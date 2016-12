Menschlicher Starkstrom

Woran denken Chris Imler (l.) und Jens Friebe (r.)? Jedenfalls nicht an die Karriere Foto: Christian Werner

Am Donnerstag abend hatten sich ganze Hamburger Stadtteile in Unsicherheitszonen verwandelt. Tausende Polizisten und Sicherheitskräfte achteten angespannt auf die Unversehrtheit von ein paar Dutzend Außenministern. Zehntausende Menschen hielten in Angstlust ihre Smartphones in die Luft, um vom Straßenrand aus einen Schnappschuss von den in dunklen Limousinen vorbeifahrenden Herren Lawrow oder Steinmeier zu machen. Zur selben Zeit rückte 300 Kilometer weiter südöstlich unter den Gleisen des Bahnhofs Schlesisches Tor eine kleinere Schar von entspannten, freundlichen Journalistinnen, Indie-Poprock-Promis und weiteren Musikinteressierten an die Bühne des Bi Nuu in Berlin-Kreuzberg heran. Auf dieser standen die Musiker Jens Friebe und Chris Imler und eröffneten den Abend.

Imler trug ein Menjou-Bärtchen auf der Oberlippe, eine dünne, goldene Kette um den Hals und einen weißen Pullover. Auf die vor ihm stehende Standtom und die Snaredrum haute Imler während Friebes Liedern weniger, um einen Takt zu halten, als um die verschiedenen Facetten seines überfließenden Temperaments zu illustrieren. Friebe wiederum schmückte ein Perlenkollier, das auch Anna Karenina gut gestanden hätte. Er legte die Finger auf das vor ihm stehende Keyboard wie in ein warmes Schaumbad und sang in aller Lässigkeit charmanteste Lieder. Man könnte Friebe aus dem Tiefschlaf wecken und zwingen, auf dem Kopf zu stehen, er wäre immer noch dazu in der Lage, auf der Stelle einen weiteren, großen Song zu schreiben. Es sei denn, er rezensiert sich gerade selbst, so wie im Bi Nuu, wo seine schaumgebadeten Finger auf den Tasten ein Stück in jazzkrautrockiges Gedaddel ausfransen ließen. Als der letzte Ton noch verklang, erklärte Friebe in den Applaus hinein, dass das Publikum soeben »ein typisches Jens-Friebe-Ende« und »handgemachten Dub« gehört habe.

Nach seinem Auftritt verließ er die Bühne, um Konzertgäste mit der Anekdote zu erfreuen, wie kürzlich ein bekannter Professor für Ästhetik während eines Vortrags in der Nähe neue Dimensionen des Bizarren erschlossen habe. Wenn Friebe will, schreibt er ein Buch, wenn er Lust dazu hat, liefert er Artikel für Zeitungen. Es gibt wenig, was er nicht kann. Womöglich das einzige, was er nicht immer beherrscht, ist, den inneren Geschmacksrichter, der sich immer wieder in seine Kunst einmischt, in die Wüste zu schicken. Daher kann man sich sicher sein, dass Friebes beste, tollste Platte immer noch vor ihm liegt.

Der nach ihm allein spielende Chris Imler ähnelte einer von der Tarantel gestochenen Version von Friebe. Imler wirkte schon vor der Show, als würde er auftreten. Er brauchte bloß seinen Blick kurz auf die Anwesenden zu werfen, ihn dann wieder wandern zu lassen, einen Schritt zu machen, das Wort »Euro-Trash« zu hören, aufzulachen, sich pfeilschnell umzudrehen und auf den Weg in eine andere Ecke des Ladens zu machen, um absolut glaubwürdig die Rolle des »Chris Imler« zu spielen. Imler ist menschlicher Starkstrom, der sich mit Anführungsstrichen tarnt.

Ob er vom »Ausziehen« sprechsingt, ob er trommelt oder die Hand wie ein Schamane über einem elektrischen Theremin schweben lässt, um die gimmickhaftesten Klänge abzurufen und einzustreuen, es ergibt sich wieder und wieder eine Verbindung aus martialischer Erotik und Funk. Der Groove in Imlers Musik erinnert an »Wahre Arbeit – Wahrer Lohn« von der Neue-Deutsche-Welle-Band Die Krupps, die Stimmung an Songs des amerikanischen High-Energy-Performers Bobby Conn und Alan Vegas Band Suicide.

Imler und Friebe sind schon sehr erstaunliche Zeitgenossen. Wenn Friebe ein Konzert gibt, dann nicht, um einer Persönlichkeit die Gelegenheit zum ganz großen Auftritt zu geben, sondern um einen Umgang mit ihr zu zeigen. Wenn Imler aufdreht, dann zu seinem eigenen rauschhaften Vergnügen, nicht um nach Komplimenten für seine Genialität zu heischen. Beide verfügen über viele Möglichkeiten, ohne sich immer verpflichtet zu fühlen, sie auch zu nutzen. Beide machen das, was sie machen wollen: lauter richtig tolle Sachen. Dabei bleibt es offen, ob eine derartige Haltung der Karriere zu- oder abträglich ist, wenngleich Friebe und Imler der Gedanke an eine solche noch nicht einmal in den Sinn zu kommen scheint.

Denen, die sehr wohl daran denken, kann dagegen die Musik die Laune mit der Zeit völlig verderben. Das erzählt Knarf Rellöm, bevor er auf die Bühne geht. Ein Kollege, der sich nicht nur Musik ausdenken und sie vor Publikum spielen, sondern auch vorankommen wollte, beschloss nach jahrelanger Arbeit, von nun an alle gespielten Töne zu hassen. Seither könne er es nicht mal mehr ertragen, wenn Rellöm ihm neue Stücke auch nur vorspielen wolle. »Mach den Scheiß gar nicht erst an«, bekomme er dann zu hören. Nach diesem eher befremdlichen Bericht gelang es Rellöm aber trotzdem, mit dem Synthesizerhexer Viktor Marek und DJ Patex, die ihren Bass wie eine Rhythmusgitarre behandelte, den ganzen Laden in eine glückliche Diskothek zu verwandeln. Es brauchte dazu keinen Anlass, keine anstehende Veröffentlichung und keine Tour zur Platte. Vielleicht war es auch deshalb so schön.