im Ostteil von Aleppo nur gemäßigte Rebellen, die man natürlich unterstützen muss! Jetzt wird wieder mit dem Finger auf Russland gezeigt, weil es ein Veto gegen eine UN-Resolution eingelegt hat. Was brachten denn bisher die Waffenruhen in Aleppo? Eine Konsolidierung der Macht der Terroristen! Aber scheinheilig wird davon gesprochen, dass den verbliebenen Zivilisten geholfen werden soll.

Wolfgang Herzig, per E-Mail

Wagenknecht-Bashing

Zu jW vom 9. Dezember: »Die Linke und ihre Menschen«

(…) Was soll denn dieses Wagenknecht-Ba­shing mit der langatmigen »Analyse« des Wahlergebnisses in den USA? Will Knut Mellenthin mit der Begründung, Hillary Clinton habe die Mehrheit bei den überdurchschnittlich Gebildeten erhalten, die Wahl Clintons als politisch korrekter als die Wahl Donald Trumps darstellen? Die Wahl Clintons hätte den Menschen im Nahen und Mittleren Osten, speziell in Syrien, Jemen und Libyen, noch mehr Tod und Verwüstung gebracht. Trump erklärt, mit der Regime-Change-Politik der USA sei jetzt erst mal Schluss, da frage ich Herrn Mellenthin, wer hat denn hier politisch korrekter gewählt?

Wenn er denn schon eine genauere Analyse der US-Wahl von Sahra Wagenknecht verlangt, dann hätte er erwähnen sollen, dass die Parteiführung der Demokraten mit undemokratischen Tricksereien die Wahl von Bernard Sanders zum Präsidentschaftskandidaten verhindert hat. Sanders hätte wahrscheinlich die Wahl gegen Trump gewonnen, und in diesem Fall hätten die Amerikaner tatsächlich die Möglichkeit gehabt, politisch korrekt zu wählen. (…)

Heinz Assenmacher, Bonn

Kein kriegslüsternes Monster

Zu jW vom 3./4. Dezember: »Erste Wahl des Tages: James Mattis«

Was man hier in der jW über James Mattis liest, ist ein Sammelsurium von Infohäppchen. Die sollen das vom Autor gewünschte Bild von Donald Trumps designiertem Verteidigungsminister als kriegslüsternes Monster zeichnen. Dabei unterschlägt Chefredakteur Huth jedoch das wichtigste Merkmal der bisherigen Laufbahn von Mattis. Seinerzeit hatte er als Centcom-Oberbefehlshaber seinem Chef, US-Verteidigungsminister Robert Gates, resolut davon abgeraten, sich an dem von Frankreich und Großbritannien in Abstimmung mit US-Außenministerin Clinton begonnenen Krieg gegen Libyen zu beteiligen. Vor allem hatte er eine »Flugverbotszone« für Libyen strikt abgelehnt. Obwohl Gates dem Ratschlag von Mattis folgte, konnte sich Hillary Clinton als Außenministerin mit ihren Kriegsplänen bei Obama durchsetzen.

Rainer Rupp, per E-Mail

Zustände deutscher Gerichtsbarkeit

Zu jW vom 29. November: »BGH bestätigt ­Beihilfe zu KZ-Morden«

Spät, aber nicht zu spät – so weit, so gut. Keine Gnade denen, die den braunen Terror mitgestaltet haben. Aber reduziert sich der Journalismus in der jW seit neuestem auf das bloße Wiederholen einer Pressemitteilung? Wo bleibt die harsche Kritik an den Zuständen deutscher Gerichtsbarkeit? Seit 1945 haben es bundesdeutsche Richter glänzend verstanden, die damals noch lebenden Nazigrößen vor jeglicher Verfolgung zu schützen. Woher auf einmal deren »Sinneswandel«?

N. Baatz, per E-Mail

Humanist und Weltbürger

Zu jW vom 5. Dezember: »›Viele Aspekte ­werden nicht genannt‹«

Wilhelm von Humboldt war nie in Lateinamerika und hat dort auch keine »Leichen aus Gräbern rausholen lassen«. Er war, im Gegensatz zu seinem jüngeren Bruder Alexander, ein hochgebildeter Citoyen, ein Humanist und Weltbürger, der wegen des Protests gegen die Karlsbader Beschlüsse von 1819, den »Radikalenerlass« des Deutschen Bundes, alle seine Ämter in Preußen niederlegen musste. Statt einer Pauschalanschuldigung gegen »die Humboldtbrüder« wäre eine differenziertere Kritik daher dringend vonnöten.

Reinhard Hopp, per E-Mail

100 Euro zuviel

Zu jW vom 5. Dezember: »Verelendung per Gesetz«

Letzte Woche hat mir das Jobcenter im Saale-Orla-Kreis versichert, dass die Altersrente meines Partners von 1.069 Euro genau 100 Euro zuviel sind, um Leistungen nach dem SGB II zu bekommen. Dankeschön an die ehemalige »rot-grüne« Regierung unter Kanzler Schröder. Pflegende Angehörige auf dem Land haben voll in die Tonne gegriffen. Die Unterschiede der Rentenpunkte in Ost und West sind eine Frechheit.

K. Seehafer, per E-Mail

Verfassungswidrig

Zu jW vom 7. Dezember: »Auf zum letzten ­Geschäft«

Der Betrieb von Atomkraftwerken in Deutschland ist ohne ein geeignetes Endlager verfassungswidrig. Entschädigungszahlungen für verfassungsfeindliches Verhalten dürfen nicht geleistet werden. Dieses Urteil riecht nach Rechtsbeugung. Ich fühle mich fatal an zu verwünschende Zeiten erinnert.

Peter Koch, per E-Mail