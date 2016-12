Alles wie gehabt

Was hat der denn im Urin? Kaffeesatzlesen in einem Testlabor in Russland Foto: Alexander Zemlianichenko/AP Photo

Der am Freitag veröffentlichte zweite Teil des »McLaren-Berichtes« hat die erwarteten Ergebnisse geliefert: Mehr als 1.000 russische Athleten aus 30 Sportarten seien zwischen 2011 und 2015 mit staatlicher Unterstützung systematisch gedopt worden oder hätten von einer »systematischen und zentralisierten Vertuschung und Manipulation des Dopingkontrollprozesses profitiert«. Es habe »eine institutionelle Verschwörung in Sommer- und Wintersportarten« zur Medaillenbeschaffung gegeben. Betroffen seien Teilnehmer der Olympischen Spiele 2012 in London, der Universiade und der Leichtathletik-WM 2013 sowie der Winterspiele 2014 in Sotschi. »Das russische Team hat die Spiele von London in einer Weise korrumpiert, die nie dagewesen ist. Das ganze Ausmaß dessen wird wohl nie bekanntwerden«, sagte der kanadische Rechtsprofessor und Chefermittler der Weltantidopingagentur (WADA) Richard McLaren bei einer Pressekonferenz. Namen von Athleten werden in dem Bericht jedoch nicht genannt. Die Sportler hätten mit russischen Offiziellen im Sportministerium und dessen Behörden wie der Nationalen Antidopingagentur Rusada, mit dem Moskauer Kontrollabor und dem Inlandsgeheimdienst FSB zusammengearbeitet, um Dopingtests zu manipulieren. Er hätte allerdings keine Hinweise auf die Involvierung des Russischen Olympischen Komitees (ROC) gefunden.

Russische Sportfunktionäre wiesen die Vorwürfe zurück. »Es gibt keine Verschwörung«, betonte Sportminister Pawel Kolobkow. »Wir werden weiter mit null Toleranz gegen Doping kämpfen.« Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, der Bericht werde genau geprüft. Zwar gäbe es ein Problem mit Doping, doch forderte er konkretere Beweise, als bislang vorgelegt wurden. Russland hatte nach Bekanntwerden der Dopingvorwürfe den Kampf gegen die Leistungssteigerung mit illegalen Mitteln stark ausgeweitet. Der russische Politologe Sergej Markow warf der WADA vor, der Bericht sei voreingenommen und politisch bestellt.

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) bezeichnete die Informationen als »fundamentalen Angriff auf die Integrität der Olympischen Spiele und des Sports im generellen«. Als erste Konsequenz lässt das IOC alle Proben russischer Sportler bei den Sommerspielen in London nachtesten. Weitere Maßnahmen sind erst nach den Berichten zweier unabhängiger IOC-Kommissionen zu erwarten. Zunächst sollen alle Informationen an die zuständigen Verbände weitergeleitet werden. Diese würden dann über Sanktionen gegen die einzelnen Sportler entscheiden.

Zum Beweis seiner Aussagen veröffentlichte McLaren 1.166 Dokumente, die er während der Untersuchung sichergestellt hatte. Cheftrainer des Nationalteams seien dafür bezahlt worden, dass sie leistungssteigernde Mittel an die Athleten weiterverkauften. Die Rusada hat demnach Dopingkontrolleure bestochen, damit sie die Athleten vor unangekündigten Tests warnen und es ihnen so ermöglichen, »saubere« Proben abzugeben. Auch seien Proben mit Kaffeepulver und Salz verunreinigt worden, um Doping zu verschleiern.

Nach der Veröffentlichung nahmen Forderungen zu, alle russischen Athleten von den Winterspielen in Pyeongchang (Südkorea) 2018 auszuschließen. Insbesondere in Deutschland wurden drastische Konsequenzen verlangt. »Russland darf so lange nicht an Welt- und Europameisterschaften und Olympischen Spielen teilnehmen, bis das russische Sportsystem überprüfbar einer glaubwürdigen Reform unterzogen worden ist«, forderte Dagmar Freitag, die Sportausschussvorsitzende des Deutschen Bundestages. Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) Michael Vesper bewertete die Ergebnisse als »Angriff auf die Integrität des Weltsports«. Je nach Beweislage müsse es nun zu individuellen oder Kollektivstrafen kommen. McLaren selbst hielt sich mit Forderungen zurück. »Ich kann nicht entscheiden, ob sie teilnehmen können. Ob man ihnen trauen kann? Ich denke ja, aber sie brauchen Reformen«, sagte der Jurist. Auch erkannte er an: »Russland hat nach dem ersten Bericht eine Menge getan. Ich denke, sie haben etwas verändert.«

In russischen Reaktionen wurde dagegen die Datengrundlage des Berichtes angezweifelt. »Ich bezweifle, dass uns konkrete Beweise für eine Schuld gezeigt werden können, wenn wir darum bitten«, sagte Jelena Issinbajewa, Aufsichtsratschefin der Rusada. Die Präsidentin des russischen Rodelverbandes Natalia Gart wurde drastischer: »Wie kann jemand Vorwürfe akzeptieren, die keine einzige Tatsache und keinen einzigen Namen enthalten? Der heute veröffentlichte ›McLaren-Bericht‹ wird durch nichts bestätigt. Man kann sagen, das ist nichts als Müll.«