Geburtshilfe bringt keine Profite

Ein Neugeborenes in der Frauenklinik Erlangen (Bayern). Immer mehr Krankenhausbetreiber schließen insbesondere in ländlichen Regionen ihre geburtshilflichen Abteilungen

Gerade in ländlichen Regionen Deutschlands werden immer mehr Kreißsäle und Kinderstationen in den Krankenhäusern geschlossen. Zuletzt hat das Klinikunternehmen Imland die pädiatrische Abteilung in Eckernförde zum 1. November dichtgemacht. Dagegen protestierten im schleswig-holsteinischen Ostseebad am Wochenende rund 500 Menschen. Sie demonstrierten für den Erhalt der Kindermedizin und der Geburtshilfe in der 22.000-Einwohner-Stadt, wie die Eckernförder Zeitung am Montag berichtete.

Eltern müssen ihren kranken Nachwuchs nun nach Rendsburg, Schleswig oder Kiel bringen. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Geburtshilfestation ebenfalls ihre Pforten schließt, befürchtet Alexandra Bruns von der Bürgerinitiative für den Erhalt der Kindersta­tion. »Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen«, sagte sie der Zeitung.

Der Imland-Konzern spricht derweil von einer »angespannten Personalsituation«. »Wir hatten zu wenig Ärzte und Fachpersonal, um die Schichten zu schließen«, sagte Unternehmenssprecherin Susanne Corinth-Lenz auf jW-Nachfrage. Es liefen aber Gespräche mit dem Kreis, »wie man an dieser Situation etwas ändern kann«.

Die Demonstranten in Eckernförde erhielten Unterstützung von außerhalb. So berichtete der Sylter Gemeinderat Lars Schmidt von mehreren Schließungen von Kreißsälen im nördlichsten Bundesland: Oldenburg in Holstein, Niebüll und die Insel Föhr waren betroffen. Die Versorgungsqualität werde immer schlechter, kritisierte Schmidt auf der Kundgebung. Man könne hier nicht auf Kostendeckung spekulieren, sondern müsse die soziale Sicherheit im Auge behalten. Schließlich gebe die Landesregierung auch zur Rettung der HSH Nordbank Milliarden aus.

Auf Sylt gibt es seit drei Jahren keine Geburtsstation mehr. Mehrfach berichteten Medien seither über riskante Überfahrten von Schwangeren aufs Festland. Trotzdem folgte kurz darauf auch die Schließung der Kliniken auf Föhr und in Oldenburg. Auf letztere waren auch Frauen von der Insel Fehmarn angewiesen. Die gesetzlichen Krankenkassen haben auf den Notstand reagiert: Schwangere von den Inseln dürfen zwei Wochen vor dem Entbindungstermin ein Zimmer auf dem Festland beziehen.

Die Schleswig-Holsteiner stehen mit ihren Problemen nicht alleine da. »Seit Jahren geht die Anzahl der Kreißsäle in Deutschland massiv zurück«, warnte die Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands (DHV), Martina Klenk, Ende November in einer Mitteilung. Sie nannte dramatische Zahlen: Gab es 1991 noch rund 1.200 Kliniken mit Geburtshilfeabteilungen in der Bundesrepublik, waren es 2014 nur noch 725 – Tendenz weiter sinkend. Der DHV hat allein in den letzten beiden Jahren 44 weitere vollzogene oder drohende Schließungen dokumentiert. Die Zahl dieser Stationen wurde in den letzten 25 Jahren also um mehr als 40 Prozent reduziert.

Ein Grund für den Trend: Die Kliniken rechnen nach Fallpauschalen bei den Kassen ab. Zugleich gibt es immer weniger Hebammen für die Vor- und Nachsorge, erläuterte Klenk. »Sie können von den Honoraren kaum überleben.« Hinzu kämen horrende Gebühren für die Pflichtversicherung, die freie Hebammen selbst tragen müssen (jW berichtete). Sie gingen dann vor allem in Großstädte, wo sie vermehrt für Kliniken tätig seien. Die wiederum sparen an Festangestellten. »Arbeitsverdichtung und extreme Belastung sind an der Tagesordnung«, weiß die Verbandspräsidentin. Sie kenne Fälle aus München, Stuttgart oder Freiburg, wo Frauen mit Wehen abgewiesen wurden.

Proteste gegen geplante Schließungen gibt es auch in weiteren Städten. Zum Beispiel im nordrhein-westfälischen Sankt Augustin. Der private Klinikkonzern Asklepios will dort die Geburtshilfe und die Frühgeborenenstation zum 30. Juni 2017 schließen. Die 125 betroffenen Mitarbeiter wurden kürzlich vor vollendete Tatsachen gestellt, rund 100 Menschen protestierten, berichtete der WDR vergangene Woche. Eine Petition dagegen hat inzwischen rund 34.000 Mitzeichner.

Auch im oberbayrischen Bad Tölz gibt es Protest gegen das Vorhaben von Asklepios, den dortigen Kreißsaal zu schließen. Ebenso werden im baden-württembergischen Radolfzell Unterschriften gegen die Abschaffung der Geburtshilfe gesammelt. Das dortige Krankenhaus befindet sich in Trägerschaft des Landkreises Konstanz. Der Kreistag wird am 19. Dezember darüber entscheiden, ob er sich finanziell an der Rettung der Abteilung beteiligt. In Mecklenburg-Vorpommern wiederum scheiterte erst vergangene Woche die Linksfraktion im Landtag mit einem Antrag für die Wiedereröffnung der Stationen für Kindermedizin, Geburtshilfe und Gynäkologie im Kreiskrankenhaus Wolgast. Trotz Protesten waren diese nach einem Beschluss von CDU und SPD im Februar dichtgemacht worden.