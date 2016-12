Glück und Ketten

»Ich bin gerade so glücklich, und das will ich genau so behalten!«

sagt der Glückliche. »Nichts soll sich ändern und alles beim alten

bleiben.« Er beginnt, das Glück in Dosen und Gläsern zu konservieren,

in Formalin einzulegen, dann kann, denkt er, ihm nichts mehr passieren,

und das, was er hatte und wegsperrt, vermodert, zerfällt und erstickt,

bis das Glück sich verdünnisiert hat, das ist ihm sauber geglückt.

Auch ich wünschte, dass du mich immerzu küsstest, streicheltest, kraultest.

Doch wer Glück zementieren will, der verscheucht und vergrault es.