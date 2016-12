Brauner Freistaat

Neonazis ringen um die Hegemonie in Chemnitz – die Linke-Abgeordnete Susanne Schaper ist ihnen im Weg. Ihr Büro wurde wiederholt Ziel von Anschlägen – hier im September 2016 Foto: DIE LINKE. Sachsen

Die Gewalt von Neonazis und Rassisten in Sachsen reißt nicht ab. Neben Flüchtlingen und anderen sogenannten Minderheiten geraten mittlerweile auch vermehrt Linke ins Visier der Gewalttäter. Allein in diesem Jahr kam es zu insgesamt 40 gemeldeten Ereignissen wie Anschlägen auf Büros, Übergriffen auf Wohnungen oder Infostände oder Drohungen gegen Mitglieder der sächsischen Linkspartei. Angaben der Sozialisten zufolge fanden sich darunter allein 35 Sachbeschädigungen, 31 davon an Abgeordnetenbüros. Einen Schwerpunkt der Taten bildete bisher der Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge mit zwölf gemeldeten Vorfällen, jeweils sechs davon in Freital und Dippoldiswalde.

Die Angriffe der Neofaschisten sind dabei keineswegs isoliert von der rechten Grundstimmung in der Bevölkerung des Freistaates zu betrachten. Erstmalig hatte die sächsische Staatsregierung aus CDU und SPD Ende November die Ergebnisse des sogenannten Sachsen-Monitors vorgestellt. Dieser umfasst die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, für die im Auftrag der Staatskanzlei vom 8. August bis 4. September 2016 insgesamt 1.013 sächsische Bürger befragt worden waren. Die Ergebnisse sind alarmierend, entsprechen jedoch dem zweifelhaften Ruf, den der Freistaat mittlerweile genießt. So stimmten 58 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass die BRD »durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet« sei. Hingegen sind laut der renommierten »Mitte«-Studie im Bundesdurchnitt nur rund 18 Prozent dieser Meinung. 39 Prozent der Sachsen finden zudem, dass Muslimen »die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden« sollte. Im Bundesschnitt sind es knapp 16 Prozent. Mehr als die Hälfte der Befragten habe überdies »ein Problem damit, wenn sich Sinti und Roma in meiner Wohngegend aufhalten«. Bei einer ähnlich formulierten Frage war die Zustimmung bundesweit nur halb so groß. 70 Prozent der Umfrageteilnehmer meinen außerdem, dass »die meisten hier lebenden Muslime« nicht akzeptierten, was die Befragten unter »unsere Werte« verstehen. Im Endergebnis bescheinigten die Organisatoren der Studie mit 44 Prozent fast der Hälfte der sächsischen Bevölkerung, mittelstark oder stark menschenfeindlich eingestellt zu sein.

»Gemessen daran, ist das Fazit des Monitors, ›Ressentiments gegen Personen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit‹ seien ›in Teilen der sächsischen Bevölkerung verbreitet‹, Schönfärberei«, kritisierte Kerstin Köditz, Sprecherin für antifaschistische Politik der sächsischen Linksfraktion, die Schlussfolgerungen der Umfrage. Die Erhebung zeige vielmehr, »dass Rassismus mehrheitsfähig wird, dass Rechtsextremismus für viele eine Option ist«, monierte sie. Festzustellen seien nunmehr »der Flurschaden für die politische Kultur und die feindselige Haltung vieler gegen ›Fremde‹«, so Köditz weiter.

Tatsächlich hat die seit der Annexion der DDR im Freistaat regierende CDU das ausgeprägte Problem mit neofaschistischer Gewalt über Jahre hinweg geleugnet oder verharmlost. Auch die rassistische Hetze der über zwei Legislaturperioden im sächsischen Landtag vertretenen NPD, die in vielen Kommunen des Freistaates bis heute deutlich verwurzelt ist, dürfte an den Einwohnern nicht spurlos vorbeigezogen sein. Gleiches gilt für die rechte Stimmungsmache, die heutzutage im Landtag von der AfD-Fraktion und auf der Straße von »Pegida« betrieben wird.

Wenn es gegen die politische Linke geht, kennen viele der politischen Entscheidungsträger in Sachsen hingegen kein Tabu. So kam kürzlich etwa heraus, dass für einen Angriff auf die Privatwohnung des sächsischen Justizministers Sebastian Gemkow (CDU) im November 2015 in der Leipziger Südvorstadt der stadt- und gerichtsbekannte 29jährige Neonazi Thomas K., der auch in Hooligan-Kreisen aktiv ist, verantwortlich gewesen sein soll – und nicht, wie vom sächsischen Verfassungsschutz ursprünglich behauptet, die »Leipziger Antifa«. Um Licht ins Dunkel der politischen Verleumdung von Neonazigegnern zu bringen, hat Köditz eine parlamentarische Anfrage an die Staatsregierung gestellt. Mit einer Antwort wird Ende dieses Monats gerechnet.