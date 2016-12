Afghanistan nicht sicher

Für den heutigen Mittwoch sind erste Sammelabschiebungen aus Baden-Württemberg nach Afghanistan geplant. Dazu erklärte die innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke, Ulla Jelpke, am Dienstag in einer Pressemitteilung:

Die Abschiebung von Schutzsuchenden ins afghanische Kriegsgebiet ist ein menschenrechtlicher Skandal, den sich die Grünen ans Revers heften können. Während das Geschrei der Grünen nach Menschenrechten groß ist, wenn es darum geht, Militäreinsätze der Bundeswehr zu legitimieren, ist das Leben afghanischer Flüchtlinge offensichtlich zweitrangig. Hier geht es nur darum, ein rechtsbürgerliches Wählerspektrum zufriedenzustellen.

Die Zahl der Kriegstodesopfer steigt rapide. Es gibt in Afghanistan auch keine sicheren Gebiete, wie zuletzt die Angriffe in Masar-i-Scharif und Kundus gezeigt haben. Hinzu kommt, dass diese Menschen im afghanischen Winter in die Obdachlosigkeit geschickt werden. Erst vor wenigen Wochen sind 20 afghanische Kinder, die ihr Dorf aufgrund des Krieges verlassen mussten, in einem afghanischen Flüchtlingslager erfroren. Sowohl die humanitäre als auch die Sicherheitslage sollten jedem, der noch ein Herz hat, zeigen, dass ein Abschiebestopp nach Afghanistan die einzige Option darstellt.

Am Montag unterzeichneten Kuba und die EU einen Vertrag über die Grundlagen der beiderseitigen Beziehungen. Die Arbeitsgemeinschaft in der Partei Die Linke, Cuba Sí, nahm dazu am selben Tag Stellung:

Der »Gemeinsame Standpunkt« der EU von 1996 verfolgte das Ziel, in Kuba »einen Prozess des Übergangs in eine pluralistische Demokratie« zu fördern. Die EU hatte ihre Zusammenarbeit mit dem sozialistischen Land davon abhängig gemacht, »wie die kubanischen Behörden Fortschritte auf dem Weg zur Demokratie« nachweisen können.

Der neue Vertrag ist eine Vereinbarung souveräner und gleichberechtigter Partner und könnte tatsächlich einen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen der EU und Kuba bedeuten. Beide Vertragspartner weisen darauf hin, dass alle Völker das Recht hätten, über ihr politisches, wirtschaftliches und soziales System selbst zu entscheiden. Sie verpflichten sich zudem, das System und die Verfassung des Vertragspartners zu respektieren und sich nicht in die inneren Angelegenheiten des anderen einzumischen. Ebenfalls festgeschrieben für beide Seiten wurde die Respektierung und die Verteidigung der Menschenrechte in ihrer Gesamtheit. Wichtige Punkte dieses Vertrages sind u. a. der politische Dialog, die Entwicklungszusammenarbeit, der Handel und die Kooperation im Bildungsbereich. Die Mitgliedsstaaten der EU müssen diesem neuen Vertrag nun noch zustimmen.

Wie ernst es speziell die Bundesrepublik Deutschland mit der Umsetzung des neuen Vertrages meint, muss sie jetzt beweisen. Lange Zeit gehörte Deutschland zu jenen Ländern der EU, die den »Gemeinsamen Standpunkt« unterstützten und eine Normalisierung der Beziehungen zu Kuba blockierten. Und gerade haben wir es miterleben müssen, wie die deutsche Bundesregierung es unterlassen hat, Kuba zum Tode seines langjährigen Präsidenten Fidel Castro eine würdevolle Beileidsbekundung auszusprechen.

Die Arbeitsgemeinschaft Cuba Sí begrüßt die Unterzeichnung des Vertrages zwischen der EU und dem sozialistischen Kuba. Mit der Abschaffung des »Gemeinsamen Standpunktes« wird eine langjährige Forderung der Solidaritätsbewegung erfüllt. Kuba wird seinen Weg der Unabhängigkeit und des Sozialismus weitergehen und kann dabei weiterhin fest auf die Unterstützung der deutschen und europäischen Solidaritätsbewegung bauen.