Verdeckte Privatisierung

A 1 bei Köln: Bundesautobahnen sind Objekt der Investorenbegierde. Das trifft auf wohlwollendes Verständnis seitens der Politik Foto: Federico Gambarini/dpa-Bildfunk

Die Bundesregierung hat die Weichen für die von Bund und Ländern vereinbarte Neuordnung ihrer Finanzbeziehungen gestellt. Am Mittwoch beschloss das Kabinett die entsprechenden Gesetzesvorhaben sowie die zur Umsetzung nötigen Änderungen des Grundgesetzes. Nach den Plänen sollen die Bundesländer ab 2020 zusätzlich rund 9,75 Milliarden Euro mehr aus Berlin überwiesen bekommen. Im Gegenzug erhält der Bund mehr Eingriffsrechte – etwa in der Steuerverwaltung oder bei Investitionen in Schulen. Grünes Licht gab es auch für die Schaffung einer Fernstraßengesellschaft in Bundeshoheit, die den Ausverkauf der deutschen Autobahnen an Privatinvestoren regeln soll.

Wie jW berichtete, soll eine privatrechtliche zentrale Autobahn-GmbH ab 2021 Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen und zumindest einiger Fernstraßen bündeln. Formal wäre der Bund zwar Eigentümer der Gesellschaft und der Verkehrswege, weshalb die politisch Verantwortlichen auch behaupten, es handele sich nicht um eine Privatisierung. Faktisch geht es aber darum, privates Kapital auf Projektebene zu mobilisieren und die Autobahnen auf dem Wege sogenannter öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP) zu vermarkten. Auf diesem Wege ließen sich sowohl die »Schuldenbremse« als auch die Maastricht-Stabilitätskriterien umgehen.

Nach einem Bericht der taz aus der Vorwoche könnten »institutionelle Investoren« über den Hebel der Gesellschaft auch andere »typische kommunale Infrastrukturvorhaben wie etwa die Errichtung von Schulen und Kindergärten« managen. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel habe die Firma Pricewaterhouse-Coopers mit einem entsprechenden Gutachten beauftragt. Ebenso habe der SPD-Chef die parlamentarisch nicht kontrollierbare Infrastrukturgesellschaft »designen« lassen. Die taz schrieb von einem »vernebelten Coup« eines Kartells von Ministern und ihrer Bürokratie, »mit Steuergeldern in Milliardenhöhe Renditewünsche von Konzernen zu bedienen«.

Die Zeitung beruft sich dabei auf den Verwaltungswissenschaftler Holger Mühlenkamp von der Uni Speyer. Er beschreibt den Zweck der Konstruktion als privatrechtliche GmbH wie folgt: Ohne Staatsgarantien unterlegt und fingiert als »nicht staatlich«, würde die Bonität der Gesellschaft an den Finanzmärkten sinken, wodurch sich der Preis für die Kapitalbeschaffung erhöht. »Auf diese Weise entstehen höhere Renditen für private Kapitalgeber.« Der deutsche Staat selbst könnte dagegen bei maximaler Bonität und niedrigster Zinslast Fernstraßen sehr viel günstiger bauen und sanieren. Offenbar hätten sich hier Lobbies »auf Kosten der Steuerzahler und Autofahrer durchgesetzt«, zieht Mühlenkamp Bilanz.

Der Bundesrechnungshof hat im Rahmen mehrerer Gutachten zu auf Länderebene umgesetzten PPP-Projekten bestätigt, dass Autobahnbau- und pflege unter Beteiligung der Privatwirtschaft erheblich höhere Kosten verursachen als unter rein staatlicher Regie (38 Prozent mehr). Folgerichtig fiel auch seine jüngste Expertise zur geplanten Fernstraßen-GmbH negativ aus.

Auf Kritik stieß der gestrige Kabinettsbeschluss beim Verein »Gemeingut in BürgerInnenhand« (GiB). In wenigen Jahren könnte die Autobahngesellschaft »nur noch aus einer dünnen bundeseigenen Hülle bestehen, die Steuergeld und Maut an Kapitalanleger weiterleitet«, monierte GiB-Sprecherin Laura Valentukeviciute. »Fast alles ist da möglich: der Kauf von Tochterfirmen, stille Beteiligungen, Genussscheine, Anleihen und natürlich und vor allem ÖPP.« Ihr Sprecherkollege Carl Waßmuth ergänzte: »Wir sind uns sicher: Je länger und genauer dieser Entwurf gelesen wird, desto stärker wird die Ablehnung werden.«