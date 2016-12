Vorschlag: Die jW-Programmtips

Bruno hilft Ewa (Marion Cotillard) bei der Einreise, doch im Gegenzug muss sie für ihn in einem Kabarett arbeiten: »The Immigrant« Foto: ARTE/Wildside

Raus aus den Schulden

Promispezial Nadja Abd El Farrag

So muss man alles geben und alles ausziehen, nur weil man einmal im Licht stehen wollte. Obwohl man eigentlich nichts vorzuweisen hatte. Und Frau natürlich erst recht. Tragisch, wirklich. Und natürlich ekelhaft.

RTL, 20.15

The Immigrant

Januar 1921: Die verwaisten Polinnen Ewa und Magda Cybulska erreichen nach einer beschwerlichen Schiffahrt Ellis Island vor New York. Nachdem ihre Eltern von Soldaten hingerichtet wurden, hoffen die beiden auf einen Neuanfang im »gelobten Land« USA. Bei der Eingangsuntersuchung wird bei Magda ein Verdacht auf Tuberkulose diagnostiziert. Die Schwestern werden getrennt; Magda kommt in Quarantäne, und auch Ewa wird die Einreise verweigert, da ihr auf der Schiffsreise der Ruf eines »leichten Mädchens« angehängt wurde. Kurz bevor sie das Schiff zurück nach Europa besteigen soll, wird sie von dem rätselhaften Bruno Weiss gerettet. Aber die scheinbar barmherzige Tat hat einen hohen Preis. Mit der faszinierenden Marion Cotillard (Ewa Cybulska), Joaquin Phoenix (Bruno Weiss). USA 2013. Regie: James Gray.

Arte, 20.15

Polen geht rückwärts

Und daheim in Polen? Seit Ende 2015 ist die nationalkonservative PiS an der Macht, der ideologische Rechtsruck geht weiter. Gerade viele junge Leute besinnen sich zurück auf Kirche und Nationalstaat. Etwa eine erzkonservative Youtuberin, die für ein radikales Abtreibungsgesetz kämpft. Trotz Uniabschlusses gibt es in Polen nur einfachste Jobs, oder es bleibt allein der Weg ins Ausland. Das berichten Mateusz und seine Freunde in Oberschlesien. Mehr als die Hälfte der 18- bis 29jährigen haben eine euroskeptische oder sogar offen fremdenfeindliche Partei gewählt. Dabei ist es noch nicht so lange her, da hatten vor allem die jungen Polen den Weg ihres Landes in die EU euphorisch bejubelt.

WDR, 22.55

Die große Freiheit

Da bei der Scheidung die beiden Söhne seiner Exfrau zugesprochen wurden, entschließt sich ihr Vater Yves, sie nach dem Ende der Weihnachtsferien nicht zu ihrer Mutter zurückzubringen, sondern mit ihnen zu fliehen. Aber wohin? Er lebt in Frankreich, und es gelingt ihm, sich elf Jahre lang mit ihnen in der Natur und in abgelegenen Gebieten zu verstecken, in einer Art Autarkie lebend. Schöne Kindheit. USA 2013. Regie: Jean Denizot.

Arte, 23.00