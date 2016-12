»Begründungspflicht verlagern«

Waffen für den Nahen Osten: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Sonnabend in Bahrain Foto: Rainer Jensen/dpa-Bildfunk

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist gerade von einer viertägigen Goodwilltour zu guten Kunden der deutschen Rüstungsindustrie wie Saudi-Arabien und Jordanien zurückgekehrt. Da traf es sich vom Timing her gut, dass in der Bundespressekonferenz am Montagvormittag die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) ihren 20. Rüstungsexportbericht vorlegte. Tenor: Die Genehmigungspraxis der Bundesregierung sei nach wie vor »höchst problematisch«, vor allem weil nach wie vor Unmengen an Waffen in Länder wie Saudi-Arabien und Katar exportiert werde.

»Der massive Anstieg der Genehmigungen (bei Einzel- wie Sammelgenehmigungen) im Jahr 2015 bestätigt die frühere Einschätzung der GKKE, dass der Rückgang der Genehmigungen im Jahr 2014 keine Trendwende war, sondern Folge der üblichen Schwankungen der Auftragslage«, heißt es in dem Bericht wörtlich. »Mit einem Anstieg um 3,885 Milliarden Euro auf 7,859 Milliarden Euro hat sich der Genehmigungswert bei den Einzelausfuhrgenehmigungen fast verdoppelt und damit einen neuen Rekordwert erreicht.«

Angesichts dieser Lage fordert die GKKE, einen von beiden großen Kirchen getragenen Arbeitsverbund, ein neues Gesetz zur Rüstungsexportkontrolle. »Seit vielen Jahren beklagen die Kirchen den anhaltenden Widerspruch zwischen gesetzlichen Grundlagen, politischen Leitlinien und dem erklärten Willen zu restriktiver Rüstungsexportpolitik einerseits, und einer alles andere als restriktiven Genehmigungspraxis andererseits«, sagte Martin Dutzmann, evangelischer Vorsitzender der GKKE. Und: »Wir brauchen eine Revision der gesetzlichen Grundlagen.«

Das neue Gesetz solle die inhaltlichen Kriterien des gemeinsamen Standpunktes der EU in das deutsche Recht übernehmen und die »Politischen Grundsätze« für den Waffenexport rechtsverbindlich machen, fordert die GKKE. Der katholische GKKE-Vorsitzende, Karl Jüsten, erklärte, ein neues Rüstungsexportgesetz müsse »die Begründungspflicht hin zu den Befürwortern von Rüstungsexporten verlagern«. Außerdem befürchten die Kirchenvertreter, dass deutsche Waffenhersteller, wie etwa Krauss-Maffei Wegmann, ihre Zusammenarbeit mit EU-Partnern als Hintertür für Rüstungsexporte in autokratische Staaten missbrauchen.

Jüsten kritisierte den mit 59 Prozent anhaltend hohen Anteil der Lieferungen an Drittstaaten. Katar etwa, »das weltweit Islamisten unterstützt, war 2015 Empfängerland Nummer eins, mit empfangenen Rüstungsgütern im Wert von 1,66 Milliarden Euro«. Mit Blick auf den bewaffneten Konflikt im Jemen, »in dem das humanitäre Völkerrecht mit Füßen getreten wird« und in dem Katar und Saudi-Arabien aktive Parteien seien, seien solche Genehmigungen völlig inakzeptabel.

Verteidigungsministerin von der Leyen hatte am Sonntag in der jordanischen Hauptstadt Amman die ersten 50 Schützenpanzer vom Typ Marder (Hersteller Rheinmetall) an die jordanische Armee übergeben. Die Panzer sollen offiziell der Sicherung der Grenzen zu Syrien und Irak dienen, die »immer wieder unter Druck« durch Terroristen des Islamischen Staates (IS) stünden, wie von der Leyen, laut Süddeutscher Zeitung, bei der Übergabe sagte.

Berlin stelle dem Land aber nicht nur Panzer zur Verfügung. Wie Spiegel Online am Sonntag berichtete, soll auch modernste Spähtechnologie zum Abhören von Mobiltelefonaten, SMS-Nachrichten und anderer Datenkommunikation geliefert werden. Vorgesehen sei die Lieferung von drei sogenannten GSM-Interceptor-Einheiten für Anfang 2017, heiße es in einem vertraulichen Vermerk aus dem Bundesverteidigungsministerium. »Mit den hochsensiblen Geräten, die Hunderte Mobilfunkverbindungen gleichzeitig belauschen können«, so Spiegel Online, »sollen die Jordanier mögliche IS-Zellen im eigenen Land und an der Grenze aufklären.«