Digitale Revolution

Im 1969 gegründeten VEB Robotron in Dresden wurden in der DDR während der 1980er Jahre u. a. elektronische Datenverarbeitungsanlagen und Personalcomputer produziert. Innerhalb der RGW-Staaten gehörte ­Robotron zu den Marktführern. Im Westen aber hatte die Mikroelektronik »Made in GDR« keine Chance Foto: Wikimedia.org/Bundesarchiv Bild 183-1987-1230-017 / CC-BY-SA 3.0

In der Entwicklung der DDR, von den sogenannten Aufarbeitern der Geschichte des Sozialismus gern als »Untergang auf Raten« beschrieben, nimmt 1976 einen besonderen Platz ein. Ab diesem Zeitpunkt begann für sie »das Ende der DDR«. Festgemacht wird das an einem Beschluss der Ministerien für Staatssicherheit und des Innern vom 17. November 1976, den Liedermacher Wolf Biermann auszubürgern. Die Nachricht wurde am 16. November in den DDR-Medien verbreitet. Zwölf Schriftsteller reagierten darauf mit einer Protesterklärung, in der sie die Partei- und Staatsführung aufforderten, »die beschlossenen Maßnahmen zu überdenken«. Ihnen schlossen sich innerhalb weniger Tage mehr als einhundert Künstler an, darunter bekannte Schauspieler wie Manfred Krug. Ein Teil derjenigen, die protestiert hatten, reiste in der Folgezeit in die Bundesrepublik aus. »Nach der Biermann-Affäre setzte ein bis zum Ende der DDR nicht endender Exodus von Schriftstellern und Künstlern ein«, heißt es in der von der Bundeszentrale für politische Bildung im Jahr 2009 herausgegebenen »Geschichte der SED. Von der Gründung bis zur Linkspartei«. Diese Auffassung hat seitdem weite Verbreitung gefunden. »Mit der ›Wunde‹ Biermann begann der große Exodus, nicht nur von Künstlern und Intellektuellen – und damit das Ende der DDR«, war zum 40. Jahrestag des Ereignisses im Neuen Deutschland zu lesen.

Überholen ohne einzuholen

1976 als Anfang vom langen Ende der DDR? Wenn es eine Republik allein der Kulturschaffenden gewesen wäre, dann vielleicht. Aber die Kultur war nur eine Front, an der Partei- und Staatsführung sich engagierten, ihrer Meinung nach sich engagieren mussten. Das Jahr 1976 war darüber hinaus auch geprägt vom Kampf um die Zukunftsfähigkeit der DDR. Es steht nicht nur für Fehlentscheidungen, sondern auch für die Korrektur einer solchen: die Wiederaufnahme des Kampfes um die Bewältigung der »wissenschaftlich-technischen Revolution«. Es ging um nicht mehr oder weniger als den zweiten Einstieg der ostdeutschen Industrie in die digitale Revolution, die in den 60er Jahren in den Industrieländern des Westens eingeleitet worden war.

Der erste war in der DDR Mitte der 60er Jahre erfolgt, während der Umsetzung des sogenannten Neuen Ökonomischen Systems der Planung und Leitung (NÖS), der DDR-Wirtschaftsreform. Mit der Herstellung numerischer Steuerungen begonnen worden war 1964 im VEB Starkstromanlagenbau Karl-Marx-Stadt, dem späteren VEB Numerik. Dessen jährliche Produktion stieg zwischen 1964 und 1970 von zwei auf 422 solcher Anlagen an, von denen – dem internationalen Trend folgend – der größte Teil an Werkzeugmaschinenhersteller wie das Fritz-Heckert-Werk in Karl-Marx-Stadt, der spätere Stammbetrieb des Werkzeugmaschinenkombinats, ging. Diese Betriebe wurden im Rahmen der »strukturkonkreten Planung«, als Produktionsstätten fortschrittlicher Technologie in besonderen Maße mit Investitionen gefördert. Es galt aufzuholen. Auf einem Spezialgebiet des Einsatzes numerischer Werkzeugmaschinen, der Herstellung flexibler Fertigungssysteme, gelang es der DDR mit der Inbetriebnahme der rechnergesteuerten Maschinensysteme »Prisma 22« und »Rota F« die entsprechenden in der Bundesrepublik produzierten Erzeugnisse sogar zu übertreffen.

Die Entwicklung numerisch gesteuerter Maschinensysteme war ein Vorzeigeprojekt der selektiven Investitions- und Strukturpolitik, die zu den vom SED-Parteivorsitzenden Walter Ulbricht und dessen Wirtschaftssekretär Günter Mittag vorangetriebenen Modernisierungsmaßnahmen gehörte, die unter der von Ulbricht 1968 ausgegebenen Losung »Überholen ohne einzuholen« standen. Problematisch war, dass die ergriffenen Maßnahmen nicht immer bilanziert worden waren, d. h. es existierte kein konkreter Überblick über Ausgaben und Einnahmen. Das führte zu Diskrepanzen im Gesamtablauf der Produktion in den Jahren 1969 und 1970, die von Mittag als »Rhythmusstörungen« verharmlost wurden. Die unzureichende Planerfüllung in deren Folge brachte an anderen Stellen nicht nur Produktionseinbußen, sondern führte auch zu Prämienverlusten und damit Einkommenseinbußen für die Beschäftigten in vielen Industriebetrieben. Die Verärgerung der »Werktätigen« war eine der Begründungen für den Abbruch der forcierten Strukturpolitik und die Ablösung Ulbrichts durch Honecker als Erster Sekretär des Zentralkomitees der SED 1971. Der neue Mann an der Spitze versprach, sich zukünftig mehr um die Belange der Arbeiter zu kümmern und weniger um die wissenschaftlich-technische Revolution. Ganz im Sinne Honeckers argumentierte der prominente Wirtschaftswissenschaftler und -historiker Jürgen Kuczynski im Juni 1971 im Neuen Deutschland: »Wir erleben heute die allerersten Anfänge der wissenschaftlich-technischen Revolution in der Produktion. Sie weist die Richtung in die Zukunft. Es wäre aber illusionär zu glauben, dass sie bereits heute die Struktur der Wirtschaft bestimmt oder bestimmen könnte – nirgendwo in der Welt.« Selektive Technikförderung, so Kuczynski, sei »kein Programm für den nächsten Fünfjahrplan«. Harry Nick, Wirtschaftsprofessor am Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, hat damals Kuczynski in einem ebenfalls im Neuen Deutschland veröffentlichten Beitrag widersprochen: »Wir sollten uns vor neuen Illusionen hüten. Wer die wissenschaftlich-technische Revolution in weite Ferne rückt, öffnet der Selbstzufriedenheit Tür und Tor. Und es ist auch illusionär anzunehmen, dass die kapitalistische Welt wohl kaum über die ersten Anfänge der wissenschaftlich-technischen Revolution hinauskommen werde.« Nicks Warnung verhallte in der Politik ungehört.

Fehlende Entwicklungsschübe

Der neuen wirtschaftspolitischen Linie wurde mit dem auf dem VIII. Parteitag der SED vorgestellten, nochmals überarbeiteten Fünfjahrplan, dessen Direktive Ministerpräsident Willi Stoph im Juni 1971 vortrug, entsprochen. Investitionen für den Bereich »Bauelemente und Vakuumtechnik« und vor allem für Betriebe, die elektronische Bauelemente herstellten, wurden gekürzt, 1972 fast um ein Viertel. Gemessen am Umfang von 1971 war der jährliche Investitionsumfang 1975 auf 62 Prozent gesunken. »Die Anfang der 70er Jahre trotz einer quantitativen Erhöhung der Produktion fehlenden Entwicklungsschübe im wissenschaftlich-technischen Niveau der Erzeugnisse, der Verfahren und der Grundfonds¹«, stellte Renate Schwärzel, Wirtschaftshistorikerin an der Akademie der Wissenschaften der DDR, 1988 rückblickend fest, »hatten bewirkt, dass sich der Rückstand des Zweiges im internationalen Vergleich vergrößerte.«

Das hatte Folgen über den Produktionsbereich Bauelemente und Vakuumtechnik hinaus, die Mitte der 70er Jahre zunehmend Anlass zur Sorge bereiteten. Denn die DDR-Wirtschaft konnte zwar durch den Warenaustausch mit der Sowjetunion, ihrem Haupthandelspartner, gegen die Lieferung von Erzeugnissen der verarbeitenden Industrie ausreichend mit Rohstoffen und Energie versorgt werden und dabei die Handelsbilanz mit der Sowjetunion und den übrigen Ländern des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe in etwa ausgeglichen gestalten. Aber sie war auf den Import von Konsumgütern und hochwertigen Vorprodukten aus dem Westen angewiesen. Um dafür nicht oder möglichst wenig Kredite aufnehmen zu müssen, also Devisenschulden zu vermeiden, musste sie eine entsprechende Anzahl von Erzeugnissen ihrer verarbeitenden Industrie in den Westen exportieren. Das setzte jedoch voraus, dass diese den dortigen Standards genügten. Es waren vor allem Produkte des Maschinenbaus. Die DDR war seit den 60er Jahren einer der großen Werkzeugmaschinenexporteure. Der American Machinist, die führende Fachzeitschrift der Branche, sah die DDR noch 1976 auf Platz fünf der Weltproduktion nach der Bundesrepublik (Platz eins), den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion und Japan. Die Exporte rangierten vor denen Italiens, Großbritanniens und Frankreichs.

Doch die westlichen Standards blieben nicht unverändert. Zunehmend wurden von den Importeuren Werkzeugmaschinen mit elektronischer Steuerung nachgefragt. Diesen neuen Anforderungen konnte die DDR nach dem Herunterfahren der diesbezüglichen Forschungen und Investitionen im Fünfjahrplan 1971–1975 nicht länger entsprechen. Die Maschinen waren nur noch mit Preisabschlägen absetzbar.

Die Devisenverschuldung der DDR, die 1970, also kurz bevor Ulbricht in den Ruhestand geschickt wurde, bei ungefähr zwei Milliarden DM gelegen hatte, stieg in den folgenden Jahren deutlich an und damit auch das Handelsdefizit gegenüber dem Westen. Allein im Jahre 1975 mussten für 2,4 Milliarden DM Kredite aufgenommen werden. Die Gesamtverschuldung der DDR belief sich in jenem Jahr auf 8,9 Milliarden DM. Die traditionelle Stellung des DDR-Maschinenbaus im Welthandel, der auch für beträchtliche Deviseneinnahmen gesorgt hatte, war somit 1976 ernsthaft gefährdet. Seit 1971 wurde in den westlichen Industrieländern bei Werkzeugmaschinen Computertechnik in Form von CNC-Steuerungen (Computerized Numerical Control) eingesetzt. Die DDR, die während der von Ulbricht initiierten Wirtschaftsreform die Entwicklung auf den Weltmärkten aufmerksam verfolgte hatte, hatte den sich in den 60er Jahren vollziehenden Übergang zur ersten Stufe der numerischen Steuerung (NC-Technik, dem damals neuesten Typ elektronischer Steuerung) bewältigt und immerhin halb soviel Werkzeugmaschinen mit NC-Steuerung wie die Bundesrepublik produziert. Mit der Ablösung Walter Ulbrichts durch Honecker an der Spitze des ZK der SED und dem Beschluss des VIII. Parteitages, die »Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik« zur Hauptaufgabe zu machen, war das Interesse der Parteiführung an der »Bewältigung der wissenschaftlich-technischen Revolution« verschwunden. Verbunden mit dem Strategiewechsel war die Ablösung von Günter Mittag aus seiner Funktion als Sekretär für Wirtschaft des ZK der SED. Mittag wurde zum Ersten Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates berufen. Damit war er – wie es Mittags persönlicher Referent Claus Krömke später einmal zu Protokoll gab – »doch deutlich in die zweite Reihe gerutscht«.

Die Werkzeugmaschinenhersteller der DDR, die Direktoren der Exportbetriebe, mit der Weltmarktentwicklung konfrontiert und von der Wirtschaftsführung alleingelassen, bemühten sich weiterhin, bei der Ausrüstung ihrer Produkte mit digitaler Steuerung voranzukommen. Die ihnen – neben den für die unmittelbare Planerfüllung vorgeschriebenen Investitionen – noch zur freien Verfügung stehenden Mittel reichten jedoch nicht aus, um die mikroelektronische Produktion im Betrieb weiterzuentwickeln und im internationalen Konkurrenzkampf mitzuhalten. Entsprechende Warnungen der Werksdirektoren, gerichtet an das nunmehr von Werner Krolikowski, zuvor Erster Sekretär der SED-Bezirksleitung Dresden, geleitete Wirtschaftssekretariat der SED, verhallten ungehört.

Als Erich Honecker 1976 erkannte, dass die Investitionen in die Mikroelektronik über Wohl und Wehe der sozialistischen Wirtschaft mitentscheiden ­werden, war es bereits zu spät (der Staatsratsvorsitzende, links stehend, im August 1989 in Erfurt bei der Übergabe des 32-Bit-Chips »U80701«) Foto: wikimedia.org/Commons/Bundesarchiv Bild 183-1989-0814-034

Jahr der Erkenntnis

Erst 1976 wurde zum Jahr der Einsicht in den Chef­etagen, zum Jahr der Erkenntnis, dass es gewaltige ökonomische Nachteile für die DDR mit sich brachte, wenn man fortfuhr, die Computerisierung zu ignorieren.

Für diese Erkenntnis warb eine Gruppe hochrangiger Wirtschaftskader, intellektuell geführt von dem auf einen Nebenschauplatz verbannten Günter Mittag. Sie argumentierten, dass die Verbindung zwischen Computertechnik und Maschinenbau der DDR einen Brückenkopf auf die westlichen Märkte schaffen und dass nur so deren weitere ökonomische Existenz dauerhaft gesichert werden könnte.

Gegen hohe Investitionen in die Mikroelektronik argumentierte eine andere Gruppierung von ranghohen SED-Funktionären, angeführt von Ministerpräsident Willi Stoph. Die Mikroelektronik sei bei weitem »kein Allheilmittel«, äußerte er in Auseinandersetzung mit den Argumenten von Günter Mittag und denen des Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission, Gerhard Schürer. Stoph hatte den Wirtschaftssekretär Werner Krolikowski auf seiner Seite. Innerhalb der – wie sie der US-amerikanische Historiker Charles Maier charakterisierte – »halbkonstitutionellen Strukturen« der DDR, zwischen Kabinett und Politbüro, wurde dieser Dissens nicht öffentlich ausgetragen. Für alle Beteiligten galt es, die Parteidisziplin zu wahren. Möglicherweise auch deshalb ist der auf den Fall Biermann fokussierten DDR-Geschichtsaufarbeitung der Wechsel der SED-Führung in der Wirtschaftsstrategie verborgen geblieben.

Entsprechend dem Machtgefüge der DDR, das war allen Beteiligten klar, würde sich diejenige Gruppierung durchsetzen, die es schaffte, den Generalsekretär des ZK der SED für ihre Auffassung über die Mikroelektronik zu gewinnen. Dies gelang Günter Mittag. Er konnte Erich Honecker plausibel machen, dass die Exporte der DDR zwar auch unter seiner Ägide gewachsen waren, aber dass sie nicht schnell genug gesteigert wurden, um den Verbindlichkeiten aus Westimporten, darunter auch solchen von Konsumgütern, die in den Augen der Bevölkerung die »Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik« symbolisierten, zu entsprechen. Daraus ergebe sich eine bedrohlich wachsende Verschuldung. Um dieser zu begegnen, sei die DDR, so Mittag, auf den Einsatz von Mikroelektronik angewiesen. Die rasche Produktion spezialisierter Werkzeugmaschinen, des traditionellen Exportschlagers, setze deren computergesteuerte Entwicklung voraus. Zu entwickeln seien dabei Produkte, die ihrerseits computergesteuert (CNC) operieren könnten. Honecker, der in Mittag nicht mehr so sehr den einst von Ulbricht favorisierten Nachfolger an der Spitze der SED und damit Konkurrenten sah, sondern den erfahrenen Wirtschaftsfachmann, ließ sich von dessen Argumenten überzeugen. Der Sinneswandel des Generalsekretärs der SED vollzog sich im Laufe des Jahres 1976. Mittag durfte den wirtschaftspolitischen Teil für Honeckers Rede auf dem IX. Parteitag der SED, der im Mai stattfand, vorbereiten. Auf dieser Delegiertenversammlung wurde die »Direktive zum Fünfjahrplan für die Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR in den Jahren 1976–1980« vorgestellt. Zuvor war u. a. die »sortiments-und qualitätsgerechte Bereitstellung von Armaturen, Rohrleitungssystemen, Getrieben, Kupplungen, Guß- und Schmiedestücken« usw. gefordert worden. Nun wurde immerhin explizit auch auf die notwendige Erhöhung der Produktion von »numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen« hingewiesen.

Für die Öffentlichkeit deutlich wurde die erneute Hinwendung der DDR zur Mikroelektronik allerdings erst auf dem 4. Plenum des ZK der SED von Anfang Dezember 1976. Bezogen auf den Jahresplan 1977 und den Fünfjahrplan bis 1980 verkündete Mittag die erneute Hinwendung zur Elektronik schon ganz offen: »Die Ergebnisse aus Wissenschaft und Technik müssen ein entscheidendes Äquivalent bilden, das für die Erhöhung unserer Exporte ins Gewicht fällt. Je schneller wir mit Erzeugnissen auf hohem wissenschaftlich-technischen Niveau auf den Markt kommen, desto besser das ökonomische Ergebnis.« Im Januar 1977 hielt Mittag im »Vortragszyklus des Parteilehrjahres für leitende Kader der Partei zu theoretischen Problemen der Politik der SED« eine Rede zum Fünfjahrplan, in dem er ausführlich auf die Plenumsforderung einging, »den wissenschaftlich-technischen Fortschritt generell zu beschleunigen und bei ausschlaggebenden Produkten Spitzenleistungen zu erzielen«. Diese Forderung hatte Günter Mittag bereits in seiner Funktion als Wirtschaftssekretär des ZK der SED erhoben, eine Position, die er ab dem 1. November 1976 wieder innehatte.

Intern hatte Mittags Wechsel von einem Staatsamt in die führende Parteifunktion beträchtliche Beachtung gefunden. Die Funktionäre sprachen unter sich vom »Ende der Mittagspause«. Den leer gewordenen Stuhl in der Regierung übernahm – der bisherigen Wirtschaftssekretär des ZK, Werner Krolikowski.

Mit Mittags Wiederberufung, so glaubten wenigstens die Verfechter der Mikroelektronik, war die weitere Aufwärtsentwicklung der DDR-Wirtschaft gesichert. Hätten sie recht gehabt, wäre 1976 als Erfolgsjahr, als Start in eine gesicherte Zukunft in die DDR-Geschichte eingegangen. Bekanntlich kam es anders. Doch das lag nicht daran, dass die Entscheidung für den beschleunigten Ausbau der Mikroelektronik falsch gewesen wäre.

Scheitern

Die DDR, urteilte rückblickend in den 90er Jahren Harry Maier (einer der führenden Wirtschaftswissenschaftler der Akademie der Wissenschaften der DDR, der das »Mikroelektronikprojekt« begleitet hatte), »verfügte nicht über genügend Ressourcen, um in den neuen hochtechnologischen und elektronischen Sektoren mitzuhalten – und das trotz Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, die prozentual etwa denen Westdeutschlands gleich waren«. Ein Aufstieg mit Hilfe internationaler Kooperation im Bereich der Mikroelektronik, wie er in dieser Zeit dem aufstrebenden Südkorea gelang, blieb der DDR auch durch das westliche Technologieembargo und die Weigerung der Sowjetunion, ihr im militärisch-industriellen Bereich hochentwickeltes technologisches Wissen zu teilen, verschlossen. So sah man sich gezwungen, in der zweiten Hälfte der 70er und in den 80er Jahren die Mikroelektronik auf sich allein gestellt zu entwickeln – und scheiterte daran. Harry Maiers amerikanischer Namensvetter, der Historiker Charles Maier, hat diese Situation, in der das sozialistische Land ab dem Jahre 1976 agierte, dramatischer beschrieben: »Die DDR-Wirtschaft befand sich in einem Wettlauf zwischen Computerisierung und Zusammenbruch«. Es war Wettlauf, den sie anderthalb Jahrzehnte später endgültig verlor.

Anmerkungen:

1 Kategorie der sozialistischen Ökonomie; Gesamtheit der zu einer bestimmten Zeit zur Verfügung stehenden materiellen und finanziellen Mittel zur Realisierung sozialer, kultureller und ökonomischer Aufgaben der Gesellschaft