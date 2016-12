Solidarität mit HDP-Abgeordneten

Parlamentarier des Bundestags in Berlin veranstalteten am Dienstag eine fraktionsübergreifende Protestaktion. Sie bekundeten mit Fotos von HDP-Abgeordneten ihre Verbundenheit mit der verfolgten Opposition in der Türkei. Es nahmen unter anderem die Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht (Linke), Thomas Oppermann (SPD) und Anton Hofreiter (Grüne) teil, die sich gemeinsam für den inhaftierten HDP-Vorsitzenden Selahattin Demirtas einsetzen. Derzeit haben 59 Abgeordnete eine derartige »Patenschaft« für 36 HDP-Abgeordnete des türkischen Parlaments übernommen. (jW)