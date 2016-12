Bankautomaten außer Betrieb

»Kein Bargeld? Keine Sorge!« Mobile Umtauschstation in einem Vorort von Kolkata (24. November) Foto: Rupak De Chowdhuri / Reuters

Gut einen Monat ist es her, dass Indiens Premierminister Narendra Modi seinen fast 1,3 Milliarden Landsleuten völlig überraschend erklärte, dass sie für den Großteil ihres Bargeldes nichts mehr kaufen können. Nur ein kleiner Kreis war in diese bisher wohl skurrilste Variante einer Währungsreform eingeweiht gewesen: Binnen weniger Stunden nach der Ankündigung am 8. November waren rund 85 Prozent des im Umlauf befindlichen Bargeldes, nämlich gut 22 Milliarden Banknoten der beiden höchsten Dotierungen 500 und 1.000 Rupien, kein legales Zahlungsmittel mehr. Sie sollten durch neue ersetzt werden. Kein anderes Thema wurde für die Inder so sehr zum Dauerbrenner – noch immer leidet das Land unter den Folgen des Schrittes, den nicht nur die Oppositionspolitiker kritisieren, sondern auch viele Wirtschaftsfachleute als gravierende Fehlentscheidung einstufen.

Parallelwährung

Jüngste Meldungen geben dieser Einschätzung recht. Denn ausgerechnet der Kampf gegen Korruption und Schwarzgeld wurde von Modi und anderen Spitzenvertretern der regierenden Hindunationalisten von der Bharatiya Janata Party (BJP) gebetsmühlenartig als Hauptgrund für die Anordnung ins Feld geführt. Doch es scheint eben nicht gelungen, den Sumpf auch nur ansatzweise trockenzulegen. Schon mehr als zwei Milliarden Rupien in neuen Banknoten haben die Finanzbehörden bisher aufgrund aufgeflogener Unregelmäßigkeiten sichergestellt.

Mitarbeiter der Steuerfahndung haben unter anderem in einer Filiale der privaten Axis-Bank im Herzen der Hauptstadt Neu-Delhi am Donnerstag 44 falsche Konten ermittelt, über die rund eine Milliarde Rupien (14 Millionen Euro) in alten Scheinen umgetauscht werden sollten. Während die Hindustan Times in ihrer Samstagausgabe einen Vertreter aus der Führungsetage der Bank mit der Versicherung zitiert, man wolle »in vollem Umfang mit den Behörden zusammenarbeiten«, sind die jüngsten Enthüllungen nicht die einzigen Negativschlagzeilen über das drittgrößte private Kreditinstitut des Landes. Schon Ende November war eine andere Axis-Filiale in Delhi ins Visier der Ermittler geraten. Nach einem Hinweis der hauptstädtischen Polizei hatte die Steuerfahndung zwei leitende Bankmitarbeiter festnehmen lassen, die gegen 30 Prozent Provision in Form von Goldbarren 300 Millionen Rupien eines privaten Geldwechslers in frisch gedruckte neue Scheine umgetauscht haben sollen.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Gefahren und Verlockungen, die durch Modis »Reform« heraufbeschworen werden. Über landesweit 138.626 Filialen von Banken in öffentlicher und privater Hand wird der Umtausch alter in neue Banknoten abgewickelt. Die Summe pro Person wurde aber zunächst auf 2.000, dann 4.000 Rupien pro Tag begrenzt. Und nur bis Jahresende dürfen überhaupt solche Transaktionen noch über die Bankkonten legal abgewickelt werden. Jede größere Einzahlung erweckt da ganz natürlich den Argwohn der Behörden. Der Steuerfahndung fehle aber das nötige Personal, um wirklich großflächig ermitteln zu können, räumen leitende Mitarbeiter gegenüber den Medien ein. Viele der »schwarzen« Umtauschaktionen mit Hilfe korrupter Bankangestellter dürften damit unentdeckt bleiben. Es gibt jedoch auch Fahndungserfolge, etwa in der südöstlichen Metropole Chennai (vormals Madras). Hier wurde vergangene Woche im Zuge mehrerer Razzien laut Medienberichten Bargeld im Wert von einer Milliarde Rupien sichergestellt. In einem Auto mit drei Verdächtigen, die einen Tag später im Bundesstaat Gujarat (Modis Heimatregion) festgenommen wurden, fanden die Beamten 3.800 neue Zweitausender.

Auswirkungen

Während auf diese Weise auf der einen Seite jede Menge dunkle Geschäfte laufen, um doch noch Schwarzgeld in alten Scheinen wenigstens mit überschaubaren Verlusten zu waschen, wissen Millionen Inder angesichts ihrer aktuellen Zwangslage weder aus noch ein. Die Währungsreform hat die Armen und Bewohner des ländlichen Raums weitaus stärker getroffen als die Reichen und Städter. Die Hälfte aller Einwohner besitzt kein Bankkonto, um darüber alte Scheine umtauschen zu können. Schwer verdientes Geld muss als Totalverlust abgeschrieben werden. Und bis die neu gedruckten Fünfhunderter und Zweitausender die in den Kleinstädten ohnehin dünn gesäten Bankfilialen in ausreichender Zahl erreichen, dürften noch Wochen ins Land gehen. Solange können aber gerade die Bauernfamilien, die dringend Bargeld zum Bezahlen neuen Saatgutes brauchen, nicht warten. Sie sind überdies gleich doppelt gestraft: Modis überraschender Schritt hat den Handel rapide gebremst. Autoverkäufe brachen im November um mehr als ein Viertel ein, meldete CNN am 2. Dezember. Tata Motors verbuchte im Vormonat einen Umsatzrückgang um 28 Prozent, Konkurrent Mahindra & Mahindra sogar um 38 Prozent, so der Bericht. Renault und Hyundai stehen mit »nur« 20 bis 22 Prozent beinahe noch gut da. Doch während die Konzerne so etwas kompensieren können, treiben fallende Preise und mangelnder Absatz ihrer Produkte die indischen Kleinbauern zuhauf in noch größere Schulden oder gleich in den kompletten Ruin. Wie weit zu spät bestellte Felder in der nächsten Erntesaison für eine Verknappung des Angebots und damit womöglich eine großflächige Nahrungsmittelkrise sorgen könnten, vermag derzeit noch niemand zu sagen.

Fakt ist nur: Die vielen ganz praktischen Probleme sind längst nicht gelöst. 218.000 Bankautomaten müssen landesweit auf die neuen Scheine umgerüstet werden – für die Techniker noch wochenlange Arbeit. Weshalb die Anzeige »Außer Betrieb« an den Geräten noch immer ein gewohntes Bild ist. Zudem kommt der Staat mit dem Drucken der neuen Scheine nicht nach, hatte die Hindustan Times schon vor einigen Tagen errechnet. 14 Billionen Rupien (knapp 200 Milliarden Euro) sind nötig, die entstandene Bargeldlücke zu schließen. Bei veranschlagten 17,5 Milliarden Banknoten, sollte sich das hälftig auf Zweitausender und Fünfhunderter verteilen, hätten die lediglich vier Druckereien damit sechs Monate zu tun, so die Berechnung.

An skurrilen Geschichten rund um die Notwendigkeit, unter diesen Umständen bestimmte Käufe und Dienstleistungen bezahlen zu müssen, besteht kein Mangel. So waren in Kolkata (vormals Kalkutta) die Angehörigen eines Denguefieberpatienten bei dessen Entlassung mit einer Rechnung über 40.000 Rupien konfrontiert. Da die Klinik weder einen Scheck noch alte Scheine akzeptieren wollte, ging die Familie im Freundes- und Verwandtenkreis auf Betteltour nach Bargeld – und brachte tatsächlich die gesamte Summe in Münzen auf, deren höchster Wert fünf Rupien beträgt. Sechs Krankenhausmitarbeiter hatten drei Stunden lang mit dem Nachzählen zu tun, und nur unter Androhung einer Anzeige bei der Polizei war die Klinikleitung bereit, die Bezahlung auf diese Weise zu akzeptieren.