Vorschlag: Die jW-Programmtips

Lyndon B. Johnson (r.) besucht das Haus seiner Jugendzeit, 11. April 1965: »Johnson« Foto: ARTE/LOOKS Filmproduktionen

Mensch Erdogan!

Die Geheimnisse des türkischen Präsidenten

Er lacht selten, und seine Wutausbrüche sind berüchtigt: Recep Tayyip Erdogan ist seit 13 Jahren an der Macht, doch über den Privatmann ist wenig bekannt. Wie tickt der türkische Präsident? Tja, wenn wir das geklärt haben, dann wissen wir mehr. Demnächst in dieser Reihe: Putins Unterhosen und Trumps Affären.

ZDF, 20.15

37 Grad: Mein täglich Brot!

Der Kampf der Bäcker und Bauern

Zwei Familien, zwei Traditionsbetriebe: eine Bäckerei in Frankfurt, ein Bauernhof im Badischen. Die einen kämpfen gegen Konkurrenz und Nachwuchsmangel, die anderen für einen fairen Milchpreis. Eine Frage: Wenn mehr für Milch gezahlt wird (und für Weizen, Sonnenblumenkerne etc.), bekommen die Lehrlinge dann auch mehr Geld? Oder geht das nicht?

ZDF, 22.15

Das Geschäft mit der Armut

Wie Lebensmittelkonzerne neue Märkte erobern

Schwellen- und Entwicklungsländer werden ein immer bedeutenderes Betätigungsfeld großer Lebensmittelkonzerne. Auch dort versprechen sie gesundes Essen, bieten aber überwiegend Fertigprodukte mit viel Salz, Zucker und Geschmacksverstärkern an. Die Folgen sind Übergewicht und »Zivilisationskrankheiten« wie Diabetes in Gesellschaften, die durch Armut und Mangelernährung ohnehin vorbelastet sind.

3sat, 22.25

Johnson

Der Nachfolger J. F. Kennedys

Wenn man einen Plan hat, dann gewinnt man Wahlen in einem nur bedingt demokratischen System so: 1964 erhielt Lyndon B. Johnson 61 Prozent. Es ist bis heute der höchste Wahlsieg in der amerikanischen Geschichte. Johnson ist es zu verdanken, dass die USA liberaler wurden und sich endlich daranmachten, das Versprechen einzulösen, das in ihrer Verfassung steht: gleiche Chancen für alle. Er gilt aus heutiger Sicht mehr denn je als politischer Pionier, der sozial und innenpolitisch in den USA den zweitwichtigsten Meilenstein des Jahrhunderts seit Franklin D. Roosevelts »New Deal« setzte. Er brachte mit seinem Great-Society-Programm, dem Civil Rights Act, dem Voting Rights Act und mit der Einführung des Medicare- und Medicaid-Programms erfolgreich Gesetze durch, die die US-Gesellschaft bis heute verändert haben. Und er bombte weiter in Vietnam. Aber wir wollen es hier nicht zu kompliziert machen.

Arte, 23.25