Geteiltes Gedenken

Teilnehmer der regierungskritischen Demonstration in Warschau am Dienstag Foto: Kacper Pempel/Reuters

Mehrere zehntausend Menschen haben am Dienstag in Polen gegen die Regierung von Ministerpräsidentin Beata Szydlo demonstriert. Am 35. Jahrestag der Ausrufung des Kriegszustandes in der ehemaligen Volksrepublik Polen warfen sie der nationalkonservativen Regierungspartei PiS erneut vor, Demokratie und Rechtsstaat auszuhöhlen. In Warschau nahmen nach Angaben der Stadtverwaltung 25.000 Menschen an der Demonstration des »Komitees zur Verteidigung der Demokratie« (KOD) und der liberalen Oppositionsparteien teil; etwa 15.000 weitere Demonstranten versammelten sich unter ähnlichen Parolen in Poznan, Wroclaw, Kraków, Lodz und Gdansk, aber auch in etlichen kleineren Städten. Sie forderten den Rücktritt der Regierung und den Verzicht auf die Verabschiedung eines neuen, verschärften Demonstrationsrechts. Den historischen Bogen schlug Mateusz Kijowski, Chef des KOD: 1981 habe die Staatsmacht den Bürgern die Freiheit genommen, heute wehrten sie sich gegen Versuche der Regierung, dies erneut zu tun. Wieder fehlte es nicht an phantasievollen Aktionen: So wurde in Kraków eine im Stil ehemaliger Lenin-Denkmäler gestaltete Pappstatue von PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski unter großem Hallo »gestürzt«.

In Warschau standen sich Gegner und Anhänger der PiS zeitweise auf wenige Meter gegenüber. Ein dichter Polizeikordon und der Ordnerdienst der Oppositionsdemo verhinderten, dass es zu Handgreiflichkeiten seitens der aggressiv auftretenden Regierungsanhänger kam. Diese versuchten, die Oppositionsdemonstration von Balkonen aus mit Wasserbeuteln zu bewerfen und beschimpften die Liberalen als »Kommunisten und Diebe« und »Lakaien Moskaus«. Die antworteten mit demselben Slogan; ein beliebtes Argument der Liberalen lautet, die PiS führe mit ihrem autoritären Regierungsstil Polen »zurück in die Kommune« bzw. »in die Arme Putins«. Später am Abend bezeichnete PiS-Chef Kaczynski auf einer wesentlich kleineren Kundgebung seiner Partei zum Jahrestag des Kriegsrechts die Opposition als »unerhört unverschämt«; andere Redner nannten sie die Erben der Kriegsrechtsverhänger und des ehemaligen sowjetischen Geheimdienstes KGB.

Die polarisierende Rhetorik der PiS zeigt bei der Opposition in der Weise Wirkung, dass deren Redner permanent beteuerten, auch sie seien gute Polen, sie wollten »vereinen und nicht spalten« und dergleichen. Sowohl die Pro- als auch die Antiregierungsdemonstrationen fanden unter einem Meer von weiß-roten Fahnen statt, beide Seiten sangen die Nationalhymne und spielten teilweise dieselbe Musik, alte Kultsongs aus der Zeit der »Solidarnosc«.

Einige kleine Ergebnisse zeigen die Proteste hin und wieder doch. So verabschiedete der Sejm in der Nacht zum Mittwoch eine abgeschwächte Reform des Versammlungs- und Demonstrationsrechts. Vor allem der heftig kritisierte grundsätzliche Vorrang offizieller und kirchlicher Veranstaltungen vor Demonstrationen von Bürgerinitiativen und Oppositionsparteien wurde in die Endfassung nicht mehr aufgenommen. Dagegen wurde eine Vorschrift beibehalten, wonach Gegendemonstrationen mindestens 100 Meter von der betreffenden Veranstaltung entfernt abgehalten werden müssen. Die PiS reagierte damit darauf, dass in der letzten Woche liberale Demonstranten während einer Gedenkfeier der Regierungspartei zu Ehren der Opfer des Flugzeugabsturzes von Smolensk 2010 dazwischengerufen und gepfiffen hatten.

Ein symbolisches Geschenk zum Gedenktag machte Verteidigungsminister Antoni Macierewicz den Anhängern der Regierung. Er kündigte an, die beiden Organisatoren des Kriegszustandes von 1981, die Generäle Woj­ciech Jaruzelski und Czeslaw Kiszczak, posthum zu einfachen Soldaten zu degradieren. Praktische Folgen dürfte dies einzig für die noch lebenden Witwen beider Offiziere haben, deren Pensionen entsprechend gekürzt würden. Der ehemalige Solidarnosc-Aktivist Jan Rulewski kritisierte das Vorhaben in einem Fernsehgespräch als absurd. Wenn es zur Degradierung käme, müssten beide Verstorbene exhumiert und in eine Uniform der heutigen polnischen Armee eingekleidet werden. »Das wäre dann doch zuviel der Ehre«, spottete Rulewski.