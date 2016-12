Holzfällen

Axt im Walde: Der französische Neoesoteriker Michel Foucault Foto: wikimedia.org/Commons/CC BY 2.0

Nach Perfektion zu streben ist irgendwie langweilig. Das gilt auch für Beziehungsfragen. Allen und Florence, die beiden Protagonisten in Martin Beckers Hörspiel »Fuck You, Mon Amour« (WDR 2016; Ursendung heute, 13.12., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. 23 Uhr, 1Live), machen es für den Hörer da eindeutig spannender. Sie versuchen die Kaputtheit ihrer (Ex-)Beziehung zu erhalten. Ihr über die Jahre immer komplizierteres Verhältnis zueinander dient in der Rahmenhandlung eines Paartherapieseminars als Anschauungsobjekt für die Teilnehmer. Ebenfalls heute Abend widmet sich Charly Kowal­czyk einem besonders dunklen Kapitel westdeutscher Pharmageschichte, in seinem Feature »Plötzlich wuchsen Schorsch Brüste – Medikamententests an Männern mit geistiger Behinderung« (DLF/SWR 2016; Ursendung 19.15 Uhr, DLF).

Eine Michel-Foucault-Hommage gibt es heute auch noch, und zwar mit Sophie Reyers Hörspiel »Baumleberliebe« (ORF 2016; heute, 21 Uhr, ORF Ö1). Reyer orientiert sich hierin am Begriff Biomacht und verwandelt in ihrer Story eine Kleinfamilie zur Baumgruppe. Aber, oh weh – die Holzfäller kommen!

Die magische Welt eines Kindes, das in den 60er Jahren JFK auf dem Mond besucht, wird morgen in Anna Peins »Die Mondscheinbraut« (NDR 2016; Mi., 14.12., 20 Uhr, NDR Kultur) erkundet. Später heißt es dann »Konkret goes FSK« (Mi., 22 Uhr, FSK) – denn es ist wieder Zeit für die immer empfehlenswerte monatliche Kolumne von Hermann L. Gremliza, eingesprochen vom Verfasser selbst. Diesmal analysiert er unter anderem die rassistischen Ausfälle des EU-Kommissars Günther Oettinger. Anschließend gibt es eine kleine Meta-Geschichtsstunde: ein freies Radio betrachtet seine eigene Historie in »Über die Legende unter den freien Radios: Radio Alice« (Mi., 22.15 Uhr, FSK) und macht dafür einen Abstecher nach Italien. Unbedingt nachhören sollte man die Sendung »Luxusprekariatsluxus zu AfD und Co.« (11.12., FSK) unter freie-radios.net, wo sich unter dem Titel »Nachrichten aus der beschädigten Welt« (11.12., Corax) auch ein Rückblick auf das OSZE-Treffen in Hamburg und die Berichterstattung des NDR darüber findet.

Wer auf ein echtes Glanzlicht des zu Ende gehenden Hörspieljahres gewartet hat, findet es mit Anne Leppers Stück »Die Riesenfaust« (WDR 2016; Ursendung Do., 15.12., 19 Uhr, WDR 3). Die Hauptfigur Bonnie verlässt hierin Familie und Ehemann, um ans Theater zu gehen. Das surrealistisch anmutende, zum Großteil postdramatische Stück spielt in einer Hölle namens Gegenwart. Über die Ordnung wacht der unbarmherzige Polizeichor, der in seinen Gesängen aus Ferkel- und Welpenrufen die Riesenfaust herbeisehnt, die alles zermalmt.

Westernstimmung kommt in Veit Königs »Surehand« (WDR 2016; Ursendung Do., 23 Uhr, 1Live) auf. Wem nach den Schießereien noch nicht zu sehr der Schädel brummt, kann das Klangkunststück »Buzzing« (Autorenproduktion 2016; Ursendung Fr., 16.12., 0 Uhr, DKultur) von Jean-Da­niel Bécache einschalten.

Weitere Hörspielursendungen sind Margaret Millars Krimi »Liebe Mutter, es geht mir gut ...« (SWR 2016; Ursendung Fr., 22 Uhr, SWR 2) und Merzougas außerzivilisatorisch konzipiertes Soundartunternehmen »In darkness let me dwell – Lieder aus der Finsternis« (DLF/HR 2016; Ursendung Sa., 20 Uhr, DLF) sowie die Stalking-Geschichte von Juan Mayorga »Der Junge aus der letzten Reihe« (WDR 2016; Ursendung So., 17 Uhr, WDR 5 und Wdh. Mo., 19.12., WDR 5). Nicht mehr brandneu, aber trotzdem sehr hörenswert: David Lindemanns Camping-Horrortrip »Pan Familia« (DKultur 2015; So., 17 Uhr, SRF 2 Kultur).