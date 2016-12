Nicht anfassen bitte

Sollen Benutzer besser gar nicht mehr zu Gesicht bekommen: Bücher der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main. Foto: Frank Rumpenhorst/lhe/dpa-Bildfunk

Jedes in Deutschland veröffentlichte Buch muss der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) in zwei Exemplaren zugeschickt werden. Zu deren wichtigsten Aufgaben gehört es, diese Medien zu sammeln, bibliographisch zu erfassen, sicher aufzubewahren und für die Öffentlichkeit nutzbar zu machen. Die Bücher konnten nicht entliehen, aber in den Lesesälen der Einrichtung genutzt werden. Damit ist es jetzt anscheinend vorbei. Bücher, die auch in einer elektronischen Version vorliegen, dürfen demnach an den beiden DNB-Standorten in Frankfurt am Main und Leipzig nur mehr in Ausnahmefällen an die Nutzer herausgegeben werden. In der Kolumne der vergangenen Woche habe ich bereits darauf hingewiesen.

Offenbar verfährt die Institution neuerdings nach der Devise: Der beste Leser ist derjenige, der nie ein Buch in die Hand nimmt. Man scheint zu fürchten, das hochgeschätzte Kulturgut nicht mehr vor der Beschädigung durch Eselsohren, Fettflecken, Unterstreichungen und andere Beschmutzungen schützen zu können.

Damit verabschiede sich die DNB von der Kernaufgabe einer Bibliothek: der Bereitstellung eines Raumes, in dem Bücher geliehen und gelesen werden können, urteilte Thomas Thiel in einem engagierten Artikel, der unter dem Titel »Aufzeichnungen aus dem Kellerloch« am 30. November in der FAZ erschien. Das Buch fristet eine Existenz als gut verwahrtes Sammelstück, das nur hervorgeholt wird, wenn es etwa darum geht, bestimmte Aspekte der Schriftkultur im Rahmen einer Ausstellung zu beleuchten.

Wird die Deutsche Nationalbibliothek damit ihrem oben skizzierten Auftrag gerecht? Thiel stellt dies mit guten Gründen in Frage. Das fängt beim Thema Praktikabilität an. Wer als Bibliotheksnutzer statt des gewünschten papierenen Buchs ein E-Book vorgesetzt bekommt, muss sich damit zurechtfinden, dass dieses nicht paginiert ist, also keine Seitenzahlen erkennbar sind. Für den wissenschaftlichen Gebrauch, der beim Schulaufsatz in der gymnasialen Oberstufe anfängt, ist diese Form der Darstellung von »Content« (Textinhalt) unbrauchbar. Wer zitiert, muss dies überprüfbar tun, das heißt unter Angabe der korrekten Seitenzahlen.

Dabei handelt es sich um ein Problem, für das sich sicher eine technische Lösung finden wird. Aber da es überhaupt aufgetaucht ist, lässt dies an der Umsicht und der Kompetenz der mit der Digitalisierung betreuten bibliothekarischen Fachkräfte erhebliche Zweifel aufkommen.

Schon unter betriebswirtschaftlichen Erwägungen, legte Thiel nahe, könnte sich der heute beschrittene Weg der Digitalisierung als Fehler erweisen. »Laut Berechnungen des Schweizerischen Bundesarchivs in Bern ist die digitale Konservierung eines Meters Archivmaterial neunmal teurer als dessen analoge Konservierung«, zitierte er Michael Hagners Monographie »Zur Sache des Buches«. Die ihre Programme permanent erneuernde Software-Industrie wird mit ihren Updates dafür sorgen, »dass elektronische Medien regelmäßig in neue Settings überspielt, das Personal neu geschult und Metadaten neu erstellt werden müssen«, so Thiel.

Was die Haltbarkeit der elektronischen Speichermedien betrifft, ist Vorsicht angebracht. Da Bibliotheken im Regelfall keine Besitzrechte an diesen erwerben können, sondern sich mit befristeten Lizenzen begnügen müssen, droht ihnen im Falle einer wirtschaftlichen Pleite der Lizenzgeber ein großer kultureller Verlust. Und was geschieht, wenn sich eine Bibliothek dem Preisdiktat der großen Digitalverlage nicht mehr beugen will und eine Lizenz kündigen muss? Fettflecken und Eselsohren könnten sich in Zukunft als das geringste Problem der Bibliotheken erweisen.