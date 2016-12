Gesellschaft ohne Entfremdung

Zu jW vom 30. November: »Von U- und ­Oberkrainern«

(…) Man muss traditionelle oder volkstümelnde alpenländische Volksmusik nicht mögen, aber »Musik« in Anführungszeichen zu setzen haben schon andere gemacht, mit denen Herr Droste sicherlich nicht in eine Schublade gesteckt werden möchte. Davon mal abgesehen, sind fast alle von Slavko Avseniks Liedern mit Jazzelementen wie Sextakkorden und Sekundärdominanten ausgestattet. Der Autor singt oder sang doch selber auch mit Jazzmusikern. Im besten Fall ist es nur Überheblichkeit gegenüber den ungebildeten Massen, ohne die auch Fidel Castro, Thema seiner letzten gelungenen Kolumne, nicht zum Ziel gekommen wäre. Die einen haben eben Sehnsucht nach der vermeintlich heilen Welt in den Bergen, andere nach dem Paradies oder der kommunistischen Urgesellschaft. Kann man nicht als gemeinsame Klammer den Wunsch sehen, in einer Gesellschaft ohne Entfremdung und Profitmaximierung zu leben, und sich so Verbündete suchen? Die Diskussion um echte und falsche Bedürfnisse der Menschen führt genausowenig weiter wie das Agieren vom hohen Ross herab und wäre ein Teil der Erklärung, warum die Linke in der BRD nicht größer als ein Flohzirkus ist. (…)

Eckart Möhlenbeck, per E-Mail

Es reicht!

Zu jW vom 3./4. Dezember: »Abgehängte fürs Söldnerheer«

Zwei Plakate stehen in Bremen an mehreren Stellen nebeneinander und ergeben ein skurriles Bild. Auf dem einen wirbt die Bundeswehr um Nachwuchs für sich, auf dem anderen die Welthungerhilfe um Spenden. »Es reicht«, schreibt sie in dicken Lettern und fährt fort: »Für alle« – und meint damit wohl die Nahrung für alle Menschen bei gerechter Verteilung. »Es reicht!« mit einem Ausrufungszeichen, möchte ich auch angesichts der Militärwerbung sagen. Die Bundeswehr gibt sich als Friedensstifter und dient doch nur deutschen Macht- und Wirtschaftsinteressen, für die die deutsche Außen- und Innenpolitik zunehmend militarisiert wird. Doch Frieden mit Soldaten zu schaffen ist in etwa, wie Feuer mit Öl zu löschen. Bei einem Brand greift man auf Wasser zurück, und so sollte man bei Konflikten auf gewaltfreie Methoden zu deren Lösung setzen. (…)

Joachim Fischer, Bremen

Vermeintliche Werte

Zu jW vom 29. November: »›Gebot der Menschlichkeit‹«

Es ist schon erstaunlich, wie aus diversen Parteien die Pläne von Thomas Strobl (CDU) »verurteilt« werden. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley fabuliert über einen in Teilen von CDU und CSU ausgetragenen Überbietungswettbewerb, wer die unchristlichste Partei sei. Wo nimmt Frau Barley bloß die Gewissheit her, dass sich christlich nennende Parteien eine menschliche Asylpolitik betreiben? Vermutlich, weil diese ebenso wie die Bundesregierung, die EU und die sogenannte westliche Gemeinschaft die vermeintlichen »Werte« in Erbpacht haben – und das angesichts von unzähligen im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlingen!

Die Linke-Innenexpertin Ulla Jelpke meint, Strobl betreibe AfD-Hetze. Nein, Frau Jelpke, das ist keine AfD-Hetze, das ist CDU-Hetze, die er leider nicht allein betreibt. Man könnte eine lange Liste von Namen und Handlungen benennen. Und was sagen die Grünen? Luise Amtsberg und Franziska Brantner kritisieren zu Recht, dass mit der von Strobl angestrebten »Auslagerung« des Problems nach Ägypten Europas menschliche und rechtliche Verpflichtung gegenüber den Flüchtlingen verletzt werde. Das ist jedoch einhelliges Ziel der Bundesregierung und der »Wertegemeinschaft« EU. Darüber hinaus kann man noch sagen, Herr Strobl ist der Chef des Koalitionspartners des Grünen-Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Noch Fragen?

Jochen Seemann, Rostock

Delegitimierung der DDR

Zu jW vom 5. Dezember: »Rache als ­Rechtsquelle«

Eine Linke-Politikerin in Regierungsverantwortung beteiligt sich aktiv an der Delegitimierung einer weltweit staatlich anerkannten Republik. Gleich einem Racheengel schleudert sie ihren Bannstrahl und trifft mit ihrer fristlosen Kündigung ins Schwarze der DDR-Hasser. Hier paaren sich geschichtsvergessenes Handeln mit Rückgratlosigkeit sowie Anpassung an den politischen Mainstream. Was aber als noch schlimmer zu bewerten ist: Es gibt eine fortschreitende Entsolidarisierung in der Bewertung von Lebensleistungen einer Vielzahl von DDR-Bürgern, die sich aktiv am deutschen sozialistischen Versuch der Errichtung eines antifaschistisch-demokratischen Staates beteiligt haben. Es wird zum unumstößlichen Kotau für Die Linke, dass sie sich die Übernahme von Regierungsverantwortung mit der Formel »Unrechtsstaat DDR« erkauft. (…) Warum beschleicht einen das Gefühl, dass eine Beteiligung an der Macht politische Programmatik und Grundsätze konterkariert?

Raimon Brete, Die Linke Chemnitz

Herzlose Haltung

Zu jW vom 3./4. Dezember: »Staatsgesinnung auf halbmast« und Leserbrief »Kein Beileid«

Die Beiträge weisen auf die herzlose Haltung und Reaktion der Bundesregierung zu Fidel Castros Tod hin. Insbesondere die bösartige Regierungserklärung (einen Tag, nachdem alle normalen Staaten kondoliert hatten), kundgegeben durch Regierungssprecher Steffen Seibert, ist aufschlussreich: »Die Meinungsfreiheit, die Menschenrechte jedes einzelnen, die Demokratie – das kam in Fidel Castros Denken nicht vor.« Angesichts u .a. des vorbildlichen Gesundheitssystems, des beispielhaften Bildungssystems, der erfolgreichen Altersversorgung im Kuba Castros – alle diese Erfolge sind weltweit völlig unumstritten – offenbart Seiberts Erklärung die Haltung unserer Regierung zu den sozialen Rechten. Sie lässt sozusagen die Katze aus dem Sack: Für unsere Regierung sind soziale Rechte offensichtlich keine Menschenrechte!

Manfred Krämer, per E-Mail