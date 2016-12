»J. H. gegen junge Welt« wiedereröffnet

Bombenanschlag in Köln: Ein Verletzter wird auf der Straße versorgt Foto: Türkiye/dpa-Bildfunk

Eigentlich sollte am vergangenen Donnerstag das Kölner Oberlandesgericht ein Urteil in Sachen J. H. (langjährig führender Kölner Neonazi und Verfassungsschützer) gegen die junge Welt (genauer: gegen den Verlag 8. Mai GmbH, in dem diese Zeitung erscheint) verkünden. Doch es kam anders: Auf Antrag der jungen Welt wird die mündliche Verhandlung wiedereröffnet, nächster Termin ist der 16. Februar 2017.

Hintergrund: Die Leiterin des Verfassungsschutzes von Nordrhein-Westfalen hatte zwischen einem Phantombild, das den Täter des Bombenattentats des NSU in der Kölner Probsteigasse darstellen soll, und einem langjährigen Mitarbeiter ihres Hauses eine Ähnlichkeit festgestellt. Der Mann ist seit Jahren in Köln als Führer der Neonaziszene bekannt. Junge Welt berichtete (wie andere Medien) unter Nennung des Namens des J. H. über den Vorgang. Der erwirkte umgehend Unterlassungsbeschlüsse – junge Welt unterwarf sich nicht, weil sie darin eine Einschränkung der Pressefreiheit sieht. Das Landgericht Köln entschied dann allerdings, dass junge Welt den stadtbekannten Neonazi in diesem Zusammenhang nicht namentlich nennen darf. Dagegen rief die junge Welt die nächste Instanz an.

Die Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Köln fand am 10. November statt, das Urteil sollte am 8. Dezember bekanntgegeben werden. Zwischenzeitlich war bekanntgeworden, dass sich auch ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages mit der Angelegenheit beschäftigte – unter Nennung des Namens des Neonazis in öffentlicher Sitzung. Der Rechtsanwalt Johannes Eisenberg, der die junge Welt vertritt, forderte daraufhin die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung. Am Montag wurde nun bekannt, dass das Gericht diesem Antrag stattgegeben hat.