Sektiererische Gewalt

Attacke auf Gotteshaus: Bei dem Bombenanschlag auf eine koptische Kirche in Kairo kamen am Sonntag 25 Menschen ums Leben Foto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Bei einem Bombenanschlag auf eine Kirche in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind am Sonntag insgesamt 25 Menschen getötet und mindestens 49 verletzt worden. Der Sprengsatz detonierte am frühen Morgen am Ende eines Gottesdienstes nahe der für Frauen bestimmten Eingangstür der gut gefüllten Kapelle im zentralen Viertel Abbassija und riss 18 Frauen und zwei Kinder mit in den Tod. Es war der schwerste gezielte Angriff auf die christlich-orthodoxe koptische Minderheit seit Jahren.

Die Fenster der Kirche der Heiligen Peter und Paul waren selbst im Dachgeschoss zersplittert, die Eingangstür herausgerissen, die Betonpfeiler im Inneren rußgeschwärzt und Scherben im Umkreis von 20 Metern verteilt. Blutspuren und Kleiderreste fanden sich auch Stunden nach dem Anschlag noch im Gebäude und dem Innenhof der Kirche, die unmittelbar neben der Markus-Kathedrale gelegen ist, dem größten und wichtigsten Gotteshaus der ägyptischen Kopten und dem eigentlich abgesicherten Amtssitz des koptischen Papstes Tawadros II.

Hinter der Attacke werden Islamisten vermutet. Doch bekannte sich bisher niemand dazu. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah Al-Sisi erklärte am Montag in Kairo, der Anschlag sei von einem 22jährigen Mann ausgeführt worden. Außerdem seien vier andere Verdächtige, darunter eine Frau, festgenommen worden; nach zwei Personen werde noch gefahndet. Staatsmedien berichteten von einer mit zwölf Kilogramm des Sprengstoffs TNT gefüllten Bombe, die angeblich ins Innere der Kapelle geworfen wurde.

Hunderte aufgebrachte Menschen versammelten sich kurz nach dem Attentat vor der Kirche und protestierten gegen diesen jüngsten Akt sektiererischer Gewalt. In lauten Sprechchören kritisierten sie die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen an der Kirche und forderten den Rücktritt von Ägyptens Innenminister Magdy Abdel Ghaffar, der den Tatort ebenso wie Regierungschef Scherif Ismail am Sonntag nachmittag besuchte.

In der Tat fanden sich am Eingang zur Kirche keine Metalldetektoren, die in Ägypten sowohl in staatlichen Einrichtungen, wie auch in Hotels und Gotteshäusern die Regel sind. Der nahe gelegene Eingang zum Grundstück der Markus-Kathedrale gilt als besser gesichert. Dort erlaubten die Wachleute in der Vergangenheit den Zutritt erst nur nach einer mehr oder weniger gründlichen Taschenkontrolle.

Am Sonntag hatte ein Großaufgebot der Polizei die Zufahrtswege zum Anschlagsort abgesperrt. Trotz der stundenlang andauernden spontanen Proteste, die die Regierung offen kritisierten, hielten sich die Einsatzkräfte bis in den Abend weitgehend zurück. Machthaber Al-Sisi verurteilte das Attentat aufs schärfste und rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Die koptische Minderheit im Land zählt zu seinen wichtigsten Unterstützern, verbündete sich Al-Sisi doch schon 2013 öffentlichkeitswirksam mit dem koptischen Klerus, nachdem das Militär Expräsident Mohammed Mursi gewaltsam gestürzt hatte.

Al-Sisi verfolgt dennoch in moralpolitischen Fragen eine betont konservative Linie und musste sich vorwerfen lassen, nicht rigide genug gegen sektiererische Gewalt im Land vorzugehen. Zuletzt kam es in Oberägypten wieder vermehrt zu Auseinandersetzungen zwischen Kopten und Muslimen. Seit dem Anschlag auf eine Kirche in Alexandria am Neujahrstag 2011, bei dem mindestens 21 Menschen getötet wurden, sowie Dutzenden Angriffen auf Kirchen und Geschäfte von Kopten kurz nach Mursis Absetzung hatte es keinen derart blutigen Angriff auf die religiöse Minderheit gegeben.

Der Anschlag war bereits der dritte innerhalb einer Woche. Am Freitag tötete eine Bombe sechs Polizisten an einem Polizeicheckpoint in Kairos Schwesterstadt Gizeh und verletzte drei. Ein zweiter Anschlag mit einem getöteten Zivilisten und drei verletzten Polizisten ereignete sich in der Küstenprovinz Kafr Al-Scheich. Beide Anschläge galten dem ägyptischen Sicherheitsapparat.