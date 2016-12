Fischköppe

Typ wertkonservativer Soze: Heribert Bruchhagen, der neue Alte beim HSV Foto: Fredrik von Erichsen/dpa-Bildfunk

Vorstand raus! Dieser Ruf wird gerne laut, sobald Krisen bei hierzulande etablierten Fußball-Mittelständlern vom akuten in den chronischen Zustand übergegangen sind. Trainer sind dann in der Wahrnehmung der entrüsteten Fans längst viel zu kleine Rädchen in sandigen Getrieben – jetzt müssen die Köpfe an der Spitze rollen. Sätze wie »Der Fisch stinkt vom Kopf her« haben dann Hochkonjunktur.

Damit ist das derzeitige thematische Grundmotiv bei norddeutschen Bundesligaklubs benannt. Als erster machte der HSV, die chronischste aller Fußballkrisen, am Wochenende Nägel mit (rollenden) Köpfen: Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer muss gehen, für ihn übernimmt ab dem morgigen Mittwoch Heribert Bruchhagen. Erst im Sommer war Bruchhagen, der stramm auf die 70 Lenze zugeht, bei Eintracht Frankfurt in Rente geschickt worden und verdingte sich zuletzt als Experte beim TV-Sender Sky. Dessen Moderator Patrick Wasserziehr ließ es sich am Sonntag dann auch nicht nehmen, in bester Bundesliga-Manager-Manier zu dementieren, dass der offenbar Wechselwillige bei Sky um Vertragsauflösung gebeten und der HSV sich gar nach einer möglichen Ablösesumme erkundigt habe.

Prinzipiell scheint Bruchhagen, der zu Beginn der 90er Jahre schon einmal beim HSV arbeitete, keine schlechte Wahl, um dem einstigen Nobelklub die Operettenhaftigkeit auszutreiben. Der Ostwestfale verkörpert den Typus des wertkonservativen Sozialdemokraten unter den Bundesliga-Managern und steht scheinbar für dem HSV so völlig fremde Werte wie Seriosität, Kontinuität und einen knochentrockenen Realismus. Der wurde in Frankfurt am Ende seiner über zehnjährigen Amtszeit aber zunehmend zum Problem, denn in seiner Rolle als kategorische Euphoriebremse (»Die Bundesligatabelle ist zementiert«) unterband Bruchhagen jegliche Aufbruchstimmung. Der in wirtschaftlichen Belangen risikoscheue Endsechziger legte sich in Fragen der Verteilungsgerechtigkeit zwar regelmäßig mit den Großkopferten vom FC Bayern an, um dann allerdings in staatstragender Sozen-Manier stets wieder einzulenken, sobald es ernst wurde. Ob er so mit HSV-Geldgeber Klaus-Michael Kühne klarkommen soll, ist fraglich. Dem Onkel mit dem Scheckbuch wird bekanntlich nachgesagt, dass er sich auch gerne ins operative Geschäft einmischt. Dem Beispiel des HSV folgt nun der VfL Wolfsburg, dessen Manager Klaus Allofs ebenfalls geschasst wird.

Weiterhin unspektakulär schreiten die Dinge in der ursprünglichen thematischen Heimat dieser Kolumne, dem Drittligafußball, voran. Die Führenden MSV Duisburg (2:0 gegen Fortuna Köln) und VfL Osnabrück (1:0 gegen Zwickau) gewannen ihre Spiele. »Ich bin verbittert«, ärgerte sich Zwickaus Coach Torsten Ziegner nach der unverdienten Niederlage. Neuer Tabellendritter ist nach einem 3:0-Sieg gegen den VfR Aalen nun der 1. FC Magdeburg. »Wir genießen den Moment, aber die Liga ist diesmal fürchterlich ausgeglichen«, gab dessen Coach Jens Härtel anschließend zu Protokoll.