Nicht nur für Marx-Kenner

Der Sonntagmorgen im Deutschlandradio ist geprägt von Glockengeläut? Zumindest in den vergangenen Wochen kam wirklich Nachdenkenswertes hinzu: Seit dem 13. November läuft um 9.30 Uhr die Reihe »RE: Das Kapital«. Am gestrigen Sonntag erläuterte Sahra Wagenknecht »das Ende des Kapitalismus«. Zwar schränkte sie selbst ein, dass der Abschnitt »Geschichtliche Tendenz der kapitalistischen Akkumulation«, Kapitel 24, »Das Kapital«, sperrig sei, da »die Sprache nicht besonders eingängig« ist. Umso verdienstvoller, dass Wagenknecht es schafft, den hochspannenden Inhalt verständlich zu erläutern. Damit richtet sie sich sowohl an Kenner des Textes wie auch an Menschen, die noch keine Berührung mit Marx hatten. Da ist es besonders schade, dass am kommenden Wochenende schon der sechste und letzte Teil der Serie gesendet werden wird. Die Folgen finden sich auf der Internetseite des Radios. Ein schönes Programm für die kommenden »besinnlichen Feiertage«. (cwr)