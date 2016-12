Rekrutierungsoffensive

Jung, ohne Schulabschluss oder aus dem Ausland? Die Truppe sucht Söldner. Grundausbildung an der Marinetechnikschule (MTS) in Parow bei Stralsund, 1. November 2016 Foto: Stefan Sauer/dpa - Bildfunk

Die Bundeswehr hat ein handfestes Personalproblem: Deutlich mehr als 185.000 Soldaten hätte das Bundesverteidigungsministerium (BMVg) gerne, aber weniger als 177.000 stehen derzeit im Sold der Truppe. Den sogenannten freiwilligen Wehrdienst bricht jeder dritte in den ersten sechs Monaten ab. Das BMVg spricht offiziell von eklatanten »personelle(n) Engpässe(n)«. Besonderer »Mangel« herrsche bei »Spezialisten« in »technischen und informationstechnischen sowie sanitätsdienstlichen Bereichen«; auch fänden sich zu wenige, die über die von ihnen verlangten »anspruchsvollen körperlichen Voraussetzungen« verfügen. Doch damit nicht genug: Etwa die Hälfte der heute aktiven »Zivilbeschäftigten« werde die Armee bis 2030 »altersbedingt verlassen«, heißt es.

Eine neue »Personalstrategie«, die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) Anfang Dezember der Öffentlichkeit präsentierte, soll nun die heißersehnte Wende bringen. Erklärtes Ziel ist es demnach, »die Einsatzbereitschaft und Auftrags­erfüllung der Bundeswehr jederzeit sicherzustellen« und Deutschland eine seiner »Bedeutung« entsprechende »angemessene sicherheitspolitische Rolle« zu ermöglichen. Um weltweit Krieg führen zu können, will das BMVg die Bundeswehr nach eigenem Bekunden zu einem »attraktive(n) und wettbewerbsfähige(n) Arbeitgeber« machen, der stets über das »benötigte Personal mit der richtigen Qualifika­tion zur richtigen Zeit am richtigen Ort« verfügt.

Wie das im einzelnen geschehen soll, hat das Ministerium in einem entsprechenden »Steuerungsdokument« kodifiziert. Im Zentrum der »Personalstrategie« steht diesem zufolge das Gewinnen »neue(r) Zielgruppen«: Gedacht ist dabei unter anderem an »Menschen über dem 30. Lebensjahr« und an »Bewerber, die bisher (…) wegen fehlender formaler Voraussetzungen nicht unmittelbar in ein Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis integriert werden konnten, aber über geeignetes Potential verfügen«. Wer bereit ist, für deutsche Interessen zu töten und zu sterben, darf also ruhig etwas älter sein und muss nicht unbedingt einen Schulabschluss vorweisen können.

Um die zuletzt genannte »Zielgruppe« für den Kriegsdienst zu rekrutieren, hat die Bundeswehr schon Anfang dieses Jahres unter der Bezeichnung »Junge Erwachsene ohne Schulabschluss« (JEoS) ein »Pilotprojekt« auf den Weg gebracht. Auf Basis einer Absprache mit der Bundesagentur für Arbeit haben die Teilnehmer dabei die Möglichkeit, an der Bundeswehr-Fachschule in Hannover innerhalb von sechs Monaten ihren Hauptschulabschluss nachzuholen – nachdem sie zuvor erklärt haben, dem »Umgang mit Waffen« gegenüber aufgeschlossen zu sein. Alsdann werden sie in einer Kaserne einquartiert und der Obhut eines »Betreuungsfeldwebels« überantwortet, der sowohl bei den Hausaufgaben hilft als auch für außerdienstliche »Aktivitäten« zur Verfügung steht. Die für JEoS abgeordneten Lehrkräfte sehen das nach eigenem Bekunden durchweg positiv, schließlich hätten ihre Schützlinge vor allem Probleme gehabt, »ihren Alltag geregelt zu bekommen«: »Hier war es für alle von großem Vorteil, die militärische Unterstützung zu haben.«

Aber nicht nur Schulabbrecher haben die Personalstrategen der deutschen Streitkräfte laut dem von ihnen verfassten »Steuerungsdokument« im Blick, sondern ebenso »EU-Staatsbürger«. Bereits im Mitte dieses Jahres von der Bundesregierung verabschiedeten »Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr« heißt es, eine entsprechende »Öffnung« der Truppe erschließe ein »weitreichendes Integrations- und Regenerationspotential« im Sinne »personelle(r) Robustheit« und sei darüber hinaus ein »starkes Sig­nal für eine europäische Perspektive« – sprich eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau einer EU-Armee unter deutscher Führung. Dessen ungeachtet stößt die geplante Anwerbung von Ausländern bei hiesigen Militärs und Medien auf wenig Gegenliebe. So erklärte etwa der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehr-Verbandes, Oberstleutnant André Wüstner, die »soldatische Identität« habe »trotz europäischen Wertesystems« nach wie vor »eine enorme nationale Ausprägung«. Laut Springers Welt wiederum rührt die Rekrutierung von Ausländern gar »an einer Grundfeste des Soldatenberufs«; nach Auffassung des Blatts muss man offenbar Deutscher sein, um für Deutschland töten und sterben zu dürfen.

Auch wenn die Personalstrategen der Bundeswehr das nicht so sehen, wissen sie doch, dass die mit dem »Soldatenberuf« verbundenen »Belastungen« tunlichst ausgeglichen werden müssen – zumal von einem »modernen Arbeitgeber«, der sich nach eigenem Bekunden mit der sogenannten freien Wirtschaft einen »Kampf um Talente« liefert. Schon 2014 hat Verteidigungsministerin von der Leyen daher ihre »Agenda Attraktivität« verkündet, die unter anderem beinhaltet, Kasernen und Unterkünfte mit Kühlschränken und Internetzugängen auszustatten, ein »betriebliches Gesundheitsmanagement« aufzubauen und zusätzliche berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten. Passend dazu ist in der neuen »Personalstrategie« der Ressortchefin unentwegt die Rede davon, man wolle ein durch »individuelle Arbeitsautonomie« geprägtes »modernes Arbeitsumfeld« schaffen.

Ködern will man auf diese Weise erklärtermaßen in erster Linie junge Menschen, die denn auch im Fokus der in den letzten Monaten drastisch ausgeweiteten Personalwerbung der Bundeswehr stehen. So richtet sich etwa die seit November auf einem Youtube-Kanal der Streitkräfte zu sehende Webserie »Die Rekruten« explizit an Zuschauer im Alter von 17 bis 25. Dass somit nicht zuletzt Minderjährige zur »Zielgruppe« der Personalstrategen des deutschen Militärs zählen, wird unter anderem vom Kinderhilfswerk »Terre des hommes« seit langem kritisiert; zudem verweist die Organisation auf zahlreiche »Übergriffs- und Missbrauchsfälle« bei der Truppe. Daran wird auch ein noch so modernes »Arbeitsumfeld« nichts ändern – ebensowenig wie daran, dass dieser so normal auftretende »Arbeitgeber« aus Kindern Mörder macht.