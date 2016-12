IWF schiebt Schwarzen Peter von sich

Nicht schuld am Griechenland-Desaster? IWF-Chefökonom Maurice Obstfeld am 4. Oktober in Washington Foto: Shawn Thew/EPA/dpa-Bildfunk

Der Internationale Währungsfonds (IWF) fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt: Man verlange vom krisengebeutelten Griechenland keine schärfere Kürzungspolitik. »Das Gegenteil ist der Fall«, schrieben IWF-Chefvolkswirt Maurice Obstfeld und der Europa-Chef Poul Thomsen in einem Blog auf der Website der internationalen Finanzorganisation.

Griechenland ist seit 2010 faktisch insolvent und konnte nur mit Hilfe internationaler Kredite seine staatlichen Funktionen mühsam aufrechterhalten. Dem dabei exekutierten Kahlschlag bei den Staatsausgaben für Soziales folgte eine humanitäre Krise, die bis heute nicht bewältigt ist.

2015 hatte sich die Regierung in Athen nach dramatischen Verhandlungen mit den Geldgebern (der damals so genannten Troika aus IWF, EU-Kommission und Europäischer Zentralbank) im Gegenzug für umfassende Zugeständnisse (genannt »Reformen«) auf eine weitere Kreditzusage von bis zu 86 Milliarden Euro bis zum Jahr 2018 geeinigt. In Griechenland türmte sich zuletzt ein Schuldenberg von rund 315 Milliarden Euro – etwa 180 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Als das Land mit den EU-Geldgebern vereinbart habe, einen Primärüberschuss im Etat (ohne Schuldendienst) von langfristig 3,5 Prozent zu erwirtschaften, habe der IWF davor gewarnt, schrieben die Manager weiter. »Wir waren es nicht, die einen höheren Primärüberschuss gefordert haben«. Entgegen »unserem Rat« habe Athen mit den EU-Institutionen vereinbart, »die Ausgaben wenn nötig zeitweise weiter zu verringern, um sicherzustellen, dass der Überschuss 3,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes beträgt«.

Der IWF hält einen Primärüberschuss von höchstens 1,5 für dauerhaft erfolgversprechend. Die EU-Kommission hält dagegen: »Wenn das Programm vollständig umgesetzt wird, kann Griechenland zu nachhaltigem Wachstum und an die Märkte zurückkehren«, sagte eine Sprecherin am Dienstag mit Blick auf den IWF-Beitrag.

Die Diskrepanz beim Primärüberschuss ist Anlass einer Scheindebatte und wird derzeit als Hauptstreitpunkt zwischen den EU-Institutionen und dem Währungsfonds in Washington der Öffentlichkeit vorgeführt.

Hintergrund ist, dass der IWF gerne von Bord des vermeintlichen Rettungskreuzers »Troika« gehen will und deshalb weiter mit einer Entscheidung zögert, sich am »dritten Rettungspaket« finanziell zu beteiligen. Angekündigt war diese Festlegung bis zum Jahresende. Griechenland wolle den Fonds weiter an Bord haben, sagte ein Sprecher der Regierung.

Der IWF fordert dafür eine Richtungsänderung bei den »Sparanstrengungen«. Hauptkritikpunkte der guten Menschen aus Washington: Das (vermeintlich) großzügige Pensionssystem verschlinge elf Prozent der Wirtschaftsleistung – im Gegensatz zu 2,25 Prozent im Durchschnitt der EU-Staaten. Und mehr als die Hälfte aller Haushalte zahlten nach wie vor keine Steuern – dem steht ein Durchschnitt von acht Prozent in der EU gegenüber. (Quellen: dpa/Reuters)