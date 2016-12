Gehirnjogging

Zettel’s Albtraum: Wann war denn nochmal »übermorgen«? Foto: REUTERS/Lucas Jackson

Also, mit diesen Doppelnamen, damit habe ich gar nicht erst angefangen. Obwohl ich da noch jünger war, als das Mode wurde, habe ich gesagt: Mit mir nicht, die sollen sich einigen, das kann sich keiner merken. Bei den Politikerinnen war das ja ganz schlimm, obwohl man meinen sollte, dass die sich was Eingängiges aussuchen, damit sie berühmt werden.

Ich schreibe mir eigentlich viel auf. Sonst steht man nachher an der Kasse und hat wieder die Filtertüten vergessen. Einkaufszettel sind auch sparsam: Mir ist so oft passiert, dass ich denke, du hast bestimmt kein Backpulver mehr, und dann hatte ich noch drei Packungen, die verfallen waren, und seitdem mache ich immer Einkaufszettel. Das Problem ist nur, dass ich die auch schon mal vergesse. Aber was man einmal aufgeschrieben hat, prägt sich doch eher ein. Tatsächlich habe ich schon Einkaufszettel vergessen und trotzdem nur das eingekauft, was zu Hause auf dem Zettel stand, obwohl ich dringend Küchenrollen brauchte, und die hatte ich auf dem Zettel vergessen, und da habe ich mich auf den Zettel verlassen, den ich nicht dabei hatte, und natürlich keine Küchenrollen! Das ist überhaupt keine Frage des Alters.

Meine Nichte, die vergisst ständig alles, und ich sage ihr, schreib dir das auf! Dann sagt sie, das nutzt nichts, weil sie nicht weiß, wo sie die Zettel plazieren soll. Bei mir liegen die auf der Treppe neben dem Hausschlüssel, wenn ich dann gehe, sind sie parat. Aber, sagt meine Nichte, ich habe keine Treppe, und überhaupt ist der Kuli immer weg, mit dem ich den Zettel schreiben wollte, und mein Hausschlüssel hängt an der Tür, den vergesse ich nie, aber ich kann doch nicht die Zettel ans Schlüsselbrett hängen. Es gibt aber diese Blöcke, die man neben das Telefon legen kann, sage ich, so einen habe ich nämlich auch, außer den Zetteln auf der Treppe. Weil, das Schlimmste ist, wenn meine Freundin anruft und sagt, guck doch mal übermorgen im ZDF diese eine Sendung um 22.15 Uhr mit diesem netten Schauspieler, dessen Namen sie immer vergisst. Dann schreibe ich auf: »Übermorgen Sendung ZDF mit diesem einen Schauspieler« und finde irgendwann den Zettel und weiß nicht mehr, was nun mit übermorgen gemeint war, weil ich mir ja nun nicht merken kann, wann meine Freundin genau angerufen hat. Soll ich sie dann anrufen und sagen, wann hast du noch mal angerufen, dass ich übermorgen im ZDF diese eine Sendung mit diesem Schauspieler gucken soll, dessen Namen du immer vergisst? Dann denkt die sonst was!

Bei diesen Zetteln, sagt meine Nichte, ist das Schlimmste, dass man sie nicht wiederfindet, und wenn man sie findet, weiß man nicht, was sie bedeuten: »Dringend B. wg. F. u. gestern, fünf Ausrufezeichen.« Das kommt, sage ich, weil du komische Abkürzungen machst. Das habe ich mir erst gar nicht angewöhnt, Abkürzungen machen einen völlig verrückt. Und »gestern« darf man nie schreiben! Das ist wie dieses »übermorgen« von meiner Freundin. Manche gehen in Kurse, damit sie nichts mehr vergessen, mir ist lieber, ich vergess’ auch mal was. Man kann sich nicht alles merken, was so auf einen einstürmt, und wenn ich dann noch lernen soll, alles zu behalten, sehe ich schon kommen, dass ich ständig im Laden denke, du hast noch drei Päckchen Backpulver! Vergiss das bloß nicht und kauf jetzt bloß nicht noch mehr Backpulver! Und vergiss bloß nicht, dass übermorgen diese Sendung im ZDF kommt! Ich bin sicher, dass ich dann vergesse, dass ich eigentlich Milch brauche und diese Sendung mit diesem einen Schauspieler, diesem Dingens, dass ich die am selben Abend sehen sollte und nicht übermorgen.