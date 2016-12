Der letzte Schritt

Man muss sich das immer wieder vor Augen führen, dass die Welt von den Notaren regiert wird – auch die Identitätspolitik Foto: Tobis Film/Big Beach

Drei Generationen von Frauen unter einem Dach. Das klingt eher wie eine Rezeptur für ein mittelmäßiges Boulevardtheaterstück denn nach irgendwas, das einen noch näher interessieren könnte. In »About Ray« (deutsch »Alle Farben des Lebens«) der britischen Regisseurin Gaby Dellal sind die drei Generationen dann dankenswerterweise immerhin von Susan Sarandon, Naomi Watts und Elle Fanning repräsentiert. Als Großmutter, Tochter und Enkelin leben sie in einem pittoresken Townhouse im New Yorker East Village, das Wohlstand und Wohlgefühl für einen quasi ewigen goldenen Herbst bereithält.

Im Setting der Boulevardkomödie lauert allerdings ein Problem. In einem scheinbar reinen Frauenhaushalt, die Großmutter (Sarandon) lebt offen homosexuell mit ihrer Lebensgefährtin (Linda Emond), die Mutter (Watts) ist alleinerziehend, möchte die sechzehnjährige Enkelin, die Titelfigur Ray (Fanning) gar keine Enkelin sein, sondern lieber ein Enkel. Ray ist transsexuell. Die Familie hat sich versammelt, um von der Hormontherapie zum letzten Schritt, dem chirurgischen Eingriff überzugehen und die entsprechenden juristischen Vorkehrungen zu treffen.

Was ist das Geschlecht? Letztlich auch nur eine maßgebliche Unterschrift eines Erziehungsberechtigten auf einem von den Notaren vorgefertigten entsprechenden Wisch. Da sich dies auch im Staat New York nicht wesentlich anders verhält, braucht dort ein Minderjähriger, der sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen möchte, die schriftliche Einverständniserklärung beider Elternteile. Auch die Unterschrift des ansonsten herzlich abwesenden Vaters, der inzwischen längst eine neue, grotesk »normale« Familie gegründet hat. Die Jagd nach der Unterschrift hält die Komödie in Gang. Man muss sich das immer wieder vor Augen führen, dass die Welt von den Notaren regiert wird. Für die Belange der Identitätspolitik gilt dies ganz besonders. Dieser geht es bekanntlich um adäquate Repräsentation (der Minoritäten) und um juristische Gleichbehandlung.

Zum Paradox der Identitätspolitik gehört, dass sie um so wirkungsloser wird, je erfolgreicher sie ist, sobald sich der Erfolg an der Anerkennung durch den sozialen Mainstream, sprich der Zustimmung der Notare, misst. Tatsächlich gehört es zu den neuesten paradoxen Entwicklungen von Identitätspolitik in den USA, dass sich ausgerechnet rechtsradikale weiße Normalos in kalkulierter Totalpervertierung plötzlich als verfolgte Minderheit mit Anspruch auf eine entsprechende »Identität« verstanden sehen wollen. Historisch betrachtet hat allerdings die extreme Rechte nie etwas anderes als eine Hardcore-Version von »Identitätspolitik« betrieben: die hierarchisierte Unterteilung der Welt in »Rassen«, Kasten und Völker. Dafür können natürlich wiederum all die Leute wenig, deren Identität wirklich etwas schmerzhaft aufs Spiel setzt, die einen Wunsch nach Veränderung hegen, der idealerweise zum Besten aller führen könnte.

Susan Sarandon selbst hat im Verlauf des letzten US-Präsidentschaftswahlkampfes ja einen symbolischen Schlussstrich unter die Identitätspolitik gesetzt, als sie, von jeher eine der wenigen Stimmen der Vernunft, ihre (sehr nachvollziehbare) hartnäckige Weigerung, irgendein gutes Haar an Hillary Rodham Clinton zu lassen, damit begründete, sie würde ja nicht mit ihrer Vagina abstimmen, sondern mit eben ihrer Vernunft, klar.

Susan Sarandon bleibt eine Heldin. Sie in Aktion zu sehen, ist weiterhin ein herzerwärmender Spaß. Selbst in einer lahmen Problemfilmkomödie, die so betulich daherkommt wie Werbefilme über den Herbst in New York von jeher. Der Winter in Chicago kommt da schon wesentlich härter daher, insbesondere wenn, die Weihnachtszeit in die gefährlich heiße Phase übergeht. Winter in Chicago herrscht in »Office Christmas Party«, einer Komödie, in der Jennifer Aniston die Aufsichtsratsvorsitzende einer von ihr geerbten IT-Firma spielt, die die von ihrem nichtsnutzigen infantilen Bruder und Miterben (T. J. Miller) geführte Chicago-Filiale des Unternehmens kurz vor Weihnachten wegrationalisieren will.

Sicherheitshalber wird während der dort durchgeführten Weihnachtsparty das Bürohochhaus des Unternehmenszweigs dem Erdboden gleichgemacht. Postindustrielle Katastrophe, wohin das Auge blickt. Zielscheibe der derben Scherze ist neben sexuellen Regressionen aller Art im wesentlichen die »politische Korrektheit« am Arbeitsplatz, auch eine Herrschaftsform der Notare am Ende des Tages. Jennifer Aniston kümmert das wenig. Sie kann Kampfsport und Russisch und verprügelt russische Zuhälter in einem grotesken russisch geführten Bordell, vorgeblich in Chicagos verrufener South Side. Dieser kranke, misogyne und nicht zuletzt sehr unkomische Mist, ist jetzt in den USA zu einem der kommerziell erfolgreichsten Filme der Vorweihnachtszeit geworden.

Dort kämpft die weiße Mittelklasse einer Generation der Erben für ihr Recht, ungestört vulgär, infantil und gemeingefährlich, mithin »völlig normal« zu sein. Dieses Recht auf Amok und Erbe hat bisher nur selten zum Besten aller geführt.