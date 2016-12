Die Lebenskunst zu helfen

Kennt, wovon sie schreibt: Katja Lange-Müller war jahrelang Hilfskraft in einer Psychiatrie Foto: Paul Zinken/dpa-Bildfunk

Katja Lange-Müller gehört zu den profiliertesten Autorinnen deutscher Sprache. Sie hat renommierte Literaturpreise erhalten, etwa den Bachmann- und den Kleist-Preis. Aber was viel wichtiger ist: Sie hat sich mit ihren eigenwillig präzis-lakonischen, ruppig-humorvollen Texten ein Publikum erschrieben, das sehnsüchtig auf das nächste Lange-Müller-Buch wartet. Dieses Mal hat sie sich neun Jahre Zeit gelassen. Nicht weil sie eine Diva ist, sondern weil sie so lange an einem Text feilt, bis er ihren Ansprüchen genügt. Nun liegt er vor, der neue Roman der Berliner Schriftstellerin, »Drehtür« lautet der Titel, und diese Drehtür steht, so ahnt der Katja-Lange-Müller-Fan, auch für ein erzählerisches Programm.

Im Mittelpunkt steht die Krankenschwester Asta, und sie steht tatsächlich, nämlich draußen vor der Tür, einer Drehtür am Münchener Flughafen. Sie ist gerade aus Managua zurückgekommen, man könnte auch sagen: Asta hat sich, beziehungsweise sie wurde, aus dem Leben gedreht. Ihre große Mission, anderen Menschen zu helfen, ist zu einem unrühmlichen Ende gekommen. Dort, wo sie helfen durfte und konnte, ist sie nicht mehr erwünscht. Was sie jetzt tun und wohin sie gehen soll, weiß sie nicht. Also hält sie inne, steht vor der Drehtür und raucht. Kurz vor einer nicht nur mentalen Krise, stimuliert vom Nikotin und von Leuten, die sie jenseits der Tür zu erkennen glaubt, beginnt ihrer innerer Erzählstrom.

Es ist von Blitzgewitter die Rede, und wir ahnen schon, dass wir von einem Leben im Angesicht des Todes erfahren werden. Mit ihrem ausgeprägten Helfersyndrom ist Asta oft auf schmalem Grat gewandert – ob sie nun einen traurigen Koch aus Nordkorea in der DDR von der Straße aufgelesen oder Nähmaschinen nach Indien verschifft hat, um vergewaltigten und verstoßenen Frauen einen Broterwerb zu ermöglichen. Im Roman heißt es: »Warum jemand hilft, ob aus omnipotentem Größenwahn oder atheistisch-humanitärer Gesinnung oder aufs Paradies spekulierender, also nicht ganz so selbstloser christlicher Nächstenliebe, ist unwichtig; dass er nicht wegschaut, sondern die Ärmel hochkrempelt, reicht fürs erste.«

Was nicht heißt, dass der einmalige Reflex, der stetige Drang oder die kühle Berechnung zu helfen tatsächlich zu etwas Gutem führen müssen. Helfen, so erfahren wir in diesem beeindruckenden Roman, ist nichts für zarte Gemüter. Das liegt nicht nur an den Zumutungen, die Helfer zu ertragen haben, etwa das »schrille Geschrei traumatisierter Kleinkinder, der Wahnsinn in den Gesichtern gefolterter Männer und geschändeter Frauen, erbrochener Reisbrei, dünner gelber Kot und Fleischwunden voller Maden«. Besonders hart ist es, wenn gut gemeinte Hilfe die gesellschaftlichen Verhältnisse verschlimmert, wenn dem einen geholfen und dem anderen dadurch geschadet, wenn schließlich das eigene Leben durchs ständige Helfen ruiniert wird. Die Liebe jedenfalls hat wenig mit dieser Asymmetrie zu tun. Kein Wunder, dass alle Liebesgeschichten in Astas radikalem Krankenschwesterndasein gescheitert sind. Es ist fürwahr eine hohe Lebenskunst, anderen zu helfen – ohne sich und andere zu betrügen und zu belügen. Katja Lange-Müller weiß, worüber sie schreibt, hat sie doch sechs Jahre als pflegerische Hilfskraft auf geschlossenen psychiatrischen Frauenstationen gearbeitet.

Wie auch in ihren früheren Büchern verwendet die Autorin ihr eigenes Leben als literarischen Steinbruch, ohne rein autobiographisch zu schreiben. Sie ist auf der Höhe ihres literarischen Schaffens. Die Drehtür ist zentrale Metapher und erzählerisches Scharnier für ein Buch, das bizarre Drehmomente zu bieten hat. Mit klugen Figurenzeichnungen, mit einer Sprache, die zwischen derb und feinsinnig oszilliert, mit im besten Sinne erstaunlichen Geschichten und einer gewitzten Romandramaturgie analysiert sie ein hochaktuelles Thema. Schon bald begreift der Leser, dass die Fragen, mit denen sich Asta herumplagt, auch die Herausforderungen unserer Zeit berühren – man denke an die Kriegs- und Flüchtlingsdramen, an die zunächst euphorische Willkommenskultur in Deutschland und die folgenden aggressiven Debatten um Identität und Integration. Aber Katja Lange-Müller verheddert sich keineswegs in tagespolitischen Aktualitäten. Sie bietet ein sinnreiches Lesevergnügen, bei dem gerade, wenn es düster und dreckig zugeht, auch gelacht werden darf.