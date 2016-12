Rotlicht: CSU

Der starke Mann der CSU – der ehemalige Ministerpräsident und Überbayer Franz Josef Strauß (1915–1988) Foto: Lukas Barth / Reuters

»Die Ordnung« heißt das neue Grundsatzprogramm der CSU. Um diesen Titel in seiner Bedeutung würdigen zu können, muss man zurück in das Jahr 1918. Der revolutionäre Ansturm der Arbeiter gegen die bürgerlichen Verhältnisse hatte im Deutschen Reich zumindest halbwegs bürgerlich-demokratische Zustände durchgesetzt, heftig bekämpft von der sich formierenden Reaktion. Zufluchtsort aller möglichen reaktionären Kräfte wurde Bayern. Dort hatte sich 1918 die Bayerische Volkspartei (BVP) als Abspaltung der Zentrumspartei gegründet und 1920 schließlich die Auflösung der gemeinsamen Reichstagsfraktion beschlossen. Der bayerische Sonderweg begann. Während im Reich der Kapp-Putsch am Widerstand der Arbeiterbewegung scheiterte, herrschte in Bayern Ausnahmezustand. Die Putschisten zogen sich hierher zurück, Einwohnerwehren beherrschten die Straße. Bayern wurde zur »Ordnungszelle des Reiches« (Gustav Ritter von Kahr, BVP), ein Sammelbecken der »vaterländischen« Kräfte gegen die Weimarer Republik. In diesem Klima der äußersten Reaktion konnte sich die faschistische NSDAP formieren und München zur »Hauptstadt der Bewegung« werden.

Nach 1945 setzten sich in Bayern wieder diejenigen Kräfte durch, die auf Eigenständigkeit pochten. So entstand mit der CSU 1946 nicht einfach ein Landesverband der CDU, sondern wieder eine eigenständige Parteiorganisation. Dass das Bekenntnis zur Demokratie im Namen fehlt, war kein Zufall. Schließlich sollten alle bürgerlichen Kräfte und Strömungen gegen den Kommunismus, gegen die Arbeiterbewegung zusammengefasst werden. »Wir erwarten, dass die Sammlungsidee unserer Partei nicht angetastet wird« – so Franz Josef Strauß auf dem Gründungsparteitag 1946.

Strauß, eng verbunden mit den Großkonzernen, die sich im sicheren Bayern angesiedelt hatten, wurde der starke Mann der CSU und blieb es bis zu seinem Tod im Jahr 1988. Er machte aus seiner antidemokratischen Haltung keinen Hehl. »Angesichts des Chaos, das in Chile geherrscht hat, erhält das Wort Ordnung für die Chilenen plötzlich wieder einen süßen Klang«, ließ er z. B. sein Sprachrohr Bayernkurier über Pinochets Chile schreiben (22.9.1973). Die CSU eroberte über Schützen-, Trachten- und sonstige Heimatverbände, Kirchengemeinden, Landratsämter und Gemeinderäte die Lufthoheit auf dem bayerischen Lande und gewann seit 1966 die Wahlen mit absoluter Mehrheit (außer zwischen 2008 und 2013). Durch vielfältige Fäden mit den offen faschistischen Organisationen in und außerhalb Bayerns sowie über die Grenzen dieser Republik hinweg vernetzt, wurde die CSU zur »Sammelbewegung zur Rettung des Vaterlandes« (Nürnberger Parteitag 1970) gegen die »kommunistische Gefahr«.

Heute, in diesen krisenhaften Zeiten, schickt sich die CSU wieder an, von ihrer bayerischen Bastion aus das Vaterland zu retten. »Damit Deutschland Deutschland bleibt.« Sie formuliert in den offiziellen Verlautbarungen geschickter als die AfD: Man fordert nicht, auf Menschen an den Grenzen zu schießen, sondern Zäune hochzuziehen. Man nennt nicht den Islam »per se politisch«, sondern ist gegen den »politischen Islam«. Man ist nicht grundsätzlich gegen Flüchtlinge – schließlich kennt man die Interessen des Kapitals –, sondern nur gegen die, welche die »Bringschuld« (Grundsatzprogramm) der Integration nicht leisten. Und weil man nicht irgendeine AfD ist, sondern regierende Staatspartei, legt man ein »Bayerisches Integrationsgesetz« auf den Tisch, das zeigt, wohin die Reise gehen soll. Deutsche Leitkultur ist der Kampfbegriff, mit dem statt bürgerlichen Rechts Willkür und Gesinnungsschnüffelei Gesetz werden sollen – und in Bayern bereits werden. Am 9.12. verabschiedete der Bayerische Landtag gegen den ausdauernden Protest der Oppositionsparteien SPD und Grüne und unter Beifall der AfD das »Integrationsgesetz«. Die CSU sammelt wieder.